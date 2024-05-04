中美關係中長期發展的四種可能情景
美國國務卿布林肯最近訪華，中國提出了一個看法：中美究竟是要做夥伴還是當對手，這是中美處理彼此關係首先要回答好的根本問題，是決定中美關係能否穩定發展的「第一粒紐扣」。「第一粒紐扣」扣好了，中美關係才會真正穩下來、好起來、向前走。不過，這兩個事關中美關係的根本問題，實際上早已有答案。美國國家安全戰略非常明確地指出，中國是美國的長期戰略競爭對手，而美國國家安全的核心就是抑制中國帶來的挑戰。
今年2月，在哥倫比亞廣播公司（CBS）播出的訪談節目《60分鐘》（60 Minutes）中，美國駐華大使伯恩斯曾就中美關係坦承：中國是一個比「蘇聯還要強大」的競爭對手，中美之間是戰略競爭關係。美國人不願意生活在中國主導的世界裏。這個看法應該是代表了美國政府、政客、精英們的深層想法，也是當前美國國會、美國政府的決策基礎。
目前，中美關係在戰略上已經固化，處於持續偏緊的對立狀態。但在技術上還有改進和溝通的空間，可進行一定程度管控，但管控的主要目的不是為了發展，而是為了避免突發風險。總體來看，中美關係中長期將處於一種「戰略互疑，策略對立，技術管控，局部合作」的低谷狀態，是既定戰略基礎上的長期博弈。這種狀態可能持續20年至30年，直到經過長期「較量」，中美關係達到新的再平衡。要說明的是，再平衡並不一定是力量均等的平等關係，而是在某種狀態下實現相對穩定，不再出現結構性的變化。
中長期的中美關係將如何發展？這是國際上都很關注的重要問題。綜合現在國內外對於中美關係前景的各種討論，從各種可能性來看，大致可以歸納為四種情景判斷。
第一種情景：美國仍強，中國走弱。美國仍然保持全球老大的位置，在盟友中仍然有號召力，依然維持美元霸權，能夠聯合盟友對於中國進行制裁和抑制。而中國在老齡化背景下，難以保持經濟持續增長，無法在經濟總量上超過美國，中國不得不把更多精力和資源用於解決國內問題——金融風險、債務、老齡化、少子化，由於體制改革落後，中國無法激發新的系統創新。類似華為具有全球競爭力的中國科技公司的出現屬於偶然，而不是現有體制機制下中國的必然產物。中國的科技創新、產業化能力，並沒有得到顯著提高。
在國際事務中，俄烏戰爭不會長期化，會在5年內以某種方式結束。以哈戰爭較快結束，中東動盪不再牽扯美國。當美國從兩場戰爭泥潭中抽身，將騰出更多精力和資源對付中國。美國與中國雖然不太可能出現美蘇「冷戰」模式，但在此種情景下，中國在長期競爭中處於弱勢，被排斥在新的全球化之外，而世界也習慣於此。整體上，世界仍是單極世界。這是對美國最有利、對中國最不利的一種情景。
第二種情景：中國漸強，美國漸弱。美國由於各種原因，難以長期保持全球老大位置，美國及西方的價值觀外交不再被全世界認可，「雙標」式國際規則被南方國家普遍輕視，難以成為全球通行規則。俄烏戰爭長期持續（至少在普京周期裏），長期拖累美國和歐洲，成為美歐的又一個阿富汗。新老歐洲出現分裂，歐洲經濟因受到持續影響而長期陷落。
中國調整發展戰略，工作重點重回發展，推進以市場化為核心的改革和開放，尤其是推動了有力度、有深度的體制改革，為經濟發展提供了新的制度環境和體制空間。這種情景下，中國得以保持穩定、持續的經濟增長，能夠比較順利地應對老齡化海嘯的衝擊，能夠系統提升科技創新能力、發展科技創新產業、成長出較多類似華為的科技企業。由於中國堅持開放，得以有效對沖美國發起的「小院高牆」。
在此情景下，美國的「價值觀外交+地緣政治博弈」效果逐漸遞減，中國與美國以外的西方世界仍保持有一定順暢度的交流與溝通，削弱了美國的圍堵。在未來若干年後，中國經濟總量超越美國居全世界第一，成為中國經濟崛起的象徵。人民幣實現部分國際化，在東南亞、南美、非洲、部分歐洲國家，成為市場主動接受的結算貨幣、儲備貨幣和投資貨幣，在全球經濟中的使用份額顯著上升。
在20年至30年之後，美國不得不接受新的平衡，真正的多極化世界開始出現。這是對中國最有利、對美國最不利的局面。不過，要實現這種情景，中國面對的最大挑戰不是外部，而是國內改革與發展。也就是說，在國際環境鉅變背景下，中國仍需實現過去改革開放帶來的發展成果，挑戰極大。
第三種情景：中美爆發局部熱戰，兩敗俱傷。中美熱戰的導火索是台灣問題。台海危機加劇，觸發中國大陸武統，美國軍事介入。此次熱戰大概率仍控制在局部範圍。最壞的情況是，以中國東南沿海的大城市（包括台灣）、科技、先進工業能力的被破壞，交換美國在西太平洋甚至夏威夷的軍事資產，包括在日本、韓國、菲律賓的軍事基地。
不過，即使熱戰控制在區域範圍，但由此帶來的經濟和金融衝擊則會重創全球。全球化將被嚴重摧毀，東亞經濟圈、東盟經濟圈幾乎被全部摧毀。當中美爆發熱戰時，如果朝鮮的體制與地緣政治處境仍未改變，那麼可能成為東亞熱戰中一個巨大的不確定性，至少可以牽制日本、韓國和美國相當一部分軍事力量。這是一種破壞性的假設情景，對中國與美國都具有破壞性，對中國造成的打擊尤其大，相當於改革開放倒退了幾十年。
第四種情景：維持現狀，世界基本格局不變。中美處於長期博弈中，仍保持美強中弱，但美國無法主導日益增長的中國。美國在始終難以抑制戰略競爭對手的情況下繼續發展，中國則在美國製造的長期抑制環境之下艱難發展。雖然沒有爆發熱戰，但中國可能離美國主導的西方世界越來越遠，中美隔閡將會加深、固化，世界也會隨之逐步分隔成兩大陣營，這不一定就是「冷戰」時期的軍事對立陣營，而是更接近於「地緣經濟陣營」。
要指出的是，上述四種情景判斷也是有局限的。中美關係是在世界格局之下的一種關係，並非只是中美雙邊關係。另外，對於國家的「強」與「弱」的變化，也需要對其內涵加以定義。放在不同的歷史背景下，衡量「強」「弱」的參照系不同，可能會對「強」「弱」得出不同的結論。
最終分析結論：
作為地球上綜合影響力最大的一對雙邊關係，中美關係的長期前景並不樂觀。美國對中國的戰略抑制不會改變，兩國尋求改善關係，更多是在技術層面、政策層面的風險管控。在底層戰略上，中美雙方都沒有抱什麼幻想。對中美中長期關係四種情景的粗線條勾勒，展示了中美關係未來的幾種可能走向。比較確定的是，在這個小小的地球上，還是要相互包容、和平發展最符合人類的利益，容不下兩個大國去捉對廝殺。
本文原載於2024年4月28日的安邦智庫每日經濟欄目