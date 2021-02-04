中國捲入緬甸政變風波在所難免

撰文： 鄭真 最後更新日期： 2021-02-04 07:30

緬甸政局仍在持續發酵，緬甸國防軍司令部2月2日宣布組建國家領導委員會，主席為敏昂萊大將，副主席為梭温副大將，2月2日晚，該委員會根據憲法419條組成聯邦選舉委員會。美國2月2日正式認定緬甸發生了政變，根據相關法規將暫停軍事援助，並可能採取經濟制裁措施。聯合國安理會2月2日閉門商討了緬甸局勢。

緬甸是中國鄰國，以往緬甸政局變動均對中國產生一定的影響。2010年昂山素姬（Aung San Suu Kyi）被釋放後，由於其在民主體制等問題上對中國採取批評的態度，當時輿論普遍熱議緬甸將倒向西方。2015年昂山素姬帶領民盟贏得選舉主政緬甸後，中緬關係一度發生波瀾。2017年緬北爆發軍事衝突，難民逃亡中國，炮彈甚至一度打到中國境內。

2019年4月10日，中國國家主席習近平在北京會見訪華的緬甸國防軍總司令敏昂萊。 （新華社）

此次緬甸政變，將對中國產生什麼影響成為關注的焦點。



可以確定的是，緬甸國內政治局勢變動已經難以改變緬甸國家發展的戰略，過去五年民盟執政，緬甸已經充分認知國情和地區形勢的變化。加入「一帶一路」，立足中印孟緬經濟走廊，在經濟上重視亞洲國家是緬甸的必然選擇。無論是軍方上台還是民盟繼續執政，這個方向都不會改變。

2016年8月20日，昂山素姬訪華在西安秦始皇兵馬俑博物館參觀。 （新華社）

中國2013年提出「一帶一路」倡議後，緬甸軍方支持的鞏發黨在執政期間多次公開對此表示認同。民盟上台後，2016年8月昂山素姬訪華期間，緬方重申了歡迎「一帶一路」倡議的立場。2017年和2019年，昂山素姬赴華分別出席了第一屆和第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。2019年1月，緬甸中央銀行還宣布增加人民幣為官方結算貨幣。



中國外長王毅1月11日至12日訪問緬甸時分別會晤了昂山素姬、敏昂萊等政治人物，他們都對推進「一帶一路」建設持積極立場。因此緬甸政局變動不會對中國的發展戰略造成實質影響。



不過，美國對待緬甸政變的態度，會對中國產生一定影響。



緬甸民盟上台執政一度被認為是西方民主在中國後院的勝利，但是過去幾年民盟政府在羅興亞人問題上的態度讓西方非常失望，昂山素姬民主光環盡失。本質上，西方和昂山素姬的政治蜜月期已經不復存在。美國基於自身價值觀難以容忍緬甸政變。這樣的立場可能令美國的外交持續承壓，不僅無法改變緬甸，還難以爭取緬甸。

圖為昂山素姬2019年12月在聯合國最高法院為緬甸被控實施種族滅絕進行辯護。（AP）

就連昂山素姬也無法否認民主並非治國的萬能鑰匙，複雜的國情決定了緬甸不可能照搬他國經驗。過去幾年美國用同樣的標準在泰國政變、埃及政變後接連受挫，在緬甸問題上美國持續堅持民主立場難免會繼續失敗。從中美亞太博弈的側面看，美國立場在中國家門口持續挫敗，對中國是有利的。



緬甸政變會將中國推向風口浪尖。聯合國對緬甸事務的討論，看似是聯合國安理會常任理事國的交鋒，本質上實是不同價值觀和處事規則的交鋒。中國尊重現實的做法和英美強推民主標準的做法大相徑庭，這會讓中國再次被貼上袒護專制的標籤。



中西方政治標準的差異不會止步於緬甸問題，未來這樣的紛爭會越來越多，中國作為崛起的大國，需要做好面對複雜局面的準備。