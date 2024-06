「民主倒退」是西方世界的熱議論題。根據皮尤研究中心(Pew Research Center)的24國調查,不滿本國民主運作的受訪者比例中位數達59%。

在資訊科技、社交媒體甚至是AI大型語言模型的時代之下,西方的選舉式民主是否已經過時?中國能否創出更好的治理體制?現在還去談中國民主化還有意義嗎?

楊大利是芝加哥大學政治科學系William C. Reavis講席教授、芝加哥大學校長全球事務高級顧問。

他長年研究中國政制,2024年亦出版了極具歷史和學術意義的新書《Wuhan: How the Covid-19 Outbreak in China Spiraled Out of Control》(武漢:新冠疫情在中國爆發後如何失控(暫譯)),重構了武漢新冠疫情爆發初期的各種處理問題。