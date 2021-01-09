專訪《靈異女僕》團隊｜以心理驚悚故事　探討人類集體信仰的傾向

訪問、整理｜胡雅雯

2019年底，《靈異女僕》（Servant）第一季僅播出三集，就在 IMDb 獲得 8.1 的高分。該劇由蘋果公司旗下串流媒體 Apple TV+ 出品，劇情改編自 Al Lougher 指導的高分恐怖短片《玩偶師》（The Dollmaker，2017）。儘管該短片僅有10分鐘，但懸念設置與最後精彩的劇情反轉卻令人眼前一亮。

《靈異女僕》（Servant）宣傳圖片（Apple）

《靈異女僕》繼承了短片的創意、驚悚氛圍及出色的懸念設計，將整個故事拓展成為10集一季的劇集，講述一個喪子的家庭，為保護妻子不因該事件而精神崩潰，以一玩偶嬰孩取而代之，成為妻子的精神寄託，集體假扮嬰孩未死的日常生活。亦有細心的觀眾指出，該劇每個鏡頭所表現的情節內容、每個畫面內出現的道具，都交代了許多故事背景，推動著劇情發展。

《靈異女僕》劇照（Apple）

《靈異女僕》集合了曾因哈利・波特（Harry Potter）系列電影走紅的英國演員 Rupert Grint、曾參演《黑鏡》（Black Mirror）第一季的 Toby Kebbell、曾出演第五及六季《權力的遊戲》（Game of Thrones）的英國女演員 Nell Tiger Free 及美國演員 Lauren Ambrose。本月15日《靈異女僕》第二季將於 Apple TV+ 播出，該劇的主題表達了怎樣的思想？新的一季又將有哪些變化？對此，我們訪問了影片導演、編劇沙馬蘭（M. Night Shyamalan）以及四位主要演員。

《靈異女僕》主要演員（從左至右）： Rupert Grint、Lauren Ambrose、Nell Tiger Free、Toby Kebbell（Apple）

風格更暗黑 主題展現集體信仰

在第一季《靈異女僕》中，喪子的妻子 Dorothy Turner（Lauren Ambrose 飾）為玩偶嬰孩找來育兒保母 Leanne Grayson（Nell Tiger Free 飾），本以為只是「逢場作戲」的丈夫 Sean Turner（Toby Kebbell 飾），發現保母與妻子一樣「假戲真做」：將玩偶當做活生生的孩子悉心照料，即使妻子不在家，也堅持如此。這不禁令人毛骨悚然，更恐怖的是，突然有天原本毫無生氣玩偶嬰孩，變成了一個會啼哭的、有血有肉的孩子。

《靈異女僕》劇照（Apple）

曾憑藉《鬼眼》（The Sixth Sense）、《思・裂》（Split）及《異能仨》（Glass）功成名就的荷里活著名導演沙馬蘭，在該劇中展現了其一貫擅長的心理驚悚（psychological horror）風格。在這個瀕臨崩潰的中產階級家庭內部，每一個角色幾乎都在壓抑，並處於崩潰的邊緣，隨時都會爆發一般，令人心緒不寧。對於第二季，沙馬蘭在訪問中表示，將會延續第一季的恐怖風格，甚至更加黑暗；但也會將更多元的風格（genre）融入片中，在黑暗之餘也融入幽默元素。

《靈異女僕》導演、編劇沙馬蘭（Getty Images）

而在主題方面，沙馬蘭也將《思・裂》、《異能仨》等電影一以貫之的主題——集體信仰（collective belief），展現在劇集中。問及為何對「集體信仰」的主題如此感興趣，沙馬蘭表示，集體敘事這個觀念，同時也正為我們自身設下框架（frame）；我們如何為我們的社群撰寫集體的故事，正標誌著人類社會（human beings）的發展。

《靈異女僕》劇照（Apple）

沙馬蘭指出，在當下的美國人們甚至會無視事實與科學，通過講述自己的故事，使自己受益。因此，他認為集體信念是應該向我們的社群（group）講述的事情，故而他在劇集中依然突顯了這一主題。沙馬蘭更具體地說，在美國的某些社群中，人們不希望事情發生變化，因此他們會通過敘事傳達「這些是假的（fake）」、「這不是那樣的」等等訊息；至於他們的家庭內部也是一樣。「這部劇便是關於一個家庭拒絕更多（變化）的故事。」我們都恐懼改變，劇中的家庭同樣深深地恐懼改變。但沙馬蘭認為，我們如何自我敘述這是一件非常有趣的事。

《靈異女僕》劇照（Apple）

對於劇中的超自然力量，沙馬蘭則表示鑒於自己的文化背景，在印度文化中超自然力量幾乎是自己家人的「日常」信仰，儘管自己不是宗教信徒，但一方面這幫助他理解這些超自然故事背後的文化淵源；另一方面，他也認同我們周遭存有不同的、難以理解的能量（energy），他在片中就嘗試探索這些東西。

《靈異女僕》拍攝現場中的沙馬蘭（Apple）

疫情也對第二季的拍攝造成了影響。沙馬蘭亦提及，在與 Apple TV+ 洽談該片合作之初他原本計劃了六季故事，但由於疫情，他坦言拍攝計劃不斷經歷急速變化。但他亦強調《靈異女僕》作為第一部由自己執行製作的長篇故事，在編劇及監製過程中，最大的挑戰仍是劇情如何發展、如何在此之上指導演員和工作人員等工作。他亦不忘表達在全球疫情之下自己對香港的想念，表示自己已經迫不及待想要再次造訪這座他妻子曾經成長的城市。

疫情拍攝難度增加 角色更加毛骨悚然

疫情也為演員的表演帶來了更大的難度，艾波羅絲表示如何令劇組人員安全拍攝成為團隊的首要問題，演員要離開家人並在必要時接受多次健康檢測，所有人的工作節奏都變得更加緊張。Kebbell 補充道：「還好我們是一個小的拍攝團隊，在房子內拍攝，疫情帶來了挑戰，但我們對這一季能夠拍攝感到非常幸運。」在這種情形下，Ambrose 表示，作為演員亦需要對劇組的所有合作夥伴展現出更多的信任。

一次座談會上的沙馬蘭、Ambrose、Kebbell （Getty Images）

對於第二季的演出，Grint 表示此次演出對他來講依然是一個挑戰；而 Free 則認為第二季中的角色都有了「令人耳目一新」的恐怖之處，自己的角色仍然最令人毛骨悚然，但也增加了更多的色彩。

劇中的 Leanne（Free）與 Julian（Grint）（Apple）

對於這部全部劇情都發生在主人公居所之內的戲，全室內的表演環境又如何影響了兩人的表演？兩位演員表示，這一場景其實是一個半真實、半搭建（studio）的場景，Grint 更透露房間內的某些設施其實功能齊全、完全可以使用，他認為這構成了一個令人驚喜的舞台（stage），既帶來了全新的挑戰，但也十分有趣；Free 亦認同 Grint 所說，認為這一場景令她更加易於駕馭角色、投入演出。

《靈異女僕》製作團隊及主要演員（Getty Images）

下週五，《靈異女僕》第二季將於 Apple TV+ 播出，導演沙馬蘭的多元風格將如何影響劇情走向？集體信仰的主題在第二季中將有怎樣的發展？第二季，沙馬蘭也首次邀請了作為導演系學生的女兒加入拍攝，這對父女又將擦出怎樣的火花？靈異的保母 Leanne 會繼續施展哪些恐怖魔法，周圍人又將如何應對？讓我們一齊拭目以待。

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