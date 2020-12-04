霍布斯：國家好比巨獸利維坦　人民的安全是它的事業

今天是哲學家霍布斯（Thomas Hobbes）逝世的日子。霍布斯是英國經驗主義的重要人物。霍布斯生於1588年，就在這一年，英國海軍擊敗了西班牙的無敵艦隊，確立了海上霸主的地位。霍布斯的母親由於懼怕戰爭，結果早產了霍布斯。霍布斯在多年後曾經很灰諧地表示，母親把他和恐懼一起生出來。

霍布斯（ Thomas Hobbes）（Wikimedia Commons）

不知是否因為早產的緣故，霍布斯雖然寫下厲害無比的名著《利維坦》（Leviathan），崇尚強權和推崇力量，但事實上霍布斯生性膽小無比，所以文如其人這句話不總是正確。雖然他膽小如鼠，但上天既然關了他一扇門，總會為他打開另外一扇門，霍布斯天資聰敏，所以他的學業一順風順。他15歲時便進入了牛津大學深造。

霍布斯在成年後，把握機會前往歐洲大陸，遍訪各地名流。先後結識了伽桑狄（Pierre Gassendi）、笛卡兒等人，互相切磋學問。他稍後更在意大利的佛羅倫斯拜會了物理學泰斗伽利略。他又在歐遊的期間，接觸到歐幾里德的《幾何原本》（Stoicheia），並深為之折服。著名的哲學家羅素在《西方哲學史》中指出，英國哲學家很少如歐洲大陸的理性主義哲學家一樣崇尚數學方法，但霍布斯卻是例外，他非常推崇數學方法。霍布斯在晚年和另一位經驗主義哲學家培根（Francis Bacon）過從甚密，時刻陪伴其左右，並隨時記下培根的思想，而培根亦非常尚識這位後進之士。

培根︰知識就是力量，法國就是培根

海中的巨獸利維坦

霍布斯把國家比作利維坦。「利維坦」（Leviathan）本來源於《希伯來聖經》（並非《希伯來書》）中的巨大怪物，原型是鯨魚與鱷魚，後來又被理解巨大海蛇，總而言之它是一種巨大的怪物。「利維坦」一詞在希伯來語中有著「扭曲」、「漩渦」的含義。霍布斯（Thomas Hobbes）在《利維坦》裡將這隻怪獸比喻成強勢的政權，闡述了人性論、社會契約論以及君王論等學說。在霍布斯眼中，國家就像利維坦是個有機的整體。在利維坦中，國家的主權就是靈魂，國家的官員就是關節，作用是連接最高主權和各個關節以推動國家，一切人民的資產就是利維坦的實力，人民的安全是它的事業，和睦是它的健康，內戰則是它的死亡等等。

霍布斯《利維坦》（Leviathan），卷首插畫極具震撼力

萬人對萬人的戰爭

在該書的開首，霍布斯揭示人性非善，所有人類也是無可救藥的自私享樂主義者。若果縱容人性，人類會依循其本性，為了食慾、物慾或性慾，恣意燒殺擄掠。這種混亂的無政府狀態，便是霍布斯所謂的「自然狀態」。在這種狀態下，會出現「萬人對萬人的戰爭」（bellum omnium contra omnes，又譯作所有人對所有人的戰爭），即是人類互相殘殺。

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