費雷格：那位間接地開創了分析哲學的數學家

費雷格（Friedrich Ludwig Gottlob Frege）生於1848年的今日，他是將數學化約成邏輯，邏輯主義及分析哲學的奠基者之一。

費雷格家鄉在德國維斯瑪（Wismar）。父親是當地的數學老師，也許是這個原因，他自小便熱衷於數學研究，於1873年獲得數學哲學博士。他早期的著名作品是1879年出版的《概念文字 ：一種以算術為模型的純粹思維形式語言》（德文原名：Begriffsschrift，英譯：Concept Writing/Concept Notation），被認為是亞里士多德幾部關於邏輯學的作品之後，西方邏輯學最重要的作品。

費雷格《概念文字 ：一種以算術為模型的純粹思維形式語言》（德文原名：Begriffsschrift，英譯：Concept Writing/Concept Notation）

將算術化約為邏輯

當時邏輯主義的主要目標，是要將數學化約成邏輯。雖然當時數學系統不及今日龐大，但對邏輯主義者而言，要一下子處理支節繁多、系統複雜的數學，是不可能的任務。16世紀後數學的分支之中，只有算術、代數、幾何與三角系統相對完備。算術主要由整數構成，比較容易操控；亦因希臘以來「算術先於幾何」的主張，於是費雷格決定先由算術入手。在《概念文字》中，將算術化約成邏輯。

費雷格在這部作品中，他使用了一系列的「記號」（notation）去指示邏輯關係。如邏輯中的條件句，如「if B then A」，他採用記號去表示，以現時的符號表示即是「B→A」。

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從來沒有接觸過邏輯哲學的朋友，讀到這裡可能已經有點摸不著頭。的確，當時《概念文字》推出時，並不暢銷。費雷格認為是因為人們對《概念文字》中的符號系統感到陌生，並不理解建構這套系統有什麼用處，因此望而生畏。

於是他在1884年推出了《算術基礎》（Grundlagen der Arithmetik）。此書不再像《概念文字》，用上大堆的數理符號，而是從哲學的觀點闡析他要建構一套新系統的必要，並區分心理及邏輯、概念及客體等原理。

費雷格《算術基礎》（Grundlagen der Arithmetik）（Reclam）

分析哲學的開創者

其實，費雷格亦從未自命為哲學家，他一直專注在數學、邏輯和語言的研究上。只是他在這些研究中，發現了一些和哲學相關的重要問題，而在解決問題過程中，產生出不少關於哲學問題的討論，影響了今日的邏輯學、數學哲學和語言哲學。

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生前費雷格並未獲到重視，重要的學術作品也無人問津，大學教席最高只能當副教授。雖然如此，他仍得到一眾著名分析哲學家，如羅素（Bertrand Russell）、維根斯坦（Ludwig Wittgenstein）和卡納普（Rudolf Carnap）等人的高度讚賞。羅素認為許多他主張及支持的主要理論早已經由費雷格提出，所以將費雷格稱為分析哲學之父，是名符其實的。

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