齊澤克：特朗普不是法西斯主義者，但他很可能更危險

若有大家有一直留意齊澤克(Slavoj Žižek),大概記得四年前美國總統大選前後,被輿論清算,指他竟然支持特朗普(Donald Trump)云云。然而齊澤克的意思是:希拉莉(Hillary Clinton)當選不會改變任何現狀,但若特朗普當選的話,可能會為世界帶來一些實在的改變,在此並非指特朗普的施政新作風會帶來積極效果,而是預計他的惡劣會讓世人意識到世界需要革命式的改變。

齊澤克:最純粹的意識形態,因為他們不知道自己正在做甚麼

四年匆匆過去,新一美國總統大選彷彿塵埃落定(雖仍有暗湧)。齊澤克於媒體 RT 先後刊出兩篇文章,一篇評論拜登不會為美國帶來重大改變,另一篇則要給特朗普蓋棺定論。

特朗普非法西斯主義者,但更危險

齊澤克對於特朗普的總論,是他的存在是一個活生生的矛盾:身為終極的後現代式諷刺家,卻表現成傳統基督教價值的保衛者;身為法律與秩序的終極毁滅者,卻表現為無條件的法律執行者。

特朗普狡猾地避重就輕,稱讚右翼團體 Proud Boys 的愛國,但卻不提團體有問題的行徑。特朗普促請他們「退後」(stand back)與「預備」(stand by),預備什麼呢?預備如果他敗選,就適時出來發起暴力行動。

齊澤克認為特朗普不是法西斯主義者,但他以上這些傾向,讓他可能比法西斯主義者更危險。

不羞於直說自己裸身的國王

對於特朗普的狂妄與好勝心,因而作出不少帶來負面效果的政策,不少媒體都將特朗普描繪為《國王的新衣》中的國王,身在高位但不知道自己的缺點與錯誤。但對於齊澤克來說,《國王的新衣》這比喻雖然適合,但要改變當中的意涵。

齊澤克指特朗普並非因難以下台而穿上「聰明人才看得見的新衣」,而有待童言無忌的小孩說出國王沒有穿衣服的事實,捏破真相而讓國王(與眾人)當眾出醜。然而,齊澤克說特朗普就是說出自己沒穿衣服這事實的人,他是不羞於直說自己裸身的國王。當今年八月特朗普反對給予美國郵政(USPS, United States Postal Service)的預算,正常來說這應該由政評來分析或「揭發」他背後的動機——然而特朗普卻不用大家猜想,他直接就說這是為了讓全國郵遞選票更難實行。

比小丑更滑稽的國王

除了國王,齊澤克亦講到小丑/弄臣(clown / jester)。中世紀至文藝復興時期,宮庭中君主身邊通常會有一位小丑,以反嘲弄、挖苦的笑話或骯髒的評語攻擊貴族階層,並以對比的方式確立君主的高貴地位。齊澤克指特朗普政府不需要小丑——他自己就是小丑。因此試圖以喜劇方式來模仿特朗普的人不容易做,他本人的所作所為很多時比他們的模仿更滑稽與沒品。

拜登之後,或會再次迎來特朗普

齊澤克警告不要以為拜登勝選會帶來任何改變,他認為美國現在的根本問題是:為何會讓特朗普這種毫無價值的人當選總統?背後的社會與意識形態條件是什麼?如果沒有認清這些問題,那麼2024年就有可能讓特朗普再次當選。

齊澤克指要防止特朗普重臨,就是要將特朗普呈現為特朗普自己,他帶着無意義的浮誇與前後矛盾,他就是個無意義的人。

