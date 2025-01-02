中國電動車已搶佔先機，但戰國時代序幕才剛掀開，接下來還不知會有多少合縱連橫。可以肯定的是未來屬於電動車時代，這方面的技術競爭必然越演越烈。



電動車正在擴大本地版圖。馬路上、停車場，我們都可以看到越來越多的電動車，中國的比亞迪和美國的特斯拉（Tesla）尤為搶眼。傳統的燃油車雖然還是佔多數，但像本田、豐田、日產、大眾（Volkswagen）等家喻戶曉的日本和德國品牌，也許都已到了盛極而衰的境地。因為，未來是電動車的時代，這是科技發展使然。電動車代表的是包括人工智能在內的顛覆性技術。

國際能源署追蹤數據顯示，2023年全球新註冊的電動車達1400萬輛，按年增加350萬輛或35%，使總數達到4000萬輛。不過，電動車數量的增長主要集中在中國，2023年註冊的新車，60%是在中國，歐洲只佔25%，美國更少，只佔約10%。在中國，每三輛新車就有一輛是電動車。在歐洲是每五輛有一輛，美國則是每10輛才有一輛。中國2023年停止對新能源車的補貼，但購車者仍能享有一定的稅務豁免。

2024年8月17日，巴基斯坦拉合爾展示中國電動車生產商比亞迪（BYD）所生產的電動車。（Reuters）

中國電動車的崛起並非偶然，背後推動力是從汽車大國邁向汽車強國的政策。2014年5月24日，中國國家主席習近平在考察上海汽車集團時就強調，發展新能源汽車是中國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。基此，中國採取避開美、日、歐傳統燃油車的優勢領域，在電動車新賽道形成技術和產業鏈領先優勢。經過10年發展，當世界各大傳統汽車品牌還在猶豫不決時，中國電動車已經遠遠跑在前頭，只有特斯拉能與之分庭抗禮。

中國一大優勢是龐大的國內市場。在政府扶持下，本國車企迅速崛起並佔領市場，日中和德中等合作車企在激烈的競爭和削價大戰中漸感力不從心。在中國市場耕耘11年的三菱汽車，2023年10月黯然退場。

其他在中國的合資外國車企都在努力掙扎，但都面對銷量逐漸下滑和利潤驟減的巨大壓力。例如，豐田2024年第三季度利潤，從2022年的83億美元驟降至37億美元，日產則在銷量下滑壓力下，裁員達9000人，減少全球產能20%。日本車企已真正感受到威脅的嚴重性。

2024年12月23日，本田與日產將正式開啟合併談判，日產公司社長內田誠與本田社長三部敏宏召開記者會。（Reuters）

2024年12月23日，本田、日產和三菱在東京聯合宣佈簽署諒解備忘錄，本田與日產將正式開啟合併談判，三菱則探討是否要參與合併。早想在電動車市場分一杯羹的台灣鴻海集團，本來要收購日產，現在只能靜觀其變。若本田和日產整合成功，將打造繼豐田、大眾之後，全球銷量第三大的汽車集團。目前全球排名第三的是韓國的現代和它的子公司起亞。

2024年12月24日又有消息傳出，豐田汽車日前敲定在中國建設生產純電動汽車的新工廠方案，將在上海生產高檔車品牌雷克薩斯（本地稱立勝）。豐田的中國生產一直由與當地企業的合資公司承擔，這是首次計劃單獨建設並運營工廠。如果落實，豐田將成為首家在華生產電動汽車的日本車企。值得注意的是，這次豐田計劃的新工廠不再合資，將完全獨資建設，和特斯拉在上海的工廠一樣。按照計劃，立勝將於2027年首度量產中國產的純電車型。原本堅持發展混動技術的豐田，看來也要在電動技術上急起直追。

歐洲方面，一早就表明要裁員和關廠求存的德國百年老店大眾汽車，在與職工會進行艱苦的馬拉松談判後宣佈，至2030年裁員超過3.5萬人。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示歡迎，並稱那是對社會負責任的解決方案。德國經濟部長哈貝克則說，每一個被裁的崗位都是一個損失。 「我們現在必須共同努力，重塑並增強汽車行業的競爭力，同時為電動車的推廣注入新動力。」

德國經濟不景象，可能陷入連續兩年的衰退。圖為大眾汽車員工示威。（Reuters）

面對激烈的國際競爭，日德兩大汽車王國採取的是比較傳統的應對策略，包括重新整合和削減成本、加速追趕新技術等。美國則是個特例。即將正式入主白宮的特朗普向來迷信關稅，認為通過提高入口商品的關稅，就能使美國工業恢復昔日榮光。在電動汽車方面，早在2024年5月，拜登政府就已宣佈，對中國進口的電動汽車的關稅從25%提高至100%。

2024年12月中，路透社突然爆料，說獲得的一份文件顯示，特朗普過渡團隊的提案包含重大政策改革，如切斷對電動車及充電站的支持，進一步收緊進口自中國的汽車、零部件和電池材料等產品。特朗普在競選時承諾，將放寬對化石燃料汽車的監管，並取消拜登政府的「電動車授權」政策，指的是拜登2024年7月5日簽署的一項政令，要在2030年把電動車在美國新車銷售所佔比率提高到50％。

美國新車市場的98％為汽油車和混合動力車。特朗普要討好美國石油業，但如果打擊電動車的發展，又會傷及親密顧問特斯拉主席馬斯克（Elon Musk）的重大商業利益，所以他將如何權衡，值得關注。另有消息稱，美國通用汽車正在和韓國現代汽車探討電動車和軟件的開發合作。

從上面的簡單敘述，可見世界汽車工業已進入戰國時代。中國電動車車企其實已經歷一場空前大洗牌，具體表現為削價戰。可以肯定，優勝劣汰，整合結果必然是那些最具競爭力的品牌。在這過程中，我們只看到勝利者如比亞迪、奇瑞、吉利、特斯拉中國等，殊不知有多少企業已戰死沙場。

總的來說，中國電動車已搶佔先機，但戰國時代序幕才剛掀開，接下來還不知會有多少合縱連橫。可以肯定的是未來屬於電動車時代，這方面的技術競爭，包括人工智能的開發，必然越演越烈。電動車結合潔淨能源（如鋰電池）和人工智能等新科技的應用，電動車技術是公路交通減碳的關鍵技術。

國際能源署數據顯示，公路交通這一塊的碳排放量佔全球排放量約六分之一。因此，對許多交通擁擠不堪的城市來說，以電動車取代燃油車的大趨勢看來難以抵擋。

作者吳俊剛是前新聞工作者、新加坡前國會議員

