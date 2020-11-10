席勒：透過「遊戲」人意識到了自己的自由　成為完全的人

席勒的朋友洪堡特（Wilhelm von Humboldt）曾對他說：「沒有人知道你是一個懂哲學思考的詩人，還是一個會作詩的思想家。」那個時期，文壇中的所有人都被大文豪——歌德（Johann Wolfgang von Goethe）的光芒所覆蓋，只有一個例外的名宇：席勒（Friedrich Schiller）。他是一名醫生，更是一位詩人、劇作家、歷史學家，同時亦是一位哲學家。

席勒（Friedrich Schiller）

1759年今天，席勒生於德國馬爾巴赫（Marbach am Neckar）一個貧窮的家庭，他的父親是一名軍醫。十三歳的席勒被送到軍校接受教育，但這並沒有減弱他自幼對詩歌、戲劇的興趣。在軍校時，他仍接觸到許多文學大師如莎士比亞等人的作品。他熱愛文學，同時內心也開始感受到在軍校専制教育下的壓迫感。畢業之後，他對當時社會的封建專制制度頗有不滿，於是在1780年寫下了《強盜》（英︰The Robbers／德︰Die Räuber），一套充滿反抗精神、足以令他與歌德齊名的作品。但在他完成另一部反封建內容的劇本《陰謀和愛情》（英︰Intrigue and Love／德︰Kabale und Liebe）後，就放下了文學十幾年，潛心於歷史和哲學。

席勒《陰謀和愛情》

席勒的哲學時期：遊戲說及《美育書簡》

席勒並不算是一位很嚴謹的哲學家，他主要的哲學思想是受康德的影響。他認為當時工業發展使人類碎片化，每個人只懂得做自己工作範圍以內的事。而且個人為了達到一個整體目的，被迫把自已變成整個社會機器中的一小塊零件、一件工具，而放棄發展自己原有的潛能及整全的本性；加上過度的社會分工，同樣造成了人性的分裂和碎片化。席勒對這樣的疏離及分裂非常反感，於是他發展出「遊戲説」。他認為透過「遊戲」，人意識到了自己的自由，這也是人格中不可或缺的一部分；也就是說在遊戲衝動的經驗中，人才能完全觀照到自己的人性。正如在他的《美育書簡》（英：On the Aesthetic Education of Man／德：Über die ästhetische Erziehung des Menschen: in einer Reihe von Briefen）中說：「只有當人完全成為人的時候，他才遊戲；只有當人遊戲的時候，他才完全是人。」

德文版（左）與最近推出的台灣中文版（右）《美育書簡》

席勒所言的「遊戲」，指的不是我們現代語境下的網絡遊戲、桌上遊戲等，而是一種達到精神解放自由的方法。人只有通過「遊戲」這種方法，才可以對「美」作出觀照，即是「審美」。而在席勒眼中，「審美」的教育是對人性缺失的最佳治療。

除此以外，審美過程其實包括了人的感性衝動及理性衝動，席勒稱這個兩者的統合為「遊戲衝動」。而「美」的概念是純理性的；但人在審美中能產生創造力，過程中我們並不是去追求一些功利的目的，而是單純在遊戲過程中獲得心理上的感性愉悅，以至兩者最後結合成為和諧的人性。

席勒認為當時社會的人「不是粗野，就是懶散，這是人類墮落的兩個極端，而這兩者卻匯集在同一個時代裡！」當時他由文學轉去哲學，無疑是在他面對社會上的專制問題時，發現人類只在這兩個極端中走動，他希望透過美的教育，修復這個問題，使人走向社會自由。

後來，他這個人生短暫的「哲學時期」，因跟歌德結識之後結束。他重新回到文學創作上，結合他在「哲學時期」的美學研究和社會理念，他在後期寫了許多以歷史為主題的劇作。

歌德：他寫盡浪漫與傷逝，至死都是少年

歌德與席勒

大文豪歌德是席勒十分重要的朋友，兩人的友情也頗為人頌揚。人們為了紀念他們，在德國威瑪（Weimar）民族劇院前豎立了兩人的雕像。從他們早期的書信中和後期兩人的合著作品，讓我們了解到兩人如何由一對叱吒風雲一時的競爭對手，成為漸行漸近、一拍即合的伙伴。他們合作時經常互相影響，因此造就了許多偉大的作品。在席勒死後，歌德給了他極高評價：「他獨有的、在理想方面的創作才能，在德國，甚至外國文學界中少有人能及得上。」在席勒死後二十多年，歌德也去世，而最後歌德的遺願，就是葬在席勒旁邊，這足以見證二人一生深厚的友誼。

德國威瑪（Weimar）民族劇院前的歌德、席勒雙人雕像，自1857年豎立至今（Wikimedia Commons）

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