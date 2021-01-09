專家有話說｜特朗普仍有機會「埋地雷」　現在最緊張的是台灣

從1月6日到1月7日凌晨，美國經歷了「最黑暗的一天」。在本應是美國國會參眾兩院舉行聯席會議，認證拜登（Joe Biden）當選新一屆總統的日子，大批特朗普（Donald Trump）的支持者包圍闖入國會，有人與全副武裝的警察扭打起來，有人闖入眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）辦公室，也有人坐在參議院會議廳的核心位置揮舞拳頭。事態造成4人死亡、14名警察在衝突中受傷，其中2人重傷。華盛頓特區實施宵禁。

對於這場瘋狂的騷亂，國際問題專家、浙江外國語學院環地中海研究院院長馬曉霖對《香港01》記者表示，騷亂的局面實際上已被很多人預料到了，特朗普不肯接受自己敗選的事實，想利用自己「死忠粉絲」的勢力製造政治危機，給國會參眾兩院製造壓力。

可參眾兩院經過選舉之後，民主黨在眾議院大勝，參議院50對50的局面也讓民主黨取得實際控制權——即將上任的民主黨副總統賀錦麗（Kamala Harris）同時將出任參議院議長，手中有關鍵一票——這加劇了特朗普敗局的不可逆轉性，進一步刺激了「川粉」（特朗普粉絲）的情緒，所以「川粉」採取了佔領國會這種極端方式來表達不滿。

馬曉霖認為，特朗普對此次騷亂負有不可推卸的責任。身為現任總統，他不僅不接受敗選的結果，還通過Twitter煽動「川粉」情緒，不惜對美國傳統制度進行顛覆。儘管在騷亂髮生後，特朗普在Twitter上希望支持者「回家」、「和平示威」，但騷亂這把「大火」已經「熊熊燃燒」起來了，「這種局面下再說這些話，意義已經不大了。」

而推遲到1月7日凌晨進行的參眾兩院聯席會議，已正式確認了美國大選的結果，宣布拜登當選美國總統。與此同時，特朗普表示「儘管我完全不同意選舉結果，事實也證明了我的觀點，但1月20日將會有一個有序的過渡。」

這被很多評論者看作特朗普已放棄了掙扎。在馬曉霖看來，特朗普是不可能借助一場騷亂來翻盤的，參眾兩院都已控制在民主黨手裏，大選結果不可能出現反轉。而且特朗普在敗局已定的情況下，公開指責他的指檔，即副總統彭斯（Mike Pence），說他沒有勇氣，「這進一步證明特朗普陣營的分裂」。

此外，騷亂爆發後，特朗普的Twitter賬號被封禁12小時，Facebook和Instgram賬號被禁言24個小時（及後延長至至少其任期屆滿），Snapchat被無限期禁言。同時特朗普還被Twitter官方警吿，如果繼續違反規則，有可能會永久凍結封號，「失去社交媒體這個陣地，特朗普將失去話語權」。

顯然，華盛頓的騷亂不太可能會影響1月20日白宮的權力交接。不過馬曉霖也注意到，美國軍方10位在世的歷任國防部長公開表態，要求軍隊不要干涉政治，「畢竟從法律上講，在1月20日之前特朗普依然有權調動軍隊，有權對外宣布開戰，這些風險到現在為止依然存在。接下來要看共和黨的大佬們會如何表態」。

事實上，特朗普此前一直沒有放棄最後一搏的努力，就算這些動作不能推翻選舉結果，也可以給拜登「埋地雷」。近期有不斷有傳言稱，不排除特朗普在任期結束前對伊朗宣戰；就在1月7日，特朗普政府與台灣政府通過視頻進行了「政治軍事對話」。

對此馬曉霖表示，特朗普想要給拜登「埋地雷」的心思，連共和黨都很清楚。在伊朗問題上，伊朗方面早就公開表示，美國「不要跳入以色列挖的坑，將自身引向戰爭」。特朗普確實有向伊朗發難的可能性，但從現在看，伊朗方面已判定美國不敢開戰，「因為如果美國真想打伊朗的話，早就開戰了，美國顯然在顧忌『成本太高』，伊朗已經對美國打這種『戰爭邊緣牌』非常熟悉」。

發生在華盛頓特區的嚴重騷亂：

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2020年11月9日，美國海軍尼米茲號航母本已離開波斯灣，但很快伊朗核物理學家遇襲身亡，伊朗向美國發出強硬表態，包括增加核設施中濃縮鈾的濃度，使得尼米茲號航母又重返波斯灣，馬曉霖認為這在某種程度上講是伊朗在挑戰美國。

「伊朗這麼做其實是為未來拜登上台後美國重返伊核協議施加壓力，給自身增加籌碼，比如現在把濃縮鈾濃度升上去，等到和美國談判的時候，再把濃縮鈾濃度降下來，就可以以此來獲得自己想要的結果，而實際上伊朗並不會因此而付出什麼實際代價。」

至於台海問題，馬曉霖認為中國政府看的很清楚，「美台之間再熱鬧，只要台灣不宣布獨立，美台之間的互動只會給大陸提供促進兩岸統一的機會。」假如台美之間的「政治軍事對話」達成任何導致地區局勢升温的結果，中國空軍很有可能會直接從台灣島上空飛過，並且讓「軍機飛越台灣島」就此常態化。

屆時台灣會陷入兩難：敢不敢對大陸軍機開火？只要台灣敢打，大陸勢必立刻會開啟武統進程，到那個時候美國敢不敢介入？「所以我覺得現在最緊張的其實是台灣。」

另外值得一提的是，在華盛頓特區發生騷亂後，西方多國領導人紛紛發聲譴責，包括英國、加拿大、荷蘭、西班牙、德國、愛爾蘭、黎巴嫩等國家元首或政府高官發出呼籲「停止踐踏民主」，其中不少聲音也要求特朗普「承認選舉結果」、「平穩過渡權力」。

發生在美國國會大廈內外的騷亂被認為「嚴重踐踏了民主」。（AP）

多年以來，國際政治學界的一個普遍共識是，儘管美國國內會出現這樣那樣的問題，但美國的民主政治制度的最大特點之一就是擁有強大的自我調試能力與自我修復能力，這讓美國的體制保有相當程度的韌性。但近些年來美國國內的社會撕裂日益嚴重，尤其是自特朗普上台以來，不止一次的出現憲政危機，如今華盛頓的騷亂更被很多人看作是「丟盡了美式民主的臉」，美國政治制度的自我調整能力是否依然值得信任？

馬曉霖認為，從大體上講，美國政治制度的自我調整能力沒有大的問題，「最大的調試就是把特朗普選下去了。」回想2020年初，在美國還沒有大規模爆發新冠肺炎疫情的時候，特朗普的選情可以說是氣勢如虹，那時沒有人會相信拜登能在大選中勝出。「可是一年下來，美國大量選民義無反顧地拋棄了特朗普，甚至拜登比特朗普多出來的那700萬票（選民投票），那部分選民就是要把特朗普選下去。」

「當然，特朗普支持者中不乏有被洗腦的極端分子，現在在華盛頓製造騷亂，甚至會將遊行示威常態化，這都是難免的」，但很難證明美國的政治制度已經徹底失靈了。

何況「打砸搶」之類的騷亂之前美國也發生過，只不過國會被示威者佔領是第一次，「但可能也會有很多美國人說，這也是民主的一部分啊」。馬曉霖表示，關於美國政治制度是否依然有足夠的自我修復能力，不妨繼續觀望。