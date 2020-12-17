《Cyberpunk 2077》迷因：暴力改造用具　是低科技、低生活的反抗

壓軸本年度的鉅作《Cyberpunk 2077》終於面世，全球玩家忍受住遊戲內無數的 bug 玩下去。不知大家有否留意，《Cyberpunk 2077》未推出前的這兩年，網絡上早已陸續出現一系列貼上遊戲 logo 的迷因（meme）圖片，現在遊戲正式推出了，這批圖再次在網上廣傳。

《01哲學》早前的 cyberpunk 討論——Cyberpunk 不是一種視覺風格，而是一套完整的世界觀

海德格的用具網絡

這系列圖片的共通主題，是拍攝人如何將日常中常見的工具，作不尋常的改造或使用。

有些圖片展示出各種「生活小智慧」，用透明膠箱蓋住自己來看手機就是；另外的是對工具跳出固有框架的應用，例如用大起重機舉起小起重機，小起重機再舉起重物到樓頂。

讓人重新思考馬丁・海德格（Martin Heidegger）於《存有與時間》對及手之物（readiness-to-hand）與手前之物（presence-at-hand）的區分。

拿着水桶從井口打水的海德格（資料圖片）

對海德格來說，用具（Zeug, equipment）就在我們周遭世界的意義網絡之中；用具之為用具，是因為它們有某種用途而被使用：如筆是用來寫字，杯是用來盛水。用具的本性，就是「為了⋯⋯」（in-order-to）去做某事。同時，海德格亦指用具會圍繞著其他用具形成網絡，它「指向」其他用具，如海德格愛用的例子鎚和釘，或筆就跟紙連繫著。

海德格：為什麼要有東西存在，而不是空無一物？

及手之物是用具處於周遭世界下的狀態。那什麼是及手之物呢？在你沒有看著滑鼠，專心的在看這篇文章時，你的滑鼠就處於及手狀態；當你現在注意它了，或是研究它的結構時，它就是手前之物。通常用具並不會常常處於手前狀態，而是當它有所損壞，「不順手」的時候，它就會突兀地出現在你面前，令你要去面對它，想它為什麼「不順手」。當你發現原來無線滑鼠沒電，需要換電時，它時處於手前狀態供你研究；當換電後，你使用它去上【01哲學】時，它就回到及手狀態。

延伸閱讀——海德格：存有與此在 - EP64

網上戲仿《Cyberpunk 2077》的迷因圖系列之所以能成為有趣的迷因圖，以及其破格的地方，不單在於當中的生活智慧，而在於用具被剝離它原有的意義網絡，其手法往往非常粗糙、暴力，卻看起來很有效、有說服力，這樣的落差讓人發笑。例如將家居的電風扇固定在桌面電腦機箱，變成巨大的散熱風扇。

（資料圖片）

另外有一些例子值得玩味，例如將單車前輪換成超市的購物手推車。不過這些經改造過之後的工具，能否真的暢順地運作，因而重新成為上手物呢？還是用起上來會不太順手，因此使用者對它的意識總是徘徊在上手物與手前物的狀態之間？

反資本主義的功能性商品

資本主義中的商品總是以自身的功能性為賣點，即使本來消費者沒有這個需要，廣告與商品會憑空創造需要出來，引發消費者的欲望。當每一種功能與需要都有對應的商品可以滿足，其內含的意思是：若你想要現實另一個功能，你就要買另一個商品了。

一個極端的例子是近年紛紛出現、功能極為單一的廚具。有些用具的功能只對應某特定種類的水果（很可能是某一品種與形狀的水果），或許你見過「香蕉切片器」與「香蕉外帶盒」的介紹，但你聽過這世界有一個東西叫「士多啤梨取芯器」（草莓去蒂器）嗎？

這就是士多啤梨取芯器（草莓去蒂器）了（資料圖片）

這些器具的存在，變相不鼓勵人以手藝使用固有器具去解決問題（例如廚刀是有分很多種，但大多都勝任處理另一大類食材的功能），甚至可以說正在創造虛假需要（吃士多啤梨真的需要工具嗎？）。

示範如何優雅而 cyberpunk 地點火（資料圖片）

迷因圖中有些發明可以看得出非常實用，當中有兩種用作切洋蔥時防流淚的設計，一是將兩個透明膠杯綁到眼睛外，另一是戴上燒焊用的面具。

迷因圖片展示出的，是人如何拒絕購買為了某特定功能的器具。在用具的某部分破損之後，他們選擇不購買「正式」或「官方」的補充物或代替物，而寧願以其他用具來實現原本的功能，就是一種「管用就好」（whatever works）的態度。在圖片中我們看到如在汽車駕駛座放上膠椅、在膠椅的破腳裝上「義肢」、以膠籃子充當電腦機相，或以衛星接收器當籃板。對手上用具作創造性的挪用，跟發明出香蕉盒的資本主義正好走在兩種極端。

+ 9 + 9 + 9

歡迎來到2077年

最後，系列中有些圖片純粹玩味性質，不帶功能性或實在性，卻可以看出相片中的人試圖以現今的有限資源，預先實現未來 cyberpunk 世界（例如2077年）將會有的面貌。

在未來，在公園餵鳥的情景將會變成餵無人機？（資料圖片）

有些是看起來頗危險但未必很實用的武器，如裝上電鋸的吸塵機械人，或是綁上了棒球棍的無人機（笑點在於它竟不用噴火器或機關槍，而用傳統的鈍器攻擊目標）。不過以上「武器」背後，卻隱約預示了未來我們可能面對的危機。

我們難以逐一查證這系列的迷因圖片，是人為了玩而一時所作，還是真的用這些用具在生活。總括而言，這些圖片都預設了同樣的背景：cyberpunk 世界的特質固然是「高科技，低生活」（high tech, low life），而在窮富懸殊比現今更嚴重的環境下，不是所有人都能得到高科技，必要時，我們可能要準備過着低科技的低生活（low tech, low life）。

系列中最體現「高科技，低生活」的大概是這張倉鼠發電圖（資料圖片）

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