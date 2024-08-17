華爾街之變：為何大銀行正在撤離？

曼哈頓下城的華爾街，一直以來被視為世界金融中心。但近年來，大批金融機構陸續將其總部遷出華爾街，轉而遷至紐約的其他地區或者離開紐約。在今年4月20日，《華爾街日報》一篇名為「華爾街已被『華爾街』」拋棄的報道，引發業界關注。其中最受關注的莫過於摩根大通於4月19日關閉了位於華爾街45號的分行，結束了它在這條標誌性街道上150多年的歷史。有人表示，如今的華爾街，已經褪去曾經的繁華，很多承載着厚重歷史和「金融色彩」的建築，外牆也掛上了「出租」的標識。

美國為全球金融業中心，華爾街更是中心的核心，曾主導華爾街企業融資的皮爾龐特摩根，當年與他的兒子在華爾街23號、紐約證券交易所對面起家，將摩根大通轉變為世界上最強大的銀行之一，也見證了華爾街的興起。不過「9·11」事件，導致華爾街金融區日常生活受阻，不少公司遷址到中城或曼哈頓其它地區，新冠疫情更加速了這個現象，如今華爾街的銀行與金融公司多已搬離，選擇到曼哈頓的其他地方，而摩根大通的離開，更象徵着一個時代的結束。

美國金融界的底層邏輯正在發生改變，這種改變隨着美國經濟環境的改變，靜悄悄但真切地發生着，現在這種事實，正在各個方面日益表現出來，值得人們持續關注這種金融底層邏輯的變化。

實際上，在過去的二十多年中，華爾街出現三次有代表性的金融機構撤離風潮。第一次在1995-2000年間，摩根士丹利和摩根大通先後將總部撤出華爾街，不過都沒有離開紐約。

第二次大規模的撤離發生在2001年「9·11」恐怖襲擊後，其中具有代表性的金融機構，就是2007-2008年引爆美國次貸危機和國際金融危機的雷曼兄弟。據了解，雷曼兄弟當時剛剛在雙子塔對面的世界金融中心三號大樓建成全新的交易平台，而受到空襲的影響，該建築被世貿中心北樓的殘骸砸中。雷曼兄弟就搬到曼哈頓中城，直至2008年破產，也因此引發了國際金融危機。

雷曼兄弟破產，招牌拆掉後於拍賣行出售。（Getty Images）

第三次撤離潮從美國新冠疫情暴發後開始，也加快了許多金融機構遷出華爾街的步伐。在2020年底，德意志銀行就宣佈，由於疫情影響，為節約運營成本，會把其負責北美業務的辦公室搬離華爾街。而在當時，紐約的許多金融機構都將員工分散在不同的地點，並採取遠程辦公的方式。尤其是銀行和保險公司，把中層崗位轉移至成本更低的地方。據了解，德意志銀行辦公室目前有將近2000名員工在華爾街辦公。值得一提的是，在此之前德意志銀行是最後一個堅守在華爾街的大型銀行，而現在德銀的撤離，標誌着華爾街徹底失去了銀行業中心的地位。

今年年初，世界經濟論壇發布的《首席經濟學家展望》報告顯示，來自半數的首席經濟學家預測，2024年全球經濟將呈現疲軟態勢，由於國際地緣政治影響、金融環境收緊等因素，全球經濟的前景充滿不確定性。IMF表示，全球環境變得更具挑戰性，地緣政治緊張局勢加大世界經濟割裂的風險，並且這種分裂不僅體現在不同類別的經濟體之間，在發達經濟體、發展中經濟體內也將顯現。

在這樣的背景加持下，為控制成本，應對未來經濟不確定性，很多金融機構相繼搬離華爾街，有些遷移至佛羅里達州。相較於華爾街乃至整個紐約的「三高」（稅收高、租金高、用人和運營成本高），佛羅里達州這樣稅收與租房成本低，且生活質量也不錯的地方，就很受華爾街精英的歡迎。另一方面，銀行的傳統業務也受到很大沖擊。就傳統業務而言，其往往依賴線下分支機構，且需要耗費大量運營成本來維護，但金融科技不斷衍生，改變了這種現象。此外，監管的收緊，也打壓了金融機構的利潤空間，這讓許多機構把目光轉向新興的城市與金融中心。畢竟，相較於華爾街這樣傳統老牌的金融中心，新興的金融中心在監管、營商等政策上更加開放與靈活，也能為機構的長期發展營造更加友好的環境。

相較於華爾街乃至整個紐約的「三高」（稅收高、租金高、用人和運營成本高），佛羅里達州這樣稅收與租房成本低，且生活質量也不錯的地方，就很受華爾街精英的歡迎。（Reuters）

此外，許多包括銀行在內的機構，為節約成本、分散業務辦公點，是把偏中後台且耗費一定維護成本的業務部門遷出華爾街，像是IBD、Sales&Trading這樣為公司創收的核心部門，需要靠近強大且活躍的資本網絡，而華爾街作為資本市場和全球股票市場的重要交易中心，對這些核心部門的業務與發展至關重要。所以，即便頻繁傳出大批金融機構撤離華爾街的消息，但核心部門是不會輕易放棄華爾街這片根據地的。

實際上，華爾街的機構流失並非孤例。今年以來，美國財富分佈格局正在經歷重塑，比如許多位於加州矽谷的企業也正在遷出，將目光投向南部的佛羅里達州和德克薩斯州，作為其新的業務發展地。企業從傳統的財富中心和舒適區域遷移，主要原因在於加州和紐約的高昂租金和生活成本給僱主和員工帶來了巨大壓力。雖然企業離開原有的產業集聚區會帶來一定的成本，但這本質上反映了美國部分經濟實體的保守策略和收縮趨勢。雖然華爾街可能不會因此迅速衰退，但它作為繁榮象徵的地位顯然已經受到挑戰。

值得注意的是，華爾街近年來經歷大銀行等金融機構的撤離，是金融業態適應新時代需求的自然演變。隨着科技發展和遠程辦公普及，越來越多的金融機構選擇將部分業務遷出華爾街，轉移到更具成本效益的地區。但這並不意味着華爾街的衰退。事實上，許多核心金融業務仍然依賴於華爾街強大的資本網絡和活躍的市場環境。同時，包括網路金融在內的一批「酷小孩」的進入，為華爾街帶來了新技術和新思維，他們更注重靈活和科技創新，正在逐步塑造華爾街的未來。在這種背景下，華爾街的轉型更像是一種重新調整，以適應現代金融行業的需求。因此，華爾街雖然在形式上有所變化，但它依然是全球金融的重要中心。

最終分析結論：

近年來，大批金融機構陸續將其總部遷出華爾街，反映出美國金融界的底層邏輯正在發生改變，這種改變隨着美國經濟環境的改變，靜悄悄但真切地發生着，現在這種事實，正在各個方面日益表現出來，值得人們持續關注這種金融底層邏輯的變化。

本文原載於2024年8月11日安邦智庫每日金融欄目

