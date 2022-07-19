書展2022｜呂大樂：重看七十年代　有助分析戰後香港社會轉變

【01哲學編按】今年香港書展以「歷史文化・城市書寫」作為年度主題，當中設有「文藝廊」三大專區訴說香港故事，專區之一將重點介紹香港五位歷史文化學者，他們分別是丁新豹、呂大樂、冼玉儀、葉靈鳳（1905-1975）及鄭寶鴻，大會除會展出他們珍貴手稿、物品及書籍外，亦舉辦年度主題講座系列，讓部份作家與讀者會面。（書展活動詳情見文末）



本次選錄呂大樂《那似曾相識的七十年代（增訂版）》自序，作者在文中自述七十年代的成長經過和對時代的印象，並討論到香港七十年代研究遇到何種「定論」謎思，並提及破除有關「定論」，將如何有助認識香港研究戰後的社會轉變。



七十年代清潔香港運動

我在1970年考「升中試」，同年9月開始唸中學。中學、預科、大學的求學階段，在1970至1981年間渡過。可以這樣說，自己的青年成長時期，都在七十年代發生。

對於七十年代的香港社會，一直有着一種頗為特別的感覺。在主觀感覺上，七十年代似乎過得特別快。明明在中學時期到中環閒逛，穿梭於告羅士打行、舊郵政總局時，還會感受到一種殖民的氣氛，覺得雖然西洋文化就在身邊，但卻又是陌生的東西，有種由外加諸於身上的感覺；可是，到了1980年前後，坊間流傳的已經是另一番感受、看法，殖民的氣氛雖未至於消失，但慢慢變得並不顯眼。又明明在七十年代初期，在街上收到「爭取中文成為法定語文運動」的宣傳品時，覺得殖民政府脫離群眾，又很頑固，市民爭取社會改革，猶如緣木求魚。但幾年之後，請願抗議不再是什麼新鮮事物，而在行動的背後，是一種新的觀念的形成─跟政府談判，要求修改政策，不再被視為天方夜譚。當然，還有普及文化方面：由粵語片轉變為港產片，由粵語時代曲轉變為本地流行音樂，再加上逐漸自成一格的電視劇，當中發生的變化，相信沒有人會在七十年代初所能預見得到。的確，七十年代香港，新舊交替。或者就是這個原因，七十年代初期的普羅大眾的生活經驗、群眾情緒很容易被視為過渡現象，這個殖民地社會最終會演變為後來的香港。更有趣的是，才不過是剛剛踏入八十年代，這個「後來的香港社會」（也就是大部份香港人選擇性的突出的香港社會及文化面貌）便被很多人視為香港的本質。我相信，七十年代後期的「回鄉潮」、八十年代初的政治前途談判，都是強化這種思想轉變的重要因素。到了七十年代後期，我們開始對香港社會產生了一份之前十年、二十年所未曾有過的肯定。

當然，身邊同輩的朋友有時候會提醒我，或者以上所講，有可能全屬錯覺。由小學升上中學，再而踏入大專階段，個人生活的圈子和步伐本身就有很大的變化，於是在感覺上，覺得那個時代變得特別快速。他們的意思是，或者香港的七十年代並不怎麼樣，只是我們那一代人適逢其會，剛好在那段日子成長，才會有那種感覺和理解。

書目：那似曾相識的七十年代（增訂版）

作者：呂大樂

出版社：中華書局



朋友的意見不無道理，不過他們似乎忽略了一點 ─ 而且是很重要的一點 ─ 這就是經常會提起七十年代香港社會，並對它有不同想像者，並不限於某一特定的年齡群。差不多在所有關於香港的過去、現在與將來的論述中，都有七十年代這一環節，而且佔上一個相當重要的位置。這並非因為只要順着歷史時空的發展軌迹，自自然然的便會（或者需要）談到那一個年代，而是它在很多人（無論有沒有第一身經歷）的心目之中，都有一個特殊的地位。在他們眼中，七十年代的香港社會早有一個清晰的面貌，就算未有完全一致的理解，但大概已有高度共識。這也就是說，香港人對於七十年代香港，有種想當然的看法，不是很多人會覺得有需要對那個年代重新審視。

七十年代香港徙置屋邨。(Wikimedia Commons)

我總覺得上述那種想當然的想法，不單無助於更立體的、多角度的認識七十年代的香港，而且也會影響我們如何理解那個時期前前後後的社會面貌。以發展香港社會研究的角度來看，七十年代的香港社會是整個砌圖中十分重要的一塊，對它的掌握與理解，會影響我們如何閱讀和分析戰後香港的社會轉變。對於時下流行的很多關於七十年代香港社會的「定論」，我不以為然。基於這個原因，我決定「重訪」那個自己曾經經歷的年代，發掘一些自己不曾了解的事情。

本書所收集的文章，大多數（除了第五章之外）原先都是為了參與研討會而準備的講稿或論文。當初在研討會上讀出的講稿，有些只是半完成的論文，有些甚至只得一個大綱，還未百分百想好當中每一部份的連繫。但在報告及之後的討論過程之中，聽到不少很有建設性和具備參考價值的意見，並收納於修訂稿之內。對於（重新）認識當代香港社會，我持開放態度，希望有更多新的假設、歷史資料、看法的出現，而不是重複所謂的「定論」。我情願冒着有可能犯錯的風險，提出有可能被否定的看法，也不想見到太多有時是想當然的，有時是因為情感因素而產生的，或基於政治立場或主張而建構的「定論」。就像這本書所收的幾篇文章一樣，都是交流與回應，然後修訂的成果。在我看來，現在結集成書，也只不過是一種臨時定型的狀態，日後當有新的材料、解釋之時，再有修訂或者全面改寫的機會。香港社會研究要發展起來，需要拋出更多假設、初步想法，然後深入的辯論，反覆論證，發掘新的材料，提出新的解釋，而不是急於尋找共識，以政治主張代替研究，或者只是通過修辭來重複一些「定論」。

【本文獲中華書局授權，按語及標題為編輯撰寫。本文並不代表01哲學立場。】

作者簡介︱香港教育大學副校長（研究及發展）、香港社會研究講座教授。大學畢業後開始在本地報刊撰寫以城市觀察為主題的專欄，部份文稿編入文集《文化失言》（合著，一九八四年）、《攜改錯液赴考的一代》（一九九○年）、《誰說家長一定是好人》（二○○二年）、《太多「難忘」一刻的年代》（二○一六年）。



【延伸閱讀：書展2022｜葉靈鳳：英國原本並不要香港島 取得後被英女王斥責？】

【活動地圖】

【書展作家分享活動詳情】

題目：香港社會面貌—描寫、整理、分析

講者：呂大樂

日期：2022年7月23日（六）

時間：下午3:00 至 下午4:30

地點：香港會議展覽中心會議室 S423-424

