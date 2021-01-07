無人戰機直指黑海　美軍加大對俄羅斯行動力度

1月4日至5日，美國空軍突然發布消息，稱已在羅馬尼亞中部的坎皮亞圖爾齊伊（Campia-Turzii）71號空軍基地長期部署了代號「死神」的MQ-9察打一體無人機。美軍還在當地派遣了一支部隊，其編制為「第31遠征戰鬥羣第一分遣隊」，受駐紮在意大利阿維亞諾（Aviano）空軍基地的美軍第31航空隊直接領導。

對莫斯科觀察家們來說，MQ-9的部署意味着來者不善，它作戰半徑1,852公里，近年來出現在美軍各種「斬首」行動中，其在2020年1月3日空襲伊拉克，炸死伊朗伊斯蘭革命衛隊在伊拉克實際最高指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）將軍的行動最為突出。

考慮到該項目也是美國防部自2014年啟動「歐洲威懾倡議」計劃後，投入最大的海外軍事建設項目，美方「加強對黑海地區監控」，加大對俄行動力度的做法無疑值得關注。

環顧美軍自2020年下半年以來的一系列行動，外界可以清晰發現，美軍的行動正在逐漸從象徵性的調動轉向實質性的部署。其威脅程度正在加強，對俄羅斯的包圍圈也在逐漸收緊。

MQ-9作為美軍武庫的重要一員，其象徵意義遠大於實際部署：

2020年6月後，美國及其北大西洋公約（NATO）盟國在東歐地區頻繁舉行聯合軍演，美海軍導彈驅逐艦也連續多次進入黑海展現前沿力量。在俄羅斯西部地區，尤其是黑海地帶，美軍還在2020年11月19日到12月4日間，通過空運兩輛M142高機動自行火箭炮（HIMARS），發射火箭彈，及派遣驅逐艦「唐納德·庫克」號（DDG-75）等方式，對克里米亞地區的俄軍採取陸、海兩方面的武裝示威和海上跟蹤活動。

此外，美軍又在波羅的海一線部署非常規機動力量。美軍從2020年12月上旬開始，先在拉脱維亞首都里加修建一處耗資370萬美元的軍營，後派駐了包括兩架V-22「魚鷹」式旋翼機在內的，可用於空降滲透作戰的「352特種作戰聯隊」，美軍宣稱此舉有助於「讓美軍精鋭部隊在波羅的海地區擴大行動」。

新冠疫情沒有影響北約繼續向俄羅斯一側施壓：

除拉脱維亞外，海陸空三軍均擁有偵察部隊的愛沙尼亞也是美國重點關注的對象，美國還在愛沙尼亞斥資1,080萬美元改建了當地的阿瑪瑞（Amari）空軍基地，該基地在2020年7月完工，可以用以起降遠程運輸機。

對此，俄方已在12月上旬有所應對，俄軍波羅的海艦隊已宣布將在2021年加強駐紮在波羅的海飛地加里寧格勒一線的第11集團軍，除增兵1.2萬人之外，還計劃配置一個摩托化步兵旅及一個裝甲團，用以應對北約在立陶宛常駐的美國、英國、克羅地亞和羅馬尼亞的聯合部隊。

但當美軍在2021年1月再次向羅馬尼亞長期部署MQ-9這種具備「斬首」能力，可以瓦解俄軍的「反介入/區域拒止」（A2/AD）能力的先進裝備時，俄方觀察家仍會有所不安。俄羅斯軍事專家列昂科夫（Alexei Leonkov）指出，美軍派遣MQ-9的關注區域可能集中在俄羅斯的「反介入/區域拒止」（A2/AD）裝備部署地區。

這包括俄羅斯西部的靠近北極的摩爾曼斯克、波羅的海飛地加里寧格勒、克里米亞的塞瓦斯托波爾以及黑海港口新羅西斯克等地。俄方在此集中了S-300、S-400防空系統，稜堡-P反艦導彈系統和「伊斯坎達爾」反導系統等戰略兵器。美軍近年來的活動也大多圍繞在該區域，北約每年一度在立陶宛等地展開的「鐵狼」演習、「三叉戟接點」演習就具備了對相關區域展開介入的意味。

俄羅斯部署在西部飛地加里寧格勒的戰略導彈基地，有效打擊範圍基本覆蓋歐洲所有的主要都市區。圖為俄羅斯波羅的海艦隊防空分部演習中所使用的最新款S-400系統。（Getty ）

不可否認，2020年的新冠疫情打擊了美軍和北約在俄羅斯西部邊境的行動。

2020年11月下旬於立陶宛舉行的「鐵狼-2020」多國演習就因參演士兵感染新冠的情況，導致演習預定計劃大受影響。駐歐美軍也在新冠疫情流行之下，被迫封閉部分基地。但這種困境並不影響美軍在黑海到東歐一線的整體部署。

目前，除羅馬尼亞外，美國空軍歐洲司令部還曾多次向波蘭等國臨時派遣多架MQ-9前往駐紮。有分析認為，美國在保持推進北約東擴的同時，將繼續在羅馬尼亞、波蘭、烏克蘭等俄羅斯鄰國構築防空反導等更具威懾力的前沿軍事力量，推進一體化作戰能力建設，全方位、多角度對俄羅斯實施軍事擠壓和戰略圍堵。而2020年1月4日的這一部署，或許將只是美軍未來對俄大規模行動中的一小部分。