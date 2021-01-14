史懷哲｜看到一幅非洲人受飢餓折磨的圖片，便決定走進醫學院學醫

記得西方有句很著名的諺語：live and let live，意思是自己活，也讓別人活。或者這句話可以很好地概括史懷哲的思想。史懷哲對現代西方很多領域，如生命倫理學、環保運動、和平運動產生深遠的影響。生命在茫茫無盡的宇宙中，極其有限、渺小、微弱、不可重複，使我們有理由把所有生命，而不止是是人類的生命，都看成是最重要、最寶貴的東西。

甚麼是：倫理學 - EP03

阿爾伯特・史懷哲（Albert Schweitzer）出生於1875年的今天，他生於德國阿爾薩斯（德語：Elsass／法语：Région Alsace）一個牧師家庭。阿爾薩斯本來是法國的領土，不過法國在普法戰爭中戰敗，所以阿爾薩斯在當時被割讓給了德國，但阿爾薩斯仍保持一定的法國文化的色彩。因此史懷哲在童年時就通曉德、法兩語，為他後來到訪非洲投身人道主義事業，帶來重要的幫助。史懷哲是一位通才，他一生共有神學、哲學、醫學與音樂四個博士學位。

阿爾伯特・史懷哲（Albert Schweitzer）（資料圖片）

敬畏生命的倫理學

據說史懷哲小時候性格較為敏感，見到周圍被虐的動物時，他就會陷入沉思，思考生命的可貴與尊嚴。他甚至每天晚上都會用自己編的祈禱詞為受苦的生靈祈禱。他在二十餘歲的時候，已經獲得神學及哲學兩個博士學位，時而他在大學擔任講師，亦是一所神學院的院長，同時也是管風琴演奏的好手。在外人看來，史懷哲應該歸入無比幸福的「人生勝利組」；不過在史懷哲自己看來，他自覺沒有權利把自己享有的一切，包括健康、才能、學位等，當作理所當然的東西接受。所以他決定，為了成為一個真正的人，應該在三十歲後獻身於傳教、音樂和學術，如果這幾樣東西都已經達到了預定的目標，他就會走一條直接投身於服務他人的活動。

據說史懷哲在三十歲時，看到一幅非洲人受飢餓折磨的圖片，便決定走進醫學院，從頭學起，用九年時間獲得人生的第三個博士學位。三十八歲時，他說︰「我還債去了！」就去了非洲。在服務非洲人民期間，他對於生命有了更直接、深刻的思考，從而建立了自己的倫理學思想。他認為，舉凡一切有生命之物，都能夠感受到自己的生命，並希望發展自身。可是冷漠無情的自然，產生了萬物，但又以各種方式奪去萬物的生命。

史懷哲在非洲（資料圖片）

面對如此的自然，史懷哲認為唯有人以自己心中的道德律，對自然萬物抱有敬畏之心，才會尊重萬物的生命，與他們達到共處。史懷哲甚至認為，敬畏萬物是一個人對同類表達尊重的前提。如果一個人對身邊的生物，如花花草草、飛禽走獸毫無憐憫之心，肆意殺戮，這個人對其他人也不太可能有同理心，而且這些濫殺、控制其他生物的技術，終有一日會被用來對付其他人。因此，有必要由尊重、敬畏萬物開始，使自己成為一個真正悲憫萬物的善人。

響亮的倫理警鐘

史懷哲的倫理思想有如一個響亮的警鐘一樣，提醒人們需要思考人與人、人和其他生物，乃至人和世界的關係。史懷哲於二十世紀早期已經開始思考，西方在這個世紀不得不面臨倫理精神衰落的局面。之後爆發兩次世界大戰，紛紛出現各種濫殺與有目的的大屠殺，更加印證了史懷哲的倫理擔憂。而他本人對此作了很多非常深刻的思考，不過這不表示他本人只是一個書齋型學者，他亦是一個會付諸行動的人，他在非洲的加蓬（Gabon）創立了一所診所，使他獲得了世人的讚譽與諾貝爾和平獎。偉大的科學家愛恩斯坦甚至指出，史懷哲是「我們這一世紀最偉大的人物」，足見史懷哲的巨大影響力。

未來的倫理學（上）：「保存人類世代延續」是技術時代的無上命令

未來的倫理學（下）：人類是唯一具有責任意識的存有者

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