沙特阿拉伯「不續簽石油美元協議」是真是假？

「沙特不續簽石油美元」這個消息，經過外媒幾天的傳播，今天被國內媒體大量轉發，引發新一輪熱度。

不過，這次消息，可能是又一次美國擅長的「自黑式洗白」套路。



【本文獲「星話大白」授權轉載，微信公眾號：xhdb66】原文標題：《沙特不續簽石油美元協議？真相是什麼》



所謂「自黑式洗白」套路，就是炮製一個容易被闢謠的謠言，然後把謠言和一些真實信息混在一塊去廣泛傳播，這樣後面人們在闢謠的時候，很容易把真實信息和謠言給一起闢謠了。

具體到這次事情，「不續簽石油美元協議」是假的，但沙特願意用非美元結算石油貿易是真的。

包括沙特加入了由國際清算銀行和中國牽頭成立的央行數字貨幣跨境試驗項目：多邊央行數字貨幣橋項目，這件事情也是真的。

路透社稱，這可能是全球石油貿易朝着減少美元結算邁出的又一步。

但是，沙特加入數字貨幣橋的事情，被一些外媒跟「不續簽石油美元協議」這個假消息捆綁在一塊。

結果我看到有人在闢謠這件事情的時候，就容易讓圍觀群眾誤以為沙特加入數字貨幣橋的事情也是假的。

這恐怕就是這次造謠始作俑者，想要達到的效果，這就是自黑式洗白。

美國與沙特盟友關係生變，尤其見諸於沙特拒絕應美國要求增產石油。圖為美國總統拜登和沙特王儲穆罕默德（MBS）於2022年7月出席在吉達舉行的吉達安全與發展峰會​​ (GCC+3) 。（Reuters/資料圖片）

由沙特與伊朗的例子可見，中東國家未來從中國接受的人民幣投資，也都會通過出口石油來結算償還。這就會形成一個人民幣取代了美元的循環。（Reuters）

通過炮製一個不存在的「不續簽石油美元協議」的謠言，然後通過闢謠時，把沙特已經在推動去美元化的事實，給一起「闢謠」，通過這樣的闢謠，來給美元霸權背書。

所以，我們在看待這件事情時，需要理清兩個概念。

1、「不續簽石油美元協議」是謠言。

2、但沙特已經在推動石油貿易去美元化。

所以，我們在闢謠這件事情時，需要避免出現「捆綁式」闢謠，把一些事實也連帶闢謠了，那就變成造謠式闢謠。

那麼我們分辨闢謠者的立場時，就可以比較好分辨。

如果有人是捆綁式闢謠，通過闢謠「不續簽石油美元協議」，就說沙特要繼續搞石油美元，不會推進去美元化，那麼這個人就是炮製這個謠言，進行自黑式洗白的人，所希望看到的「無腦闢謠」，屁股可能就是歪的。

但如果有人只是就事論事闢謠，並且強調沙特仍然在推動石油貿易去美元化，那麼反而戳破了這種自黑式洗白的討論。

所以，大家不要把這件事情上升到立場之爭。

不要一看到有人闢謠這件事情，就指責對方是精美。

是不是精美，重點還在於，是否通過闢謠這件事情，來給美元背書。

這次謠言比較有迷惑性在於混淆了很多概念，比如還把「不續簽石油美元協議」，把近期沙特和美國正在商討的一個新的安全協議給混淆起來。

把沙特可能不跟美國新簽署一個安全協議，混淆成沙特不與美國續簽石油美元協議。

使得這次造謠，更具迷惑性，真假難辨，以至於一堆媒體都上當大量轉發，當外媒的跟屁蟲。

美元・美鈔・美元鈔票：圖為2021年2月8日路透社拍攝的設計圖片，可見股票圖表前方的一張張美元紙幣。（Reuters）

美元：路透社2011年8月2日在日本東京拍攝設計圖片中，可見多張面額為100美元的鈔票。（Reuters）

具體本文會來詳細分析。

（1）來龍去脈

媒體轉發的信源大致有兩個。

一個是馬來西亞媒體詩華日報6月14日的報道。一個是印度媒體「Business Standard」6月12日的報道。

印度媒體這個報道，就是很典型的把「沙特不續簽石油美元」，跟沙特加入「數字貨幣橋」這兩件不相關的事情進行了捆綁報道。

但實際上，印度媒體這個報道也只是轉發，還不是最早源頭。

我查了下，印度媒體這個報道標題，最早源頭是6月10日發表在南非B2B媒bizcommunity上，作者是Katja Hamilton。

但在該網站上，已經找不到這篇報道，被刪掉了。

而南非媒體這篇報道，被印度媒體轉發後，才開始被其他一些小媒體大量轉發。

所以，這並不是某些說的那樣，只在中文互聯網上自嗨，而是南非和印度媒體報道之後，已經有大量外媒轉發，然後才在6月14日被國內媒體開始大量轉發，才形成輿論熱度。

包括納斯達克網站上，在6月11日也有一篇報道稱《美國與沙特石油美元協議在 50 年後結束》

而且，印度媒體在轉發時，把本來原文的50年期限，給寫成了80年期限，只能說印度媒體的業務水平確實很阿三。

另外，這次「不續石油美元」的事情，最早信源也不是媒體，而是來自X平台上一個用戶的貼文，下圖已經機翻。

這個推文是6月4日發表的，是我能找到的最早相關消息的出處，而且這個用戶也貼了個他說是沙特和美國簽署「石油美元協議」的公開文件。

我也點進去那個文件看了下。

但這份文件，只是「對話備忘錄」，並不是協議，該備忘錄是1974年6月6日寫的，而且該對話備忘錄從頭到尾並沒有提到一個50年期限。

我讓AI歸納一下這份備忘錄的內容，大家也可以看一下。

這份備忘錄嚴格來說，並不是石油美元秘密協議的關鍵文件，只是沙特和美國加深合作的一次會談。

沙特和美國在1974年確實就構建石油美元有進行一次秘密協議的簽署，但這個秘密協議並沒有被公開，只有被一些媒體爆料。

爆料的美國和沙特秘密協議內容大致是，美國從沙特購買石油，並向沙特提供軍事援助和裝備。作為回報，沙特將用美元結算石油，並且把賣出石油獲得的美元，拿去大量購買美國國債，來為美國支出提供資金。

但這個秘密協定，目前也沒有任何說法去證實這個秘密協定有50年期限。

而且即使有50年期限，也不是精確在2024年6月9日這一天到期。

所以，基本可以確定，最早6月4日X平台上那個用戶所謂「沙特在2024年6月9日不續石油美元協議」的說法是在造謠。

但這個謠言，其實比較迷惑的地方，剛好是跟近期美國一直試圖跟沙特簽署新的安全協議，給聯繫在了一起。

美國總統拜登與沙特王儲穆罕默德2022年7月16日在沙特阿拉伯吉達市進行會面（Reuters）

美國國務卿布林肯2024年4月29日與沙特王儲穆罕默德在沙特阿拉伯利雅德進行會面（Reuters） l

（2）安全協議

在6月10日，美國《華爾街日報》報道稱，美國與沙特即將敲定安全條約草案。

該報道稱，拜登政府即將與沙特敲定一項協議，美國將承諾協助防衛沙特，以促進沙特和以色列外交關係正常化。

但這個消息，我認為大概率是美國一貫的談判過程中，透露消息給媒體，來給談判對手增加壓力的輿論手法。

實際上，沙特應該並沒有跟美國已經「接近達成安全協議」。

事實反而可能是沙特跟美國的「新安全協議」陷入僵局。

因為沙特是要求，以色列需要承認獨立的巴勒斯坦國，並同意結束加沙戰爭，來作為跟美國簽署這份新安全協議的條件。

但以我對以色列當前極右翼化、納粹化的了解來看，以色列顯然不可能承認巴勒斯坦國，所以美國媒體所謂「沙特和美國接近達成安全協議」，只是鏡中花水中月。

這只是美國政府通過媒體拋出來的煙霧彈而已。

而且，根據《華爾街日報》的報道，這份新的安全條約還將禁止中國在沙特建立基地或與沙特開展安全合作。

沙特現在更不可能去簽署這樣的安全條約。

要不然，沙特外交大臣也不會說出「沙方完全信任中方」這樣的話。

所以，沙特大概率是不會跟美國簽這份新的安全協議。

但這裏炮製謠言的人，巧妙就在於，他把沙特不跟美國簽新的安全協議，等同於沙特不和美國續簽石油美元協議。

然而通過上面分析，我們可以很清楚知道，當前美國和沙特談的新安全協議，跟50年前的石油美元秘密協議，是沒有任何關係，這是兩碼事。

不過，我看到網絡上就有很多人沒搞清楚這兩個的區別，不少人就把沙特不簽新的安全協議，等同於沙特不續簽石油美元協議。

所以，這件事情的真相就是，有人把沙特不和美國簽新的安全協議，混淆成沙特不和美國續簽石油美元協議，變成沙特要直接退出石油美元。

通過這樣的造謠，讓後續人們在闢謠「沙特不續簽石油美元」的同時，把「沙特去美元化」這個事實，給捆綁式闢謠。

但事實，沙特從去年就開始去美元化。

2020年11月21日沙特阿拉伯國王薩勒曼於在該國首都利雅德舉行的第15屆G20峰會開幕禮上發表虛擬演講。（Courtesy of Bandar Algaloud/Saudi Royal Court/Handout via REUTERS）

從這張路透社攝於2023年10月9日的設計圖片可看到沙特阿拉伯國旗與油泵千斤頂微型模型。（Reuters）

（3）去美元化

2023年1月17日，彭博社報道稱，沙特財政大臣宣佈，沙特願意在石油合約中使用美元以外的其他貨幣。

所以，去美元化這件事情，沙特是早就在開始做了。

而且，路透社在6月5日也報道稱，沙特加入了由我們牽頭的「央行數字貨幣橋」項目（mBridge）。

數字貨幣橋項目，目前有26個觀察員，這是一個全新系統，點對點交易，不需要第三方中介。央行之間使用數字貨幣交易，貨幣本身並不過橋，僅做記賬。交易本身非常準確，且比SWIFT更快，幾分鐘就能確認交易。

最關鍵是，通過數字貨幣橋來進行國際貿易交易，是不需要兌換美元，實現了去美元化。

沙特加入數字貨幣橋，也是標誌着沙特朝着石油貿易去美元化路上又邁進一步。

但沙特去美元化，也不是說一下子就全部不用美元了，去美元化是一個長期過程，而不是突然一夜之間就徹底換掉。

當前，美國越發濫用制裁來對其他國家發動金融戰，這實際上是在嚴重透支美元霸權，所以世界各國都會加速進行去美元化。

可以說，非西方國家開始加速去美元化，已經是一個事實。

在這樣的事實面前，總有一些人在故意炮製一些謠言，試圖把這些謠言和「去美元化」的事實捆綁在一塊，來混淆試聽，讓一些人通過闢謠來給美元霸權背書。

但這種行為，只是美元霸權落幕的歷史必然趨勢下，一種徒勞的垂死掙扎罷了。