折翼的「美利堅之春」：美國須正視的資本主義危機

1月6日，特朗普（Donald Trump）支持者衝入美國國會，既打斷參眾兩院聯席的選票驗證流程，也讓美國國會在1814年英軍入侵後，首度陷落於外力之手。即便警方隨後驅散人群、逮捕示威者，這段近似荷里活情節的政治鬧劇，仍舊重挫了美國道德形象，並在其長年標舉的「民主話語」外表上，劃出了刀刀見骨傷痕。

回顧過往歲月，但凡東歐與亞非拉國家爆發反政府示威，美歐為首的西方世界往往會在第一時間掌握論述主導權，從「顏色革命」、「阿拉伯之春」到「最美風景線」，無數詞彙在街頭騷亂中誕生。往復之間，亞非拉的反政府示威盡成「民主化運動」，街頭騷亂、佔領機關亦染上進化的文明色彩。上述劇本在西方主導的知識界、傳媒界暢行，並已內化為受眾的普遍邏輯，信手拈來，宛如膝反射般自然。

然而伴隨西方近年的社會動盪，這套鮮亮的「民主萬靈丹」敘事，終於出現裂痕。從法國黃背心到美國BLM（Black Lives Matter），警暴、佔領、反政府騷亂輪番湧現，過去刻板印象中的非西方符碼，如今亦在曾經的道德高地上演，美國的國會陷落，不啻又是記天外重擊。

由微觀層次剖析，此次暴亂是特朗普煽動群眾後，失控釀成的政治鬧劇；但由巨觀層次概覽，導致國會陷落的深層動因，實與過去諸多被加冕的「民主化運動」類似，即在資本主義的狂飆道路中，不平等程度加劇、社會階級愈加極化，被金融化、全球化所掏空的底層怒氣無處宣泄，最終化作街頭之火，反覆衝擊政權，只不過發生在亞非拉的被扭曲為「民主化」，在歐美上演的則被定義為「民主異化」。

美國首都華盛頓於2020年8月28日有過萬人集會，紀念已故黑人民權領袖馬丁路德金（Martin Luthur King Jr.）發表《我有一個夢想》演說57周年，他們同時要求爭取種族公義，以及正視警暴問題。（AP）

眼下國會暴亂正值殘局，民主黨開始了對特朗普黨人的清剿，就連社群媒體巨頭亦加入賽局，彷佛此事僅是民主的意外出軌，而特朗普便是那醉人烈酒，待至酒退，制度運行仍能照舊，但事實不然。特朗普的崛起僅為金融資本主義在美疾行的苦果之一，「美利堅之春」雖在此時折翼，只要美國未見改革力道，便將不斷蓄積能量，留待下次發作。

金融資本主義的震盪

而回顧資本主義在美誘發的矛盾根源，可謂與美國的崛起相伴相生。

1991年蘇聯崩解後，休克療法讓俄羅斯、東歐等國一夜開放市場，結果導致了國家整體的經濟震盪，在貨幣化的高牆前，社會主義時期的工業資產紛紛流入西方之手。這場名為私有化的大劫掠，造就了西方的空前繁榮，世界貿易組織（WTO）、北美自貿協定（NAFTA）與歐盟漸次型塑美歐元集團的勢力版圖，為西方資本主義攻城略地。

在此期間，美國一手遏抑歐元集團崛起，另一手則迅速推動國家的金融化，與之相伴的，尚有象徵高技術、高資本的IT產業崛起，其自東亞吸納了四小龍等新興經濟體的資本，雖令美國成長為世界資本大國，卻也加劇了產業的過熱，最終導致2001年的互聯網泡沫。此次震盪令美國受創甚深，股市下跌促使投機熱潮轉至房市，亦為2008年的房地產泡沫埋下伏筆，美國由此陷入往復金融危機的夢魘。

2015年主要國家貨幣匯率貶值與亞洲金融危機時對比。（《香況01》製圖）

而就在美國應對金融震盪的時刻，東亞已經歷了1997年的亞洲金融風暴。但相較四小龍的受災慘重，金融機構不良率相對較高的中國反能生存，原因便在當年的舉國體制。為應對金融風暴，中國政府於1999年成立四大金融資產管理公司，將國有金融機構的不良資產盡數納入，並以外匯儲備支撐銀行，成功抵禦了金融風暴的侵襲。

經此一役，中國成功晉升金融資本主義大國之林，並與美國開始了幣緣戰略的初次接觸。而兩國的互動在一定程度上，加劇了美國底層的脆弱化。

2008年的房地產泡沫引發新一波金融危機。（VCG）

支撐美元霸權的代價

1990年代末起，太平洋東岸的美國為維繫美元霸權地位，選擇了西岸剛戰勝金融風暴的中國，作為暫時性的合作對象。在此框架內，中國以強大的實體生產能力，為美國提供了大量的廉價產品，後者藉此大量增發美元，鞏固了金融資本的影響力，中國則在過程中累積了外匯儲備，並轉手購買美國債券。

對美國而言，上述過程有效緩衝了大量印鈔所致的通脹，尤其是在應付往後次次金融危機時，但也導致美國的工廠、生產線等實體經濟大量外流至中國，結果便是壓縮了美國勞工的求職與生存空間，本就在全球化與金融化過程中衰頹的「鐵鏽帶」（Rust Belt），如今更是被進一步掏空，徹底淪為造就美元霸權的犧牲品。

與此同時，美國的政治正確思潮正如火如荼進行，有色人種、難民、女權等議題大行其道，大量的底層白人藍領男性深感見棄於國家、社會、主流輿論，遂於物質與精神上的絕望中，形成了連帶意識共同體，「鐵鏽帶」因此由地理概念轉化為政治陣營，從而催發了特朗普的崛起。

2020年11月17日，美國洛杉磯的一位年長者（右）從藍領技工那裏取回他的車。（Getty）

然而後者執政期間，實也未能根本解決美國的金融資本主義困境，僅能藉由興建工廠提供些許新就業機會，結果仍是僧多粥少；社會主義在美國又是被污名為「共產惡魔」的存在，重分配等相關政策由此胎死腹中。於是在選票壓力前，特朗普劍走偏鋒，選擇加劇反華力道，打擊人民幣影響力漸增的中國，既要防止美元霸權的失守，也欲藉意識形態召喚選票，最終卻仍功敗垂成。

此次國會暴亂與其說是場蓄意策畫的暴動，不如說是美國底層面對精英世界，所發出的無力怒吼。其象徵了當今左翼式微後，被壓迫群眾的弱小反撲，但與阿拉伯之春等涉及政權更迭的運動不同，這次暴亂未能被當今任何主流政治勢力收編，故在開始的瞬間，便註定要被貼上暴民標籤，最終僅能結束在警察的槍口下。

然而只要美國持續在金融資本主義的世界中纏鬥，並持續塑造美元的霸權地位，底層的示威動力便會源源不絕湧出。即便特朗普離去，華爾街與鐵鏽帶的對立仍會持續，美利堅之春也終將再臨。