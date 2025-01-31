「發達國家」定義改變　誰升誰降？

根據國際貨幣基金組織（IMF）和聯合國開發計劃署（UNDP）最新發布的2024年數據，評定為「發達國家」的標準有了明顯提高。具體來說，「發達國家」必須同時滿足兩個要求：人均GDP必須達到3萬美元（以前是2萬美元），而人類發展指數（HDI）也需要至少達到0.9（之前是0.85）。

根據這一新標準，目前符合條件的發達國家已減少至32個，其中愛沙尼亞憑藉3.01萬美元的人均GDP成為最後一個符合標準的國家。而像葡萄牙、希臘、立陶宛、克羅地亞和拉脱維亞等歐洲國家則被重新歸類為「發展中國家」，實際被剔除出了「發達國家」隊列。甚至在未來，像日本、西班牙和愛沙尼亞等國家，也可能會面臨被降級的風險，成為「發展中國家」的一部分。

實際上，關於「發達國家」和「發展中國家」這兩個標籤的定義，並沒有統一的國際標準。這兩個概念廣泛使用，成為描述國家發展水平差異的常見方式，但它們缺乏一個全球公認的權威定義，也沒有一套嚴格的量化評估標準。雖然世界銀行對各類經濟體有一定的劃分標準，但聯合國並未建立完整的系統來認定哪些國家可以被歸類為發達國家或發展中國家。

2024年10月24日，俄羅斯喀山，圖為中國國家主席習近平在金磚峰會上與普京交談。（Reuters）

1990年，聯合國開發計劃署推出人類發展指數（HDI），這是一個衡量國家發展水平的綜合指標，它基於「預期壽命、教育水平和生活質量」三項基本變量。生活質量是通過實際的人均GDP（以購買力平價美元計）來衡量的。UNDP將HDI高於0.8的國家列為「很高發展水平」國家，而HDI超過0.9的國家則被視為「極高發展水平」國家。不過，這一指標並非完美，仍有一些HDI較高的國家（如智利、阿根廷、文萊和卡塔爾等）被歸類為「發展中國家」。這也反映目前全球對國家發展水平的評估仍然存在不小的爭議和不一致之處。

IMF和聯合國經濟社會事務部按照發展水平對世界各國和地區做出了明確分類，並確定了發達國家和地區數量。

IMF將世界各國和地區分為兩大類，一類是發達經濟體（Advanced Economies），一類是新興市場和發展中經濟體（Emerging Market and Developing Economies）。根據國際貨幣基金組織（IMF）發布的《2025年世界經濟展望》，全球共有41個發達經濟體，其中37個被認定為國家，4個為地區，包括（1）歐洲：安道爾，奧地利，法國，德國，希臘，冰島，愛爾蘭，意大利，立陶宛，盧森堡，荷蘭，挪威，葡萄牙，西班牙，瑞典，瑞士，英國等（2）美洲：美國，加拿大。（3）亞洲：日本，韓國，新加坡，以色列。（4）地區：中國香港，中國澳門，中國台灣，波多黎各。（5）大洋洲：澳洲，新西蘭。在這37個發達國家中，冰島和安道爾是新近列入的。

值得注意的是，沙特阿拉伯和阿聯酋等國家雖然人均GDP較高，且在工業領域有一定發展，但尚未被IMF認定為發達國家。並不是說單純人均收入高「就發達」。沙特、卡塔爾、阿聯酋、文萊、巴哈馬、巴巴多斯都不在此一定義。

2022年12月8日沙特阿拉伯為習近平舉行歡迎儀式，習近平與沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammad bin Salman）見面（Reuters）。

聯合國經濟社會事務部所發表的《2025世界經濟態勢與展望》報告中，將成員分為發達經濟體（Developed Economies）、轉軌經濟體（Economies in Transition）和發展中經濟體（Developing Economies）三個種類。其中發達經濟體包括歐盟26個成員國及英國、瑞士、挪威、冰島等歐洲4國，北美的美國、加拿大，亞太地區的日本、韓國、澳洲和新西蘭，一共36個國家。

除了發達國家之外，其他國家和地區普遍被視為「發展中國家」或「發展中經濟體」。發達經濟體與發展中國家之間不僅在經濟發展水平上存在差異，在許多全球性議題中，二者承擔的責任和麪臨的約束也有所不同。例如，在全球氣候變化問題上，發達國家和發展中國家在碳減排方面的責任各不相同；在接受國際經濟發展援助時，兩者的資格和標準也各有不同；而在國際貿易領域，由於發展水平的差距，發達國家和發展中國家適用的貿易規則（如關稅政策）也存在差異。

中國則是世界上經濟規模最大的一個「發展中國家」。據聯合國的統計，2024年中國的HDI為0.788，排名全球第75位，仍被歸類為「發展中國家」。雖然如此，隨着中國經濟的持續增長，尤其是自2001年加入WTO以來，中國在全球經濟和政治領域的地位逐漸上升，也引發外界對其「發展中國家」身份的質疑。西方國家對中國是否應繼續被認定為「發展中國家」提出不同看法。

比如，2020年初時任美國總統特朗普曾提議修改「發展中國家」的標準，將包括中國、印度在內的25個聯合國認定的「發展中國家」排除在美國的貿易優惠政策之外，也就是說，美國不再視這些國家為「發展中國家」。2023年6月，美國國會參議院外交關係委員會通過一項法案，要求行政部門採取措施，結束中國在多個國際組織中的「發展中國家」地位。

2025年1月23日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普（Donald Trump）手持一份已簽署的行政命令。（Reuters）

中國經濟崛起是西方國家提出異議的重要原因之一。2001年中國加入WTO時，國內GDP約為10萬億人民幣，人均GDP大約是1000美元；而到了2024年，中國的GDP已經增長到135萬億人民幣，人均GDP突破1.35萬美元。雖然中國的經濟總量大幅增長，但由於龐大的人口基數、城鄉差異和地區發展的不均衡，單純從人均GDP來看，中國的許多領域仍然處於較低的發展水平。尤其是儘管沿海地區經濟發展迅速，但中國西部以及一些貧困地區仍然面臨着嚴峻的挑戰。因此，中國的經濟發展是一個複雜的過程，內部差異顯著，不能僅通過人均GDP的數字來簡單評估其發展階段。

中國堅持其「發展中國家」地位，主要是基於國內發展的現實需要。在目前的階段，中國仍然需要一定的政策靈活性和國際空間，以便更好地推動經濟和社會的發展。同時，在國際事務中，中國和發達國家共同承擔全球責任，但兩者的責任卻有所不同。因此，保持「發展中國家」這一身份不僅有助於中國發展空間的維持，也能夠促進國際合作中責任的合理分配。

值得一提的是，如果中國能夠沿着目前的發展軌跡繼續前行，保持穩定的經濟增長和社會發展，那麼突破「中等收入陷阱」、朝着發達國家邁進將是大概率的事情。在「十四五」規劃中，中國提出到2035年要實現人均GDP達到中等發達國家水平。若中國能夠在這一過程中實現穩定增長，早日達成這一關鍵經濟目標，那麼屆時，中國也將不再是「發展中國家」。因此，中國一方面需要在「發展中國家」的框架下穩步前行，另一方面，也應為未來走出這一框架，逐步邁入「發達國家」行列做好準備。

最終分析結論：

隨着國際上發達國家標準的提升，全球對「發達國家」和「發展中國家」之間的劃分變得更加嚴格。中國面臨的挑戰不僅在於保持當前的經濟增長勢頭，更在於如何突破「發展中國家」的框架，推動經濟結構的轉型，最終實現向發達國家行列的邁進。這一過程不僅是對中國經濟轉型能力的考驗，也將深刻影響中國在全球治理中的地位和角色。

本文原載於2025年1月22日的安邦智庫每日經濟欄目

