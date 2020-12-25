戰場的未來：剖析人類戰爭的四波演化

俗話說：「你也許對戰爭不感興趣。但是，戰爭對你卻深感興趣。」這是托洛斯基（Leon Trotsky）給人類的警語。戰爭對許多人而言，充滿了血腥、衝突、生離死別、毀滅、絕望和殘酷，人人望「戰」生厭，是人性本能。但即使人類再厭惡戰爭、排斥討厭、甚至想避免戰爭，「戰爭之霧」（Fog of war）就如夜霧般，悄悄蔓延到人們身邊而渾然不覺。

研究戰爭的型態，在18、19世紀歐陸的拿破崙戰爭為止，都以「政治」觀點來對其解構、歸納戰爭的樣態。但漸漸隨着人類文明演化、特別是工業革命後對戰爭機器的改良、戰術與戰略急速改變，戰爭面貌不再僅是「純政治」的衍生物。例如，第一次世界大戰的爆發，是所有不該出現的偶然之碰撞，甚至被史學家視為「經濟過度依賴」的後果，影響到經濟學上《依賴理論》（Dependency Theory）的學理論辯，與政治關係相對不大。

托佛勒夫婦的二本巨著：《第三波》以及《新戰爭論》，用人類文明的演進，來重新定義檢視人類史與戰爭史。（維基百科公有領域／多維新聞合成）

從1970年代末、初始的電腦及網際網路面世，未來學者托佛勒夫婦（Alvin and Heidi Toffler）提出「第三波」（The Third Wave）概念，來試圖概括人類文明演進新面貌。簡單而言，「第一波」文明，從狩獵採集進展到農業畜牧社會。「第二波」文明，人類經由工業革命進展到工業社會。而「第三波」文明，則定義人類進入「後工業化」時代，因電腦資訊與網路發明，「資訊/知識」替代工業產品，成為影響社會發展的重要工具。

他們隨後所著作的《新戰爭論》（War and Anti-War: survival at the dawn of the 21st Century），也將人類過去二千數百年來的戰爭演進，依當時社會環境、人類文明程度、以及用於戰爭的武器與工具而歸納之。

托佛勒夫妇的二本巨着：《第三波》以及《新战争论》，用人类文明的演进，来重新定义检视人类史与战争史。（维基百科公有领域／多维新闻合成）

就「戰爭」樣貌來說，「第一波」戰爭是屬於狩獵採集至農牧社會的衝突，那個社會是階級分明、統治鬆散、沒有明確國家、國土概念的領土和資源掠奪與反抗行為。施行作戰的主體是貴族、武士、騎士等封建階級，用金錢、威嚇或其他誘因來臨時編組平時進行農、牧工作的被統治階層。這時的戰爭是以貴族為主、鬆散編組的農、牧民參與作戰，沒有統一服飾武器，被金錢或威逼利誘而來作戰的平民，還要自籌經費購買盔甲和武器。

以日本來說，戰國時代的各藩國的「合戰」，動員人數往往不超過十萬人。作戰時，避難的農民商賈在戰場山坡上邊觀戰邊野餐、當成類似「廟會」的熱鬧事件的情景被歷史所描述。這個時期，戰爭與一般人的距離很遠，人類雖受戰爭波及而受難，但戰爭結果和多數人並沒有太直接關係。

1600年發生在日本的「關原合戰」，是典型的第一波文明下的大型戰役，交戰雙方雖然激烈，但是爭搶的是封建貴族階層利益，與一般平民無甚關係，誰贏誰輸誰掌天下，一般平民僅止於看熱鬧。（維基百科公有領域）

而「第二波」戰爭，則受工業革命影響，在經濟、政治和社會生活層面上改變戰爭面貌。由於工業化社會的特徵，是大量生產、大規模分布、大量消費、制式教育和娛樂、大眾媒體傳播等新式的科技與概念主宰社會。大規模徵召的市民士兵、統一制服、武器，呆板的戰術，士兵只是戰爭機器中的小螺絲釘。也由於工業革命機器，帶來大規模殺傷毀滅，故傷亡人數不斷攀升。例如第一次世界大戰爆發首月，死亡人數就超過100萬。克勞德塞維茲（Carl Philipp Gottfried von Clausewitz）也說過，「戰爭是推展至極限的暴力行為」，這為「第二波」戰爭下了最好註解。

二次大戰後，歷經了第二波戰爭最恐怖的篇章——核爆之後，人類頓時無法再追求「工業風格的合理化作業達到極致」的戰爭美學。戰後，殖民地紛紛獨立、區域低度衝突戰爭紛起，特別是法、美兩國在中南半島遭受的挫折：「高度第二波文明的軍隊，竟被僅有第一波文明能力的叢林游擊隊給打得落花流水」，第二波戰爭註定打贏第一波戰爭的神話破滅，而問題的解答則在中東出現。

二次世界大戰的結束，人類首度嚐到了第二波工業文明下的戰爭美學：「工業風格的合理化作業達到極致」，原子彈的威力讓人類震懾、造成了日後長達半世繼的冷戰。（維基百科公有領域）

1973年的贖罪日戰爭（第四次中東戰爭），是第二波戰爭「轉型」的一場奇跡。以色列被數以萬計的阿拉伯國家坦克部隊南北包夾，全國僅有170輛中古山寨坦克，卻奇跡式擊退敵軍。憑藉的是以色列國防軍指揮官破除教條的靈機一動：將僅有空中密集支援火力，從即將瓦解的北方防線，緊急調到南方，全力打擊敵軍坦克部隊補給線。這個靈機一動，改變了戰爭的僵固教條，也讓原本準備動用核武來挽救以色列的美國，見識到戰場革命的前夕。

以色列國防軍在贖罪日戰爭中，靈機一動將所有空陸火力瞄準敵軍後方補給源頭，使得即將滅國的戰爭危局一百八十度大轉變，改變了人類戰爭史的走向。（維基百科公有領域）

美軍就如同通用汽車、IBM、AT&T等公司一樣，在第二波文明世界中，是趨近完美的組織。也就是很完美地「由上而下、集中、大量、重複的線性作業」系統，這是第二波文明經濟與工業革命發展到極致的組織特徵。但越戰的慘敗和贖罪日戰爭的勝利，說明了「起跑點的優劣，並不足以決定最後戰果，誰的陣仗比較大還是比較小，根本沒有實質差別」，唯一重要的，就是「誰掌握戰略先機（initiate）」。

與通用汽車、IBM、AT&T等這些大怪獸型的金字塔組織企業一樣，美國軍隊同樣面臨轉型困局，因為「官僚盛行、山頭林立、應酬交際大行其道」，尤其既得利益者的負隅頑抗，都是上述大型組織改革困難之處，軍隊就和現代官僚體制一樣，是最抵制創新概念的。

由於越戰慘敗的教訓實在太深刻，美軍硬是比IBM這些企業要早就體會到「改變」的重要。美軍學習到要重新檢討對「大量」的執着，必須進行類似以色列的「深入作戰」（Deep Battle），打擊敵軍後方，且指揮型態都務求學習以色列，從指揮將領到前線士兵，都能夠「同步作戰、即時控制」。

美國國防部五角大廈，是第二波戰爭文明的最顯著特徵，具備完美、集中又大量的整體物質力量，且指揮系統層層迭負於上，經歷了半世紀的改革，才有如今脫胎換骨的新軍事科學系統。（U.S.DoD）

因此，美軍在1973年，創立「訓論指揮部」（TRADOC），這是美軍「軍事事務革命」（RMA）的肇始。其產生結果就是1993年6月14日推出的《戰地手冊100-5(FM 100-5)》，這本準則（Doctrine）揭開了第三波戰爭之始。其中，揚棄「務求量大」概念，強調「變通」（Versatility），認識到「知識」遠較「物質、金錢、能源」重要，「知識」是第三波戰爭的核心資源，承載知識的「資訊」，其珍貴度有如二次世界大戰的石油資源一般。

此劃時代改變，從美軍於越戰後實施全面募兵開始，而《FM 100-5》準則精神，最重要的「深入、同步、即時」的作戰要求，都被置入於當時正開始研發計劃的美軍下一代武器上，如M-1坦克、布萊德雷步兵戰鬥車、AH-64阿帕契戰鬥直升機、愛國者防空飛彈、J-STAR（E-8戰場管制機）、MLRS模組化多管火箭系統和ATACMS炮兵導彈上，這些武器最重要的特徵，就是對《FM 100-5》準則裏面規範「空陸戰」（Air-Land Battle）進行準備，是以贖罪日戰爭經驗的再強化。

F-35戰機來自於JSF聯合打擊戰機計畫，其「聯合」之意，源自於美軍在越戰後，極力進行軍事事物革命（RMA）之後所推動的新作戰準則。（U.S.A.F）

空陸協同作戰能力的施展，必須仰賴前線士兵和後方指揮體系「同步連線」和「即時決策」，此種要求剛好結合電腦、網路的第三波文明模式裏，從軍事組織、作戰指揮等革新開始，務求所有士兵的「知識/資訊」能力必須提升，美軍甚至要求士兵在戰場上「質疑權威」（Questioning Authority），甚至要「自我否定」，絕對不戀棧「光榮傳統」。

最前線具有「知識」戰力的士兵，遠較指揮官還要有「狀況意識」（Situation Awareness）。美軍成為全球第一支會「質疑自己」的軍隊，這些變革須藉由電腦與網路來達成，故美國國防部的先進計畫研究署（DARPA）幾乎在贖罪日戰爭爆發的同時，發明了「網際網路」（Internet）這個技術，正逢其時。

美國國防部下的先進研究計畫署（DARPA）在1977年「發明」瞭如今我們常見的網際網路（Internet）概念，成為軍事事務革命（RAM）最重要的節點，也從此改變了人類的文明。（U.S.DoD）

第三波戰爭的真實面貌，至此已很清楚。託佛勒夫婦在《新戰爭論》裏面描繪的第三波戰爭：「一群不到萬人的精鋭士兵，在前線進行精確打擊，後方由數十萬人的電腦工程師，給予資訊、能量、協調和補給的支援…」的畫面已經成真。1991年第一次波灣戰爭，美軍以此獲致空前勝利。號稱世界第四強的伊拉克軍隊，擁有讓人咋舌的數量龐大坦克、戰機與導彈，是傳統「陣容龐大」的第二波軍隊，在小批精鋭戰士、空陸一體精準打擊的第三波美軍面前，僅數日就瓦解殆盡。

第三波軍隊，已證明了它的戰力：知識，幾乎可打擊一切有形敵軍，尤其是那些無法掙脱出第二波文明泥沼，「組織龐大、官僚繁雜、應酬不斷的金字塔組織、軍容壯盛、整齊又幹淨、行禮如儀」的軍隊，這些軍隊根本不是第三波軍隊的對手。所以，第一次波灣戰爭後，世界各國紛紛效法美軍的《FM 100-5》準則，根據自己國家需要，發展空陸戰，拚命利用電腦、網際網路迅速發展，轉型可進行第三波戰爭的軍隊。但此時，戰場面貌卻也正悄悄快速改變。

「空陸戰」的概念在1991年第一次波灣戰爭的成功，震撼全球，世界各國紛紛模仿美軍發展軍事事務革命。此概念如今已經演化為「多域戰」戰術。（U.S.Army）

電腦和網際網路，改變了世界的經濟和社會結構，帶來第三波文明，甚至創造「第三波民主」。但文明進步是兩面刃，急速進步，也帶來威脅面貌的急速轉換。軍隊可以使用網路、知識來贏得戰爭，極端主義、無政府思想、種族、宗教恐怖活動，同樣也可接近利用網際網路來組織、編練武裝，甚至還可以宣傳。

從911事件、阿富汗戰爭與第二次波灣戰爭中，美軍遇到新挑戰：「第一波文明的戰士，使用第三波武器和戰術」。面對這前所未見的模式轉變，「戰爭之霧」的改變讓人吃驚，此時開始有人思考，隨着電腦、手持通信設備、網際網路迅速發展，以及新材料科技（材質、發動機），「第三波」戰爭是否要過渡到「第四波」了？

第三波文明軍隊戰無不勝的概念，在21世紀初期受到反恐戰爭的挑戰。圖為發生於2017年，菲律賓南方的馬拉威之戰，典型的文明衝突，第三波文明戰術，完全不適用此種戰場。（維基百科公有領域）

對於「第四波」戰爭的定義，目前軍事科學界還有頗多討論，需再深入歸納與推理。但隨着第三波戰爭技術已達極致，有人與無人載具，隨着電腦晶片、遙測技術、人工智能的發展，已成未來戰場最重要特徵。但是單單靠着這些具備遠距遙測技術操控的所謂「第四波」戰爭機器，卻可能在戰場上會面對手持土製炸彈（IED）、口中念着宗教口號、不畏懼死亡、施展第一波文明手段的孤狼極端分子。要如何在高科技和低科技戰爭機器交鋒中求勝？

隨着網際網路建構已驅成熟，人人都能平等使用網路、獲得知識、取得資源的「第三波民主」下，再來就是「物聯網」（Internet of Things，IoT）時代的來臨。在軍事科學上，「武聯網」（Network Enabled Weapons，NEW）概念，已經開始被廣泛討論、甚至研發相關關鍵裝置。

美軍在1990年代開始新開發一連串「聯合」（Joint）開頭的武器裝備，都是為「武聯網」戰爭時代進行準備。例如如JSF（聯合打擊戰機）、JDAM（聯合直接攻擊械彈）、JSOW（聯合距外武器）等，精神都在於將所有的武器「上網」（Network Enabled）。

「武聯網」（NEW）概念武器的誕生，可能是人類戰爭走向「第四波」的前兆。（U.S.DoD）

以F-35「聯合打擊戰機」來說，它的設計重點，已不在傳統戰機重視「纏鬥性能、高攻角優勢、高速高空攔截」等「比武」優勢，而是強調它的「武聯網」特性。

一架F-35戰機，不僅本身具備匿蹤機身，有不錯的空優與對地打擊彈藥。但更重要的是，每一架F-35都是「空中感知載台」，每一架戰機不只使用自己彈艙內的彈藥火力，還可以直接啟用「武聯網」，指揮海上船艦、陸上數位戰士以及無所不在的海陸空無人載具發動攻擊。每一架F-35戰機都可進行空中管制，駕駛員的地位融合了傳統戰機飛行員和戰場管制官的身份，這是第三波戰爭組織中，「扁平化、蜂窩化」組織取代「金字塔」組織的再進化：也就是美軍定義未來戰爭的一個特徵：「Any Sensor, Best Shooter」能力，即所有無人/有人系統都能夠知曉戰場狀態，再由最佳射手進行攻擊。

總結而論，雖然對未來戰爭面貌的描繪，還需進一步驗證，但資訊科技演發展飛快，與此發展同時，人類思想也開始極端化、教條化，民族間宗教極端主義衝突，加上地球環境惡化，大規模疾病、糧食水源短缺，資源掠奪風險顯著提高，未來戰場面貌為何？如今依舊未知。