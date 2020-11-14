萊布尼茲：大概是最後一位秉承文藝復興精神的博學通才

1716年今日，萊布尼茲（Gottfried Wilhelm Leibniz）在漢諾威逝世，享年七十歲。萊布尼茲大概是最後一位秉承文藝復興精神的博學通才，其研究橫跨多個學科，包括形上學、知識論、邏輯學、宗教哲學、數學、物理學、地質學、法學、歷史學等等。啟蒙年代的百科全書主編狄德羅就曾絕望地感嘆：「一個人如果比較過自己與萊布尼茲的才智，他就會想棄絕所有書本，然後悄悄地在一個無人的黑暗角落中死去。」

狄德羅：法國啟蒙運動中被忽略的《百科全書》編撰者

在哲學史上，萊布尼茲、笛卡兒和斯賓諾莎並列為理性主義哲學的三巨頭。萊布尼茲的個人特色，在於其哲學總是嘗試調和古今思想。他年少時的哲學訓練是建基於經院哲學和文藝復興的傳統，深受亞里士多德、柏拉圖和基督信仰影響。同時間，他又精通十七世紀的現代哲學，接受現代思想的創見。故此，萊布尼茲的形上學保留了古典哲學概念，例如亞里士多德的實體形式（substantial form）；同時又希望調整霍布斯的機械唯物哲學。

萊布尼茲（Gottfried Wilhelm Leibniz）（Wikimedia Commons）

萊布尼茲的哲學思想散見於眾多著作，此文就簡介他的兩個形上學觀念——單子論和預定和諧論。其他的概念，可以參考我們在無睡意哲學課寫過的兩篇文章：一、單子的不可分割；二、為甚麼上帝容許惡？

單子作為宇宙的實體

萊布尼茲其中一個神奇而著名的哲學思想是單子世界觀。自從十七世紀末，萊布尼茲就開始用「單子」（monad）一詞來表示其哲學觀的實體。所謂單子，就是單一的、自足的和不可分割的精神實體，也是世界最基本的存在。單子有別於自然科學的原子（atom），因為原子即使是最小單位的廣延物（extension），它亦佔據著空間。而單子是沒有廣延屬性的，因此也是不可分割。對於萊布尼茲而言，空間只是一個現象，和形而上的單子無關。

萊布尼茲：單子 - EP24

不論時間、空間和因果關係都只是相對的屬性，而且是內在於單子這個完滿的概念的。一個單子的屬性就包含著它與宇宙中所有其他單子的關係。所以單子是自足的，它的自身就包含了所有屬性，而單子之間卻互不影響。那麼如何解釋單子之間的互動呢？

萊布尼茲並不認為因果關係能夠解釋單子之間的互動，因為因果關係是相對的。就形而上的理解而言，「布魯圖斯刺殺凱撒」，與「凱撒被布魯圖斯刺殺」沒有兩樣，我們根本難以辨清事情的因果，通常人們只是從主觀角度出發去理解因果關係。

預定和諧：兩個時鐘的比喻

單子之間的互動就牽涉到萊布尼茲的「預定和諧」（pre-established harmony）概念。關於此概念，他有一個有趣的「兩個時鐘」比喻：一間屋的兩面牆上有兩個時鐘，而它們各自顯示的時間是一致的。現在，有一個人走進屋內，這個人不清楚時鐘這東西是如何運作的，所以就假定其中一個是主導的時鐘（master clock），另一個時鐘只是仿效它來運作。另一個人了解時鐘運作的原理，他知道事實是兩個時鐘之間根本互不影響，它們之所以顯示同樣的時間，是因為它們有一個共因：由同一個人來調較好兩個時鐘。這個調教時鐘的人就是上帝。

兩個時鐘的比喻（humanodivinoymas.blogspot.com）

萊布尼茲認為，每一個單子就像一個時鐘獨立地運作。在一切可能的世界當中的至善世界之中，單子之間的互動就是由上帝預先調較好了。單子之間互不影響，但每個單子都表現了整個世界。用萊布尼茲的話來說，每個單子都如鏡般映照了一整個宇宙，但單子也像沒有窗口的房子，彼此互不干涉。

萊布尼茲：神義論 - EP25

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