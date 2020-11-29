《哲學與宗教全史》：尼采崇敬的「查拉圖斯特拉」究竟是誰？

【01哲學編按】相信大多都知道或讀過尼采《查拉圖斯特拉如是說》（Thus Spoke Zarathustra）這本書。查拉圖斯特拉（Zarathustra）又名瑣羅亞斯德（Zoroaster），尼采所寫的是他虛構的人物，但史實中的查拉圖斯特拉到底是什麼人？他創立了怎樣的宗教？以下文章就為我們簡要介紹。 本文節錄自出口治明《哲學與宗教全史：人類三千年的思考之旅》〈第2章 瑣羅亞斯德教的禮物〉。

開始意識到超自然存在的人類，在歷經對太陽神與大地母神的單純信仰後，也開始意識到自然萬物皆有神，步入原始的多神教時代。在這之後，給予後世宗教諸多影響的人類史上第一個世界宗教也誕生了，那就是瑣羅亞斯德教。

西元前1000年（前後誤差約300年）左右，在古波斯，也就是現在伊朗高原東北部，有一位名為「查拉圖斯特拉」（Zarathustra）的宗教家誕生了；若以英語來念他的名字，即為瑣羅亞斯德（Zoroaster）。

瑣羅亞斯德像（Wikimedia Commons）

在當時的社會中，查拉圖斯特拉似乎是少數擁有具象思考能力的人，這使得瑣羅亞斯德教的教義既明確，也非常有邏輯。

一般認為，查拉圖斯特拉所創的瑣羅亞斯德教，其內容基本上以移居至波斯的雅利安人民族信仰為主。波斯古王朝中，以後來拓展為世界帝國的阿契美尼德王朝（西元前550∼330年）較為人所知，而在此王朝創建者居魯士二世（西元前550∼530年在位）的時代，人們已經普遍信仰瑣羅亞斯德教。

瑣羅亞斯德教以波斯為中心，傳播至中亞地區，甚至在唐朝時期傳入中國──稱為「祆教」。波斯的阿契美尼德王朝遭亞歷山大大帝擊潰後，接續的王朝分別是塞琉古王朝和安息帝國。等到打倒安息帝國的薩珊王朝（226∼651年）登場後，瑣羅亞斯德教成了國教，其典籍也在薩珊王朝初期完備。

瑣羅亞斯德像（Wikimedia Commons）

〔善惡二元論與最後審判〕

瑣羅亞斯德教的創世主神是阿胡拉．馬茲達，同時世上有善神也有惡神。瑣羅亞斯德教告訴信徒，善神與惡神始終在互相對抗。

善神集團以人類守護神斯彭塔．曼紐等七位神明為首，惡神集團則是以司掌所有邪惡與毒害的大魔王安哥拉．曼紐（又被稱為阿里曼）率領的七位神明為主，雙方的眾神明個性也都相當鮮明。從這邊可以看到，七不但是「聖數」，同時也符合一週的循環。

瑣羅亞斯德教認為，宇宙從開始到結束總共有12000年，每3000年為一期，共有四期。查拉圖斯特拉曾表示「當今是善神與惡神對抗最激烈的時代」。如果日子一直過得非常苦，那麼就是惡神頭子安哥拉．曼紐占上風；如果有很長一段時間都過得非常舒適，那必然是善神統領斯彭塔．曼紐扳回一城，打了勝仗。

善神與惡神的混戰終將在12000年後結束，而在世界終結時，阿胡拉．馬茲達會進行最後審判，祂會決定包含生者與死者在內的所有人類是善或惡，並加以審判、分類；惡人將墜入地獄，一切都會毀滅，而善人將獲得永遠的生命，屆時就能在天國（樂園）生活。這就是查拉圖斯特拉的論點。正因為如此，人活在現世時，必須累積三德（善思、善語、善行）才行。

查拉圖斯特拉認為時間是線性的（由創造天地起到最後審判為止），並推論出非常具戲劇性的善惡二元論。就宗教而言，以善惡二元論來解釋這個世界，可說是非常具有說服力的做法。

瑣羅亞斯德的各事跡（Wikimedia Commons）

〔守護靈與洗禮〕

瑣羅亞斯德教相信精靈的存在，稱之為「佛拉瓦奇」（Fravaši）。所謂的精靈，指的是寄宿於世上萬物的靈性存在，當然也會停留在人身上。人們相信，祖先的佛拉瓦奇會成為守護在世者的守護靈，而這也是祖靈信仰的起源。

死去的祖先希望與自己有血緣的生者能守護自己的靈體，也因為希望他們保護自己，而成為那些人的守護靈。瑣羅亞斯德教的觀點正是「互相保護」的概念，因此活在世上的人必須好好敬拜祖先、確實祭拜祖靈。而這種概念廣為流傳，至今仍未消失。舉例來說，日本在陰曆七月十五日前後，會舉辦祭祀祖先的盂蘭盆祭，許多人都以為這是佛教的活動，但目前有部分研究認為，追本溯源，這應該來自佛拉瓦奇信仰。

另外， 瑣羅亞斯德教有一個稱為「Navjote」 的入教儀式，後來被基督教採用，也就是大家所熟知的「洗禮」。不過瑣羅亞斯德教並不像羅馬天主教那樣，會為剛出生的嬰兒施行洗禮。舉行 Navjote 儀式的時間約在7到15歲之間，也就是開始具備判斷力的時期。

在瑣羅亞斯德教的教義中，認為對於世界一無所知的孩童不可能理解宗教。在這方面，瑣羅亞斯德教的想法頗具邏輯。在 Navjote 儀式當天，入教者會身穿清潔的內衣和全新的白色服飾，這是因為瑣羅亞斯德教非常重視代表潔淨的白色。

瑣羅亞斯德像（Wikimedia Commons）

〔崇拜並祭祀火焰〕

瑣羅亞斯德教並不崇拜偶像，取而代之的是對火焰崇敬，因此又稱「拜火教」。

查拉圖斯特拉是雅利安人。他們原先居住在裡海北方，後來在西元前1500年左右進入印度，並在約西元前1200年時來到伊朗。

一般認為，沿著裡海一路往南的雅利安人，在民族大遷徙的過程中，應該曾路過亞塞拜然的巴庫一帶：這裡是石油產地，至今仍時常可見自然起火的現象。對雅利安人而言，不管什麼氣候之下都能持續燃燒的火焰，或許讓他們產生了宛如見到神明般的崇敬之心，而帶著這份心情抵達印度的雅利安人們，便創造出婆羅門教的火神阿耆尼。這一點對於在伊朗創立新宗教的查拉圖斯特拉來說，應該也有重大的意義。

在現今伊朗亞茲德的一座神廟中，據說有著由查拉圖斯特拉點燃的「永恆之火」，未曾熄滅，至今仍持續燃燒；而在巴庫，也有祭祀「永恆之火」的遺蹟。另外，前面提到的火神阿耆尼對佛教有非常大的影響，而這種對「永恆光明」的崇敬也隨著佛教的傳布來到中國和日本。例如比叡山的延曆寺，有座未曾熄滅的「不滅法燈」，據說就是高僧最澄大師自唐朝學佛返國後所點燃的。

其中一本英文版《查拉圖斯特拉如是說》（Thus Spoke Zarathustra），封面上的就是查拉圖斯特拉（Oxford University Press）

〔大家都是跟瑣羅亞斯德教學的〕

由於瑣羅亞斯德教有最高神明阿胡拉．馬茲達，使它乍看之下很像一神教；但又有善神與惡神集團等多樣化的神祇，因此也有多神教的特色。

向這個誕生於波斯最古老宗教學習最多的，就是閃族的一神教。據說閃族是諾亞其中一名兒子「閃」的血脈，居住在亞洲西南方（美索不達米亞、巴勒斯坦、阿拉伯一帶），而他們也創立了許多一神信仰；具體來說，指的就是猶太教、基督教與伊斯蘭教。

閃族有個支派，相信唯一真神為了拯救人類，選擇了亞伯拉罕為先知。一般認為，他是猶太人的祖先，而不論是猶太教、基督教或伊斯蘭教，都視亞伯拉罕為「信仰之父」，廣受愛戴尊敬，因此，閃族一神教也被稱為「亞伯拉罕諸教」。在閃族一神教當中，不論天地創造、最後審判、天國與地獄，還是洗禮的儀式，都可以看到瑣羅亞斯德教的痕跡。

對現代社會影響甚深的宗教，大致上可區分為三大類：閃族一神教、印度宗教，以及東亞宗教。誕生於印度的宗教，以印度教和佛教最具代表性；東亞宗教則以儒教（儒學）、道教，和日本神道教為主。至於「中國化」的禪宗和淨土宗，雖然也是佛教的一支，卻無法歸類於印度佛教。

留存至今，並對人類產生重大影響的宗教，大概都不出這三大類。值得一提的是，猶太教、基督教和伊斯蘭教這三個「閃族一神教」的信徒總人數，目前可是占全球總人口一半以上呢。

《哲學與宗教全史：人類三千年的思考之旅》

作者｜出口治明

翻譯｜黃詩婷

出版｜究竟出版社

出版日期｜2020 年10月

【本文獲「究竟出版社」授權轉載】

_________________

下載《香港01》App ，按「＋」號加入《哲學》搶先看文章：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app