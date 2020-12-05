齊澤克：特朗普不是法西斯主義者，但他很可能更危險

若有大家有一直留意齊澤克（Slavoj Žižek），大概記得四年前美國總統大選前後，被輿論清算，指他竟然支持特朗普（Donald Trump）云云。然而齊澤克的意思是：希拉莉（Hillary Clinton）當選不會改變任何現狀，但若特朗普當選的話，可能會為世界帶來一些實在的改變，在此並非指特朗普的施政新作風會帶來積極效果，而是預計他的惡劣會讓世人意識到世界需要革命式的改變。

齊澤克：最純粹的意識形態，因為他們不知道自己正在做甚麼

四年匆匆過去，新一美國總統大選彷彿塵埃落定（雖仍有暗湧）。齊澤克於媒體 RT 先後刊出兩篇文章，一篇評論拜登不會為美國帶來重大改變，另一篇則要給特朗普蓋棺定論。

特朗普非法西斯主義者，但更危險

齊澤克對於特朗普的總論，是他的存在是一個活生生的矛盾：身為終極的後現代式諷刺家，卻表現成傳統基督教價值的保衛者；身為法律與秩序的終極毁滅者，卻表現為無條件的法律執行者。

特朗普狡猾地避重就輕，稱讚右翼團體 Proud Boys 的愛國，但卻不提團體有問題的行徑。特朗普促請他們「退後」（stand back）與「預備」（stand by），預備什麼呢？預備如果他敗選，就適時出來發起暴力行動。

延伸閱讀 Proud Boys、Anitfa 與特朗普——一文讀懂 Antifa！特朗普指的恐怖組織，實為美國矛盾的代罪羔羊

齊澤克認為特朗普不是法西斯主義者，但他以上這些傾向，讓他可能比法西斯主義者更危險。

不羞於直說自己裸身的國王

對於特朗普的狂妄與好勝心，因而作出不少帶來負面效果的政策，不少媒體都將特朗普描繪為《國王的新衣》中的國王，身在高位但不知道自己的缺點與錯誤。但對於齊澤克來說，《國王的新衣》這比喻雖然適合，但要改變當中的意涵。

+ 4 + 4 + 4

齊澤克指特朗普並非因難以下台而穿上「聰明人才看得見的新衣」，而有待童言無忌的小孩說出國王沒有穿衣服的事實，捏破真相而讓國王（與眾人）當眾出醜。然而，齊澤克說特朗普就是說出自己沒穿衣服這事實的人，他是不羞於直說自己裸身的國王。當今年八月特朗普反對給予美國郵政（USPS, United States Postal Service）的預算，正常來說這應該由政評來分析或「揭發」他背後的動機——然而特朗普卻不用大家猜想，他直接就說這是為了讓全國郵遞選票更難實行。

比小丑更滑稽的國王

除了國王，齊澤克亦講到小丑／弄臣（clown / jester）。中世紀至文藝復興時期，宮庭中君主身邊通常會有一位小丑，以反嘲弄、挖苦的笑話或骯髒的評語攻擊貴族階層，並以對比的方式確立君主的高貴地位。齊澤克指特朗普政府不需要小丑——他自己就是小丑。因此試圖以喜劇方式來模仿特朗普的人不容易做，他本人的所作所為很多時比他們的模仿更滑稽與沒品。

（Steve Benson / The Republic）

拜登之後，或會再次迎來特朗普

齊澤克警告不要以為拜登勝選會帶來任何改變，他認為美國現在的根本問題是：為何會讓特朗普這種毫無價值的人當選總統？背後的社會與意識形態條件是什麼？如果沒有認清這些問題，那麼2024年就有可能讓特朗普再次當選。

齊澤克指要防止特朗普重臨，就是要將特朗普呈現為特朗普自己，他帶着無意義的浮誇與前後矛盾，他就是個無意義的人。

引用評論：

〈齊澤克：拜登的勝選不會改變任何事並意味僵局已成，特普朗將會2024年重臨〉（Slavoj Zizek: Biden’s win changes nothing and signifies stalemate that could see Trump run again in 2024）：https://www.rt.com/op-ed/506197-zizek-biden-win-changes-nothing/

〈齊澤克：特朗普跟真相之間的可變關係，使他比法西斯分子更危險〉（Slavoj Žižek: Trump’s flexible relationship with the truth made him more dangerous than a fascist）：https://www.rt.com/op-ed/507917-slavoj-zizek-trump-truth/

JESSICA LEE, Who Are the Proud Boys Trump Told To ‘Stand Back and Stand By’?：https://www.snopes.com/news/2020/10/07/proud-boys-explained/

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