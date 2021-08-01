《徘徊於天人之際》｜從「存有」到對納粹態度　論斷海德格思之路

已從香港中文大學哲學系榮休的關子尹教授，剛出版重量級作品《徘徊於天人之際：海德格的哲學思路》，結集自己一生對於海德格的研究成果。

關子尹《徘徊於天人之際：海德格的哲學思路》（聯經出版）

馬丁・海德格（Martin Heidegger）是二十世紀最重要的西方哲學家之一，他的《存有與時間》，亦成為二十世紀最重要哲學著作之一。海德格雖是現象學的繼承者，但論名氣與影響力都不比現象學宗師胡塞爾遜色。連同黑格爾（Hegel）與胡塞爾（Husserl），海德格屬於影響法國一整代思想家最深的德國哲學家，傅柯（Michel Foucault）曾說海德格（與尼采）是對他最重要的哲學家；而德希達的哲學，在相當的意義上都是對海德格的繼承、回應與批評。

海德格：為什麼要有東西存在，而不是空無一物？

已從香港中文大學哲學系榮休的關教授，早年赴德攻讀博士學位，師從現象學及海德格專家蒲格勒（Otto Pöggeler），以《海德格的詮釋現象學與同一性思維》為題完成博士論文。關教授在《徘徊於天人之際》中，指隨學術生涯推展自己的研究興趣漸廣，擴展到洪堡特語言哲學與中國古文字研究；大家或許使用過的《粵語審音配詞字庫》及其進化版《漢語多功能詞庫》，就是由關教授花了不少時間與心血，帶領開發團隊建立。在同行朋輩與學生的多番促請之下，關教授終於完成《徘徊於天人之際：海德格的哲學思路》編著工作，讓這部讓華文哲學界翹首以待的巨著付梓。

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本書各篇文章從海德格概念性、跟個人體驗相關的思想，一直開拓到他的政治理念、對歷史的評價，以及對人類文化的論斷。海德格素來強調自己提出的並非傳統哲學上的「概念」，而是揭示或透露出真理某一面向的「形式指示」（formal indicator），於這一點關教授尊重海德格的意思，他志不在「分析」海德格的「概念」，更多是以文本來圈點出海德格的問題意識與思想傾向。

雖不至於窮盡海德格的畢生哲思，《徘徊於天人之際》中文章所論到的，都是海德格的核心問題：《存有與時間》中的重要課題——他人（the they）與本真性（authenticity）；何以《存有與時間》寫作計劃要半途廢止；從《形而上學導論》審視海德格最重要、基源的問題——「存有」（英：being／德語：Sein/Seyn）；透過比較海德格極為重視的黑格爾與道家思想，以「同一性」為海德格一生的思想作定性；海德格晚年曾說「只有一位上帝能救我們」，關教授亦理清海德格對於神學的模糊態度，以及哲學跟神學的交接點與歧異。

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海德格跟納粹之間的關係，似乎是研究海德格時必定無法迴避的問題。從公開著作與公文到私人書信，關教授爬梳海德格如海洋般的前、中、後期著作，當中包括2017年出版而鬧得學界一片風雨的《黑色筆記本》（The Black Notebooks）；關教授在闡述海德格支持納粹這舉措的理由外，亦於他的言辭之間找尋其立場的一致性；談海德格的品格、私德，亦論其提出的「形而上學反猶哲學」義理到底是否成理，從而對海德格被詬病幾十年挺納粹及「反猶」傾向，作整體的評價。

《黑色筆記本》（The Black Notebooks）（Columbia University Press）

關教授一貫的研究與書寫都講求對文本考證嚴謹，對理論評價公允；他的行文清晰，文字直白卻表達繁複的義理，而無損當中的思想深度。雖對不熟悉海德格的讀者，或許有些許吃力，但讀本書可以對於海德格的核心問題與其他思想面向，有一個整體的把握，對於之後再研讀海德格的著作會有相當的裨益。

書名｜徘徊於天人之際：海德格的哲學思路

作者｜關子尹

出版｜聯經（2021年7月）

