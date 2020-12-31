奧威爾〈論民族主義〉：民族主義是一種具強烈排他性的非理性信仰

作者｜趙崇任

前言：少人重視的〈論民族主義〉

提到喬治・奧威爾，大部分人會直接聯想到政治色彩強烈的《動物農莊》與《一九八四》。寓言小說《動物農莊》以動物取代人類作為主角，明顯地影射了一九一七年俄國的十月革命。奧威爾藉此嚴厲地批判了史達林，假社會主義之名，行極權主義之實。反烏托邦小說《一九八四》繼續將重點擺在極權主義，並探討了過分的權力擴張。其中的「老大哥在看著你」（Big Brother is Watching You）這句話，如今常被用以形容無所不在的監控。由此可見，奧威爾對於政治權力有一套自己的哲學見解，而這很大一部分反映在他的〈論民族主義〉（Notes on Nationalism）這篇短文中。

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儘管喬治・奧威爾及其文學創作在全球享有極高的知名度，但〈論民族主義〉中的論述卻沒受到重視。其德文譯本（Über Nationalismus）直到二〇二〇年才首次出現，而中文譯本至今更是沒有。奧威爾的這篇短文發表於一九四五年十月，而《動物農莊》出版於同年稍早的一九四五年八月，至於《一九八四》出版於一九四九年六月。三者時間相距不遠，因此可以說都建立在相似或甚至相同的思想上。如此一來，在詮釋奧威爾作品與理解其政治思想時，〈論民族主義〉便是的一個重要的參考對象。

「民族主義」與「愛國主義」

儘管奧威爾使用了「民族主義」（Nationalism）一詞，但他嘗試釐清的概念與常見的民族主義並不完全相同。他在書中表示，只所以使用「民族主義」一詞，是因為探討的概念沒有相對應的字詞，而「民族主義」是最接近的概念。差別只在於，奧威爾的「民族主義」不侷限於國家與民族，而是一個更廣泛的概念。他將指涉對象擴大至某個單位（unit）與其成員，因此也可以是某教會與其教友。甚至這個單位不必有實體，因此也可以是特定的種族群眾。不可否認的是，奧威爾的概念有著明顯的政治色彩。

奧威爾〈論民族主義〉（Notes on Nationalism）（Penguin Books）

他在書中首先將「民族主義」與「愛國主義」做區隔，並認為兩者看似相似，事實上卻完全相反。原因在於，儘管兩者所指涉的成員都與認同單位建立了「忠誠」（Loyalty），但愛國主義者的忠誠是內斂的，而民族主義者的忠誠是有侵略性的。奧威爾將兩者最大的差異具體地描述為，民族主義者永遠在追求權力。他們將自己的認同視為至高無上的真理，並試圖使他人俯首稱臣，甚至剷除異己，例如德國的「納粹主義」與日本的「軍國主義」。由此可見，奧威爾的「民族主義」具有強烈的排他性，而這種排他性是非理性的。民族主義者的忠誠是一種信仰，而這種信仰會蒙蔽人的雙眼。奧威爾藉此解釋了，政治評論員與軍事專家的判斷經常失準的現象。明明是該領域的專家，卻經常對相關議題做出錯誤的分析，甚至還會說出荒謬的言論。奧威爾認為，關鍵就在於他們的非理性認同，因此唯有與事件無關的「局外人」能做出較正確的判斷與分析。

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除此之外，由於民族主義者總是在擴張權力，因此單位若是國家，便無可避免地會涉及外交事務。奧威爾稱這種具侵略性的對外行為是「武力外交」（Jingoism），其近似於如今常聽到的「戰狼外交」，而近代最具代表性的即是「共產主義」。一旦民族主義者有了認同的對象，雙重標準並不罕見，例如可能在自己的國家主張和平，卻在其他的國家燒殺擄掠。在這些人的思維模式中，「我們」永遠是對的，而「他們」永遠是錯的。對於這種矛盾的現象，關鍵仍舊是非理性認同，因此奧威爾以此為基礎，近一步列出民族主義者非理性思維的三項特徵，亦即「執著」、「不穩定」與「漠視現實」。

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「民族主義」的非理性特徵

「執著」指的是民族主義者的自我優越心理，而這種優越感建立在其與特定單位的隸屬關係上。若涉及國家，這種優越感幾乎會涉及一切，例如奧威爾舉例的文學、藝術、語言、運動等。因此要民族主義者承認有更優越的他者存在，幾乎是不可能的，反而可能會激起其抗拒的防衛機制。

「不穩定」指的是民族主義者對於認同單位的忠誠度，而奧威爾將其中的組成區分成三者，亦即民族主義者、認同內涵、認同單位。換句話說，民族主義者執著的不是認同單位，而是信仰般的認同內涵。原因在於，他們投射認同的對象並不保證能永遠符合期待。舉例來說，美國之於民主價值、蘇聯之於共產主義，但沒人能夠保證，其中的關連能恆久不變，而這正是奧威爾提出（忠誠）不穩定的原因。

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「漠視現實」指的是民族主義者的具體非理性，亦即他們會否認甚至無視歷史與事實，並深信自己的理解才是正確的，例如「猶太人大屠殺否定論」。在這類議題中，又以戰爭的傷亡人數最常被拿來做文章，因為少有人能夠親自確認真實數字，而這又與「陰謀論」產生了一定的關聯。奧威爾因此認為，在民族主義者的思維模式中，「真假」與「虛實」是並存的。他們會依照自己的認同與意識形態選擇相信的內容，並活在一個自認為優越於一切的幻想中，而這種幻想當然是與現實脫節的。在這些特點的基礎上，奧威爾接著以英國為例，將民族主義活動略分為三類，亦即「積極型」、「轉換型」、「消極型」。

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英國的「民族主義」類型

「積極型」民族主義建立在自我優越心理上，而奧威爾舉了「新托利主義」、「凱爾特民族主義」與「猶太復國主義」為例。他解釋，「新托利主義」與「托利主義」的差異為，新托利主義者不願承認，英國輝煌與影響力不再的事實。除此之外在國族認同上，儘管威爾斯、愛爾蘭與蘇格蘭都各自有不同的反英情緒，但「凱爾特民族主義」卻與其不同。凱爾特民族主義者的反英情緒不是純粹的反對，而是建立在自我優越心理上，亦即認為自己較偉大，並較盎格魯—撒克遜人有文化涵養，因此帶有歧視色彩。

「轉換型」民族主義反應了認同關係的轉換，而奧威爾舉了五個例子：「共產主義」、「政治天主教主義」（Political Catholicism）、「膚色意識」（Colour Feeling）、「階級意識」（Class Feeling）、「和平主義」。他在「階級意識」方面認為，由於無產階級的團結，與民眾對於資產階級的厭惡，英國中上階級的知識份子逐漸失去了原有的優越感，反倒對無產階級產生了某種程度的羨慕。至於「和平主義」，奧威爾指的事實上是特定的和平主義者。他認為，部分主張和平的英國知識份子，是基於對西方民主制度的排斥（尤其在面對與專制國家的紛爭時），而不是真正地反戰與愛好和平。

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「消極型」民族主義則建立在對於他者的排斥與反對上，而奧威爾舉了三個例子：「反英主義」、「反猶太主義」、「托洛斯基主義」。他表示，儘管二戰期間的英國反英主義者不至於希望看見自己的國家受辱，卻也不希望德國與日本獲勝。在如此矛盾的情況下，他們寧願由美國或俄國終結戰事。至於「托洛斯基主義」，奧威爾指的事實上是更廣泛的概念，包含了「無政府主義」、「民主社會主義」與「自由主義」等所有反史達林政權的立場。其中的關鍵在於「排斥」，無關史達林政權本身的好壞。

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奧威爾最後強調，僅管內容可能有些簡化，但他的目的是要讓讀者認識「民族主義」的特點，並不認為提及的族群都是如此地惡劣。除此之外，民族主義思想並不總是無稽之談，也可能有參考價值。重要的是，不能以信仰的方式照單全收，而要理性地思考，否則便與被恐懼、憤怒、嫉妒與權利迷惑的民族主義者沒有差別。他並認為，民族主義是能夠克服的，關鍵在於人們的道德良知。人們得先確定目標對象，接著再確定自己的感覺，最後是擺脫偏見。重要的是，承認自己心中對於他者的情緒，才能夠理性地做抉擇。

結語：非理性「沒有下限」讓人擔憂

顯然在喬治・奧威爾眼中，「民族主義」是一種具有侵略性與非理性的負面概念，而這個現象在超過半個世紀後的今天依舊存在。甚至可以說，隨著科技的發展，資訊傳播的速度更快也更廣，因此民族主義有更猖獗的跡象。它如今被許多當權者看作是人性的弱點，因此被反操作成了政治作戰工具，也就是如今常被提及的「假新聞」與「資訊戰」。

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儘管奧威爾認為，民族主義是能夠克服的，但顯然並不容易，因爲謾罵總是較思考簡單。更令人擔憂的，是奧威爾提及非理性「沒有下限」的情形，亦即有些論述儘管在旁人看來荒謬至極，當事人卻因為被蒙蔽雙眼而深信不疑。這意味著，打擊假新聞僅能夠降低錯誤資訊的數量與傳播，並不是對抗民族主義的根本方式。邏輯與事實並無法說服民族主義者，因為他們會在正確的資訊中，選擇性地相信有利於自己「信仰」的內容。如此一來，關鍵還是在民眾主動與積極的理性思考，以及對於道德良知的堅持。

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