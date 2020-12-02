薩德侯爵：《索多瑪120天》、《閨房哲學》與那從地獄回來的男人

近年《格雷的五十道陰影》（50 shades of Grey）掀起話題，當中的愉虐、色情性愛場面是當中的一大賣點。而今天的【在與時】主角，也和愉虐這個主題相當有關係。性虐戀（Sadomasochism）這個詞語可分拆開來，分別為施虐與受虐（Sadism and masochism），Masochism 一詞來自十九世紀作家馬索克（Leopold von Sacher-Masoch），而 Sadism 則是來自十八世紀的薩德侯爵（Marquis de Sade）。

薩德1740年出生在敗落的貴族家庭，童年在巴黎、普羅旺斯等地長大，23歲時和一位富家女結婚，獲得了巨大的財富，自此可以過為所欲為的生活。作為性虐待一詞的來源，抑或說是性虐待之父，薩德過的生活可想而之，32歲還因為強迫一群妓女進行集體⋯⋯大家有聽過導演帕索里尼的《索多瑪一百二十天》（Salò o le 120 giornate di Sodoma）嗎？這套電影的原型是來自薩德的小說的，因此大家基本上能理解他的日常生活。而由於這次荒唐的犯罪，薩德被判死刑，他逃亡到意大利。雖然如此，他在逃亡時還是非常「順利」地拐帶了他一個做修女的小姨子一同出逃。

帕索里尼《索多瑪一百二十天》（Salò o le 120 giornate di Sodoma）（資料圖片）

流傳著一個笑話是薩德是法國大革命之父或法國國父，他1772年出逃後，1777年嘗試回到巴黎，馬上被捕，然而他的死刑卻在1778年取消。他在六年後嘗試越獄失敗，被關押到巴士底監獄。在此後五年，他在獄中大量書寫，那些《索多瑪一百二十天》、《美德的不幸》全也是他在監獄裡寫成的。1789年，當革命群眾圍堵巴士底獄時，儘管其實獄中尚算平安，但由於薩德和其他數個貴族見有機可乘，他就開始大喊：「獄卒瘋了！他們在殺囚犯！」一下點燃了民眾的怒火，一下攻佔了整個巴士底獄。可說是薩德的叫喊打響了法國大革命最重要的一槍。

薩德侯爵《索多瑪一百二十天》（The 120 Days of Sodom）（Penguin Books）

不過在巴士底獄解放後，薩德就馬上被轉移到精神病院，翌年被釋放，三年後因拒絕交出財產又被判死刑，一年後又被釋放，幾年後又被收監，又被送到精神病院……從1803年被送到精神病院後，直到1814年的今天死去，他的生命有一大部分也在監獄和精神病院中度過。而他的作品大部分也被禁止出版，或被定義為邪端異說。直到二十世紀中葉，出了一位薩德精神上的繼承人，來自法國的喬治・巴塔耶（Georges Bataille），他再次為薩德翻案，把薩德的作品從巴黎圖書館的禁書區中解放出來。而法國國家圖書館不久以前仍將館內收藏情色禁書的部門稱之為「l’Enfer」，亦即是地獄的意思。薩德侯爵，是從地獄回來的男人。

巴塔耶：情色是對生命的肯定，至死方休

大自然就是薩德的絕對、黑暗上帝

薩德曾在著作《閨房哲學》（La Philosophie dans le boudoir）中寫道，毀滅是大自然主要的律則，因此毀滅的力量不可能是罪惡，只不過是改變了事物的形式，把本屬於大自然所造的東西歸還給大自然。而整個人類的滅絕也只不過把屬於大自然的東西還給它。因此殺人在薩德看來，其實不是罪惡，因為大自然也是這樣運行的，大自然無時無刻在不斷毀滅和創造。人間的一切宗教、道德只是懼怕大自然的而製造出來的託辭。

另一方面，大自然又設定了享樂和性樂是快樂的，所有生物都能從享樂和性愛獲得的快感，這是每個生物都切實地感受到，不可否認。既然如此，大自然是這樣設定它的產物，大自然是這樣運作，那麼人們為甚麼不能盡情享樂？

薩德侯爵《閨房哲學》（La Philosophie dans le boudoir）（Wikimedia Commons）

所以在薩德看來，真正的道德是傾聽大自然的聲音，服從大自然的意志，盡情享受他人的身體。薩德認為喜歡自己的人就要愛自己，為了自己的快樂而犧牲他人非常合理。不難看出，大自然其實就是薩德的主體的絕對的、黑暗的上帝，無時無刻對主體頒布快感律令，命令主體要享樂。

薩德的快感律令經常被用來和康德的道德律作對照，例如阿多諾、拉岡和齊澤克。他們發現薩德和康德揭示了主體的內在分裂的維度，即人們發現在自身之內，但又和自己不同的律令向自己發號司令。康德把那個內在聲音詮釋為來自主體自己的理性，所以當人們心中突然湧現一把命令時，主體會誤以為是自己的理性為自己頒授律令，即是自律。

康德：實踐理性批判 - EP35

康德的道德律令可以和薩德的快感律令作為對照。

換言之，康德把主體內在分裂的真實給隱藏掉，但薩德遠比康德誠實，薩德明確指出，那個在主體之內的異己，是邪惡的大自然，它是無時無刻發出命令，強逼人享樂。它強行進入我的體內，並在我體內停駐，但我始終不能把它融攝入自身，可以說薩德侯爵把主體是分裂的事實大白於世。薩德侯爵的另一個洞見在於，他發現享樂主義的人在享樂的時候，其實並不快樂，因為他也是逼於臣服享樂命令，那怕一個施虐狂不斷抽打楚楚可憐的女人，他可能壓根兒沒有當點快感，因為他可能只是服從快感律令的奴隸。

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