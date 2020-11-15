涂爾幹：社會學三大奠基者之一與他的《自殺論》

一般認為社會學有三大奠基人：韋伯、馬克思，還有我們今天要談的埃米爾．涂爾幹（Émile Durkheim）。1917年的今天，他因身心俱疲，不勝負荷而離開了這個世界，享年59歲。

無睡意哲學課——社會學三大家：涂爾幹、韋伯、馬克思

涂爾幹是法國首位社會學教授，他的四部巨著基本上已經講述了他畢生的思想：《社會分工論》、《社會學方法的規則》、《自殺論》、《宗教生活的基本形式》。無睡意哲學課集中討論過社會分工、宗教的社會起源等理論，這天我們就介紹一下他的生平，以及再補充一下他的自殺論。

涂爾幹在1858年出生於法國埃皮納勒，家族信奉猶太教，然而他青年時期放棄這傳統，認為宗教只是起源於社會的產物。21歲時，他進入了法國哲學家的搖籃——巴黎高等師範學院（École normale supérieure），與他同級的有生命哲學奠基人柏格森（Henri Bergson）。涂爾幹本人對於以科學方法研究社會抱有濃厚的興趣，然而當時法國並無相關的專門學科，他只得修習哲學，並於1882年畢業。五年後，他終於受聘於波爾多大學，教授當時法國尚未承認的社會學。

柏格森：「創化論」生命哲學與綿延的連續時間

《自殺論》

1897年，涂爾幹發表了《自殺論》，在無睡意哲學課中提過，涂爾幹將自殺行為重點區分成三個類型——利己型、利他型、失範型。在著手研究自殺的原因時，他收集歐洲各國的自殺數據。他不認同自殺的人單純只因為生活貧窮與精神衰弱——更不是缺乏生涯規劃——因為在繁榮的地帶、科技倡明的城市，人依然會自殺。涂爾幹發現自殺的人與社會整合的強弱之間有連帶關係，人與社會的關係越薄弱，就越容易自殺。

涂爾幹發表了《自殺論》Suicide: A Study In Sociology（Free Press）

利己型自殺（Egoistic Suicide）指人類為了個人利益自殺。甚麼是為了個人利益而死，人死了還有利益可言嗎？涂爾幹指這是在社會整合程度過弱時所產生的現象，這種情況下人會感到被孤立、疏遠，例如自我意識較強而感到疏遠的人，像藝術家，會選擇結束自己的生命；也可能是厭世的人，認為生命只屬於自己，與他人無關，便會自殺。極端情況有教徒，選擇自殺以回歸天國等。

利他型自殺（Altruistic Suicide）發生在一個整合程度過強的社會，對於團體的責任感極強，不惜自我犧牲。如自殺式襲擊、犧牲小隊的軍人等，也可以是宗教衍生的殉道行為。日本武士道中因謝罪的切腹，也是一種利他型的自殺，讓社會或他所處的團隊能免卻因自殺之人所引起的羞恥。

小林正樹導演《切腹》劇照（1962年）

失範型自殺（Anomic Suicide）通常發生在社會劇變（不論好壞）之時，當個人欲望無法實現有效協調時，就會自殺。這意思是人喪失了固有的社會地位或日常生活，再也無法理性地解決問題，選擇以結束自己的生命來解決一切。香港政府有廣告指：死並不能解決問題，指的就是這種自殺模式。當年金融風暴、金融海嘯襲擊香港時所產生的自殺潮，就是指人失去了固有的經濟地位，從資產階級一躍變成負資產，而選擇一死了之。

而在自殺論一書中，涂爾幹並未詳細論述最後一種自殺原因，因此通常只把他的自殺觀點看成三種。而這種自殺原因是宿命型自殺（Fatalistic Suicide）。意思是在一個壓迫的社會裡，人們因無法滿足當時社會的規範，無論如何努力也無法改善自己的生命時，就像被宿命壓倒一般，結束自己的生命。

香港教育制度下學生課業壓力極為沉重，近年青少年自殺數字亦有上升趨勢，這現象或可對應涂爾幹的宿命型自殺

涂爾幹的晚年

出版《自殺論》後的五年（1902），涂爾幹如願以償地擔任了巴黎大學教育部主席，而社會學在當時的影響力也水漲船高了。然而九年後第一次世界大戰爆發，他培育的第一代學生許多都死於西線戰場，連他的獨子也不幸死去。同時，由於他猶太人的身份，他在國內也被宣傳戰的輿論攻勢壓倒。終於他身心崩潰，1917年他突發中風，並於當年今日因精力衰竭而離開了世界。

延伸閱讀——涂爾幹：宗教的社會起源

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