喬姆斯基：超越語言學界限、進入哲學與認知科學的語言學家

今天是美國哲學家、語言學家和政治評論家諾姆・喬姆斯基（Noam Chomsky）的92歲生日，喬姆斯基可說是現代最為大眾熟悉的學者之一。而且，其語言學觀點影響著整整一代研究語言學的人，此外，據說喬姆斯基還是現世文其文獻被引用最多的學者。

喬姆斯基（Noam Chomsky）（資料圖片）

喬姆斯基出生在美國的費城，他的父親是一名希伯來學者，而母親則是則是一位白俄羅斯人。1955年他於賓夕法尼亞大學獲得語言學博士學位，自此以後，他便踏上語言學研究的征途。但這不表示他純粹是一位的語言學者，他還有一顆人文關懷的心，他自1960年代起就積極參與美國本土以至世界性議題的爭論，對美國政府和媒體的批評直言不諱。

他出位的政治觀點（無政府工團主義）和社會評論影響了不少人，而他自己也是一個非常活躍的政治行動家。然而他之所以成為如此具影響力的學者，源於他偉大的學術貢獻──他為現代語言學奠定了基礎，因此更被譽為現代語言學之父。他的語言學理論不但革新了語言學本身，更對電腦科學、分析哲學與認知科學等具有深遠影響。

傅柯：知識型——人將被抹去，如沙灘上的一張臉 - EP91

語言習得的天賦觀念

喬姆斯基曾經跟著名的法國哲學家傅柯（Michel Foucault）辯論，在那場辯論中，其中一個議題是關於「人性」的。喬姆斯基跟笛卡兒一樣是天賦觀念（innate ideas）論者，他認為每個人出生時都擁有一些潛在的能力。他特別強調人語言習得（language acquisition）的能力，其實先天已經內在於人的心智之中。喬姆斯基這個思想，說明只要一個人是心智健全，無論他或她在甚麼地方出生，他都能夠運用一些天賦能力，例如語言和交流，甚至一些道德觀念。

喬姆斯基認為人們可以在不同的文化族群中，找到這些人類天性及天賦能力的普遍性證明，特別是道德的觀念。如此說來，喬姆斯基認為道德具有實在性和普遍性。這個觀點和當時流行的社會建構論者的立場針鋒相對，後者認為人類的文化觀念及能力無一不是由社會長期發展而慢慢被建構出來，換言之，如果變動產生這些能力的社會配置，那麼人們就會發展出另一套生活模式。

喬姆斯基的教育思想

喬姆斯基的語言學試圖推翻索緒爾結構主義語言學，並想要修正流行一時的行為主義語言觀。對大眾來說，語言學可能只是一門專門的學問。但在喬姆斯基手中，對語言的理解最終牽涉了對語言跟人之間的關係的反思，而喬姆斯基式的語言學亦超越了語言學的界限，踏進了哲學、科學等領域。

喬姆斯基《句法結構》（Syntactic Structures）（Martino Fine Books）

曾經有人問喬姆斯基，他有甚麼建議可以給小學生以改進他們的學習。喬姆斯基的回答饒有趣味，他說對於這個問題，他也猶豫了很久。喬姆斯基是一個天賦觀念論者，他認為很難決定甚麼課程、甚麼東西是一定要小學生學習的，因為人類大部分能力一早已潛在於人的心靈中。所以對於喬姆斯基而言，好的教育應該鼓勵小學生培養自己的好奇心，讓他們的興趣和能力得到自然而然的發展。換言之，教育者應該盡最大努力去促使小朋友對真理感興趣。在一次會談中，喬姆斯基又談到了自己的教育思想，他這次說得更加簡潔，他說講授甚麼內容其實並不重要，重要的是學生的發現能力得到多大的發展。

繼續閱讀——喬姆斯基：普遍文法 - EP95

_________________

下載《香港01》App ，按「＋」號加入《哲學》搶先看文章：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app