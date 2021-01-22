獻禮拜登　約翰遜「民主十國」計劃的未言之義

撰文： 葉侃 最後更新日期： 2021-01-22 08:00

在拜登（Joe Biden）正式就職之際，大西洋彼岸的「特殊盟友」英國適時獻出了一份重磅大禮。約翰遜（Boris Johnson）當局近來透過各種渠道表示其有意在拜登履新的數周內召開G7視頻峰會討論有關組建「民主十國」（D10）的問題，並力爭在今年6月召開首屆D10峰會。

這一倡議最初在去年5月由約翰遜當局提出，彼時的主要目標在於聯合包括G7成員國在內的10大「民主國家」（外加韓國、澳洲與印度）構建一個旨在減少對華為5G技術依賴的「技術同盟」。但由於在提出之時，應和寥寥，約翰遜當局不得不將其暫時擱置。

直到去年年底美國總統選舉大勢已定之際，勝選的拜登陣營提出在其履新的第一年內召開世界民主峰會的設想，這一「誘導信號」外加英國擔任2021年G7輪值主席國的「利好消息」讓約翰遜當局找到了將上述構想付諸實施的絕佳時機。

而在時機之外，唐寧街方面如此心急火燎地推動D10計劃還有着某種前者不願直言的強烈動機——那就是正式脱歐後的英國急需找到合適的「國際聯動議題」來維繫其「全球英國」戰略的雄心。

在找到D10發力點之前，唐寧街方面已經不斷收到「邊緣化英國」的警訊。

2020年1月28日，英國首相約翰遜就有關華為在英國5G網絡建設的相關問題召開國家安全委員會特別會議。圖為英國國防部長華萊士（Ben Wallace ）與參謀長聯席會議主席卡特爾（Nicholas Carter ）將軍在步入會場前交換意見。（Getty Images）

英美自貿協定談判遙遙無期、拜登內閣的「重整跨大西洋夥伴關係」構想中將歐盟而非英國列為經略重點、中歐達成歷史性的全面投資協定之際，唐寧街方面期許經年的中英自貿協定尚無任何眉目。以上種種負面消息，讓約翰遜當局愈發如坐鍼氈。

在關涉英國核心利益的重大議程受制於各種外部條件無法推進的情況下，不需要投入實質性政經資源的，以D10構想為代表的「世界民主守護」計劃就成為唐寧街方面眼下性價比最高的，實施「全球英國」戰略的必要手段。

事實上，在推出「D10牌」之前，約翰遜當局已經在民主守護計劃的大旗之下做了不少「貢獻」。比如在香港國安法問題上緊跟華府步伐，全力聲援香港反對派。在白羅斯政治風波中，積極出頭，率先對「民怨沸騰」的盧卡申科（Alexander Lukashenko）當局實施全面制裁。

乍看之下，由拜登內閣幕後背書，約翰遜當局前台操刀的D10計劃來勢頗為兇猛。但就在唐寧街方面全力醖釀之時，從英國的歐洲盟友那卻傳來了尖鋭的異議之聲。

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類似聲音在法意的外交決策圈表現得尤為強烈。羅馬方面擔心D10計劃可能轉化為在印太地區針對中國的「圍堵聯盟」，這將嚴重損害意中戰略伙伴關係——其中對雙方經貿互動的衝擊更是羅馬方面難以承受之重。

與意大利對中國因素的關注相比，巴黎方面則對英國主導的D10計劃可能削弱歐盟全球戰略地位的風險憂心忡忡。

對此，法國前駐英大使杜克洛斯（Michel Duclos）意味深長地說道：「約翰遜首相如此行事可謂一箭雙鵰，既取悦了華府新主，又充分拓展了全球英國戰略的空間。但需要注意的是，這些成果是以削弱歐盟的全球戰略地位為代價實現的」。

在盟友的異議聲之外，作為D10計劃「假想敵」的中國也對約翰遜當局的玩火行為提出了間接卻有力的警吿。

1月13日，到訪印尼的中國外長王毅對類似於D10計劃這樣的「偽多邊主義」火力全開稱：「我們反對以多邊主義為幌子，搞封閉的集團政治；反對以多邊主義為藉口，將少數國家制定的規則強加給國際社會；反對將多邊主義意識形態化，打造針對特定國家的價值觀同盟」。

值得指出的是，在約翰遜力推的D10計劃中，中國很大程度上是一個物化的「借力工具」，而非實質意義上的敵對勢力。

就在王毅發表「偽多邊主義」批判的當天，約翰遜在出席英國議會下院有關中國問題的聽證會時明確表示「不希望自己的國家陷入不加節制的中國恐懼症」當中。

顯然，約翰遜試圖在取悦華府新主的同時，盡力為可能引發的「圍堵中國」之冒進行為降温。

儘管如此，對於唐寧街來說，以中國這種體量的對象為借力工具的政治投機仍然存在重大戰略風險，上述由王毅發出的「冷警吿」就是最新信號。