全球「以物易物」貿易為何急速增加？

受地緣政治局勢變化和美國金融制裁影響，部分國家和地區開始加強探索易貨貿易在跨境貿易中的應用。

近期，俄羅斯烏拉爾海關就與中國某企業成功簽訂了首個以物易物合同，該交易是在沒有現金支付的情況下，通過等價商品交換的方式完成的，海關監管方式為「0130易貨貿易」。

據了解，此前中國與其他國家就有成功的易貨貿易案例，例如：2019年中國與馬來西亞進行了價值近1.5億美元的棕櫚油交易，以建築服務、自然資源產品和民用設備作為交換；2021年中國一家公司通過向伊朗出口價值200萬美元的汽車零部件，換取了等值的開心果。易貨貿易正逐漸發展成為跨境貿易的重要形式。

圖為2024年10月24日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在喀山舉行的金磚國家（BRICS）峰會與記者會面。（RU Host Photo Agency via REUTERS）

易貨貿易的起源可追溯至原始社會晚期。在該時期，隨着剩餘產品的產生和社會分工的進一步發展，氏族部落間及內部開始出現物品交換的行為，這標誌着易貨貿易的原始形態。在中國古代，易貨貿易亦佔據着舉足輕重的地位。例如，漢代通過絲綢之路開展的易貨貿易，將中國的絲綢及絲綢製品輸送到中亞、西亞乃至歐洲，以換取當地的珍貴皮草、良駒等特產。

此後，大約自20世紀50年代起，現代易貨貿易在美國嶄露頭角，並逐漸在加拿大、澳洲等國家得到推廣，成為降低現金交易、提升銷售額、減少庫存積壓、拓展新客戶群以及開拓新市場的重要手段。進入20世紀90年代，隨着網絡技術的發展，電子商務與易貨貿易的結合進一步推動了現代易貨貿易的發展‌。據統計，世界貿易的「兩成」至「三成」是易貨，全世界500強公司「八成」設有易貨部門，英國47萬家公司積極開展易貨貿易，2016年度當代易貨貿易額早已佔全世界進出口總額的30%。

疫情前的「一帶一路」建設期，是我國跨境易貨貿易的高速增長期。彼時，新冠疫情疊加區域地緣政治衝突的擴散與升級，嚴重衝擊全球供應鏈穩定性，並傳導至生產消費環節，阻礙了各經濟體復甦進程。跨境易貨貿易作為一種貿易手段，在某些程度上保障了物資供應，抵禦了供應鏈風險。例如，受制於美國等國的經濟制裁，俄羅斯原有對外貿易渠道受到阻礙。因此，其財政部允許本國企業開展跨境易貨貿易，從而確保國內物資供應穩定。此外，在美國主導的經濟制裁框架下，與俄羅斯進行金融交易的巴基斯坦公司都被施加處罰，導致了巴基斯坦在獲取相關生產物資方面存在較大困難。

10月23日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在喀山和俄羅斯總統普京會面。（Reuters）

為解決上述問題，2023年6月巴基斯坦宣佈與俄羅斯、伊朗、阿富汗等國達成易貨貿易協議，實現從俄羅斯進口原油、液化天然氣、液化石油氣、小麥、鋼鐵等產品。此舉一定程度上規避了相關經濟制裁，並保障其國內生產生活物資供應。同時，由於烏克蘭危機導致的國際原油價格波動，菲律賓面臨較大的原油進口壓力，其國內輿論呼籲恢復東盟國家間的易貨貿易，從馬來西亞等國獲得穩定的原油供給。因此，從相關國家的現實需求來看，發展跨境易貨貿易存在其必要性與迫切性。

如今，世界經濟的發展正處於逆全球化、區域化甚至碎片化的時代。此前，大部分人認為全球經濟一體化時代是易貨貿易發展的重要條件，因為國家間關係友好、全球經濟體之間合作甚於衝突，因此易貨貿易能夠更好地發展。但如今看來，隨着國際經貿體系的變革、國際貿易壁壘的加深以及區域金融交易面臨滯礙，易貨貿易反而成為跨境貿易的有力途徑。

一方面，易貨貿易可以緩解甚至解決企業資金短缺和庫存過剩的問題。近年來，各行各業正面臨一場深刻的經濟挑戰。中小企業尤其受到顯著影響。庫存積壓、現金流緊張等問題正成為阻礙企業發展的障礙，而這些問題可以通過易貨平台得到解決。易貨平台匯聚了國內外的供需訊息，幫助企業找到匹配的需求和資源。易貨貿易的核心理念是「以你所擁有的換取你所需要的」。這種交易方式允許企業用其過剩的貨物交換所需的物資，從而不僅減少了庫存積壓，也降低了對現金流的依賴。如今，易貨通過網路整合資源，有效解決了訊息流通不暢的問題，並突破了傳統易貨貿易的時間和地域限制。

應巴基斯坦總理夏巴茲邀請，國務院總理李強乘包機於當地時間10月14日中午抵達伊斯蘭堡努爾·汗機場，開始對巴基斯坦進行正式訪問並將出席上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第二十三次會議。（中國共產黨新聞網）

另一方面，易貨貿易可以是受制裁經濟體的短時脱困之法。通過實施直接易貨貿易，簡化了結匯流程，減輕了匯率波動的風險，並有助於緩解物資短缺、提高資源配置效率、改善民眾的生活水平。例如，新冠疫情的衝擊導致斯里蘭卡的旅遊業——該國重要的外匯收入來源——被迫暫停，外匯儲備的不足使得斯里蘭卡無法繼續購買原油，進而導致2021年國內煉油廠停產，給民眾的生產和生活帶來了困難；同時，外匯儲備的短缺也使得斯里蘭卡無法償還自2012年以來拖欠伊朗的2.5億美元石油債務。

在伊朗方面，由於美國將茶葉納入經濟制裁的範疇，導致其茶葉進口量大幅減少，國內相關產品供應緊張。因此，雙方在2021年簽訂了「茶葉-原油」易貨貿易協議（the Oil-for-Tea Barter Arrangement），約定從2023年開始，斯里蘭卡將使用錫蘭茶（Ceylon Tea）與伊朗進行跨境易貨貿易，以此來抵償相關的石油欠款。這一舉措緩解了雙方所面臨的經濟困境，並實現了互利共贏。

實際上，以貨易貨也存在一定的限制性，包括價值評估、需求匹配、信用風險等等，但儘管如此，它仍反映了新興市場國家在全球經濟格局變化中尋求多樣化合作和共同面對挑戰的意願。儘管現在以美元結算為主的金融體系仍然龐大和穩固，但越來越多的國家追求多元化的貿易結算方式也是事實。因此，全球貿易體系仍然有可能在易貨貿易等多元化貿易方式的發展下變得更加公正、合理。

最終分析結論：

受地緣政治局勢變化和美國金融制裁影響，跨境易貨貿易正逐漸發展成為國際貿易的一個重要形式。儘管以貨易貨的方式存在一定的限制性，但就廣大經濟體的現實需求而言，仍存在其必要性與迫切性。同時，該貿易方式的廣泛應用也反映了新興市場國家在全球經濟格局變化中尋求多樣化合作和共同面對挑戰的意願。

本文原載於2024年10月27日的安邦智庫每日金融欄目

