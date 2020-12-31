攔不住的驚馬　2021年美股將走向何方

2020年是美國股市波瀾起伏的一年。3月在美股三大指數衝向歷史新高之際，新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，資本市場流動性隨之收緊，進而導致美股在連續8個交易日內四次向下熔斷。

面對這種前所未有的情形，美國聯儲局（Fed）緊急出手。3月15日，聯儲局將聯邦基金目標利率範圍下調100個基點至0%到0.25%區間，同時聯儲局還宣布了7,000億美元的大規模資產購買計劃，即量化寬鬆（QE）。3月23日，聯儲局再次加碼救市舉措，宣布將根據需求不限量購買國債和機構抵押貸款支持證券（MBS）。

「無限量寬鬆狀態」讓資本市場流動性異常充裕，很快美國股市進入「技術性牛市」（即股指從前期低點上漲20%以上），美國三大股指連創新高。

然而，市場情緒明顯與經濟基本面背離。要知道，短期內美國經濟很難恢復到疫情爆發前的水平。國際貨幣基金組織（IMF）的世界經濟展望最新預測顯示，2020年美國經濟將萎縮4.3%。花旗銀行（CitiBank）認為，美國實際GDP預計要到2021年年中才能重新達到2019年四季度的水平。

如今，美國股市維持堅挺的兩大支柱是充裕的流動性和較低的利率環境。一方面，流動性充裕將使市場風險偏好上升，更多的資本會湧入股票市場。另一方面，在低利率環境下，通過未來現金流貼現得到的公司估值將上升，成長性越好的公司，其估值被放大的程度越高。

隨着美股三大股指連創新高，投資者風險偏好持續上升。（新華社）

目前，各國剛開始接種新冠疫苗，預計2021年上半年新冠疫苗才能在發達國家普及。也就是說，短期內，疫情對經濟的衝擊不會消失，貨幣政策也不可能很快退出。這就意味着，美股牛市的基礎——「充裕的流動性和較低的利率環境」不會改變。

然而，展望2021年，美股仍面臨着一定的變數。首先，科技股是美股股市上漲的主要拉昇力量，也是估值泡沫集中的領域。隨着各國對大型科技公司進行反壟斷調查或徵收數字服務稅，科技股的估值有可能出現回調，進而影響美股的整體走勢。

其次，拜登（Joe Biden）上台後將增加企業所得稅稅率，這必將影響上市公司的盈利情況，削弱美國股市的基本面。標普全球（S&P Global）的研究顯示，公司稅的最高稅率達到28%會令美國十大銀行的淨盈利每年減少超過70億美元。由於特朗普（Donald Trump）的減稅政策是美股近年來上漲的原因之一，拜登反其道而行之必然會導致美股回調。

最後，市場擔憂拜登將提高資本利得稅，從而引發股市拋售潮。美國國會稅收聯合委員會（JCT）的研究顯示，資本利得稅可能會對投資產生巨大影響。由於納稅人可以選擇何時出售資產並繳納資本利得稅，當預期資本利得稅將上升時，投資者會提前出售股票等資產從而減少繳稅。這種預期在1986年和2012年曾引發大量資本利得變現行為（即股票和其他資產的拋售）。