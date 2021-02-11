河內官場的縮影　電視劇揭開越共反腐另一面

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-02-11 12:00

進入2月上旬，隨着越共十三大提前結束，新冠威脅下的河內當局突然一反其拖延常態，轉而喊出「神速防疫」等口號，立下軍令狀，力爭「10天內遏制疫情」；此前拖延三年，10次延期的河內輕軌2A線，也被要求在2021年3月底前必須開放。

河內官場風氣的改變可能只是越南國內連續多年大規模反腐後的自然成果之一。這種局面的形成，一方面與越共總書記阮富仲為首的「中央反腐敗指導委員會」大舉掃蕩不法行為分不開；另一方面也和河內從2018年後開始加大相關教育有關，這其中最值得一提的莫過於越南建國以來的第一部反腐電視劇《生死》，這部越南高層深度介入，具備政治意義的電視劇也給了外界一個認識越南國內政治生態的罕見舞台。

權力的生死抉擇

對越南來說，播放反腐電視劇是高層推動反腐進程的必備步驟。在阮晉勇擔任總理的前兩年，就曾從中國引進包括《黑洞》、《忠誠》、《最高利益》、《省委書記》、《生死抉擇》在內的一批反腐電影、電視劇，其中越方還以3億越南盾的價格購買了《生死抉擇》的版權。

《生死》不僅包含了《生死抉擇》的元素，也包含了同期其他中國反腐劇的細節：

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當阮富仲從2017年開始加大力度，從上到下全面整頓吏治，嚴查專案時，越南再度掀起反腐電視劇的潮流也在情理之中。

很快，越南電影電視中心就從2019年開始製作一部題為《生死》的電視劇，越南最高檢察院專門負責其劇情、台詞等。該劇編劇，越南著名作家范玉進還在接受採訪時指出，該劇劇本曾「刪改十年」，原計劃只打算拍30集，但上級要求拍70集，此後，該劇又被臨時加到80集。

對越南觀眾來說，每集只有30分鐘的《生死》的劇情走向相當明快，其核心案件為越清省礦難、徵地糾紛、購廠糾紛三起案件，夾雜部分官場鬥爭，劇情中也存在一些影射內容。

潘文英武作為越南峴港、胡志明市、公安部等窩案的重要線索，目前仍被河內羈押。（衛星網越南語頻道截圖）

該劇以越南南方新建的「越清省」發生了礦難事件為發端。該省警方、檢查部門在省主席陳義、省委書記范清仁指示下調查礦難責任人，他們不僅發現了礦主黎黃以重金收買普通人頂罪，賄賂警察、檢查機構的證據，還發現了礦場規劃圖「失蹤」，相關文件不翼而飛的局面，「規劃圖失蹤」這一說辭很容易讓外界聯想到2018年胡志明市首添新區徵地風波期間「徵地圖紙失蹤」的相似案件。

隨着警方對案件順藤摸瓜展開調查，逐漸從市級幹部形成的利益集團摸排到了在該省頗有勢力的大商人梅洪武。由於梅洪武在劇中結交越清省主席陳義之子，該省計劃與投資部副主任陳清拔，這一細節讓越南觀眾聯想到峴港窩案中，結交峴港高層，近乎手演通天的大商人潘文英武與越南「太子黨」的代表人物，前峴港市委書記阮春英的交情。考慮到陳清拔的職務，這個角色也和2015年時轟動越南的「最年輕部長」，即廣南省主席、書記黎福清之子黎福懷寶形成了對應。

河內在2017年後反腐的起點是從胡志明市市委書記丁羅升開始的，他在越南官僚體系中其實是一名不多得的能吏，但他牽涉進了多宗案件，導致最終身陷囹圄。（新華社）

雖然黎黃在梅洪武安排下潛逃到了老撾，礦難一案的相關涉案人也基本遭到制裁，但《生死》的核心問題才剛剛開始。很快，梅洪武旗下公司捲入了一起因購買農民土地而引發的大規模糾紛。由於這一案件的核心在於「農業用地被轉賣」，參與請願的農民還扣押了前去交涉的當地領導，最後導致越清省最高領導全部前往過問。

在觀眾看來，這一案情已成為2017年的河內同心鄉反徵地案與2018年胡志明市首添新區徵地案的重疊。范清仁親自前往基層，與基層幹部的既得利益集團舌戰的內容，也獲得了觀眾的好評。

河內同心案的主腦黎廷鯨（白衣持話筒者）身為抗法、抗美老戰士，又長期擔任書記，在村民中頗有人望，他在2017年曾組織抓扣前往強制執行的當地幹部和警員，併名噪一時。同心鄉血案在《生死》播放期間的爆發，也讓越南各界有所震驚。（越南《越民報》截圖）

到劇情中後期，越南觀眾也略有些失望地發現，由於此劇的矛盾早已展開，於是更多內容停留在梅洪武集團強行購地、劫殺知情人、行賄、以及梅洪武與陳清拔結交等具體細節上。隨着警方在後期收網，一舉破獲了梅洪武與陳清拔為首，涉案金額達「數萬億越南盾」的貪腐窩案，兩人均被判處死刑。該劇便在陳義痛悔家教不嚴，遞交辭職報吿後戛然而止。

一線反腐的現實

對越南觀眾來說，《生死》反映的官場環境是新奇的，它反映了越南普通人最熟悉也最陌生的一面。在該劇前10集播放時，其在各大視頻網站的綜合評分超過8.0。

雖然在越南坊間，該劇因為「道具簡陋」、「扮演公安領導的演員過於年輕」、「扮演記者的演員不專業」、「省委書記的妻子不會勸丈夫激流勇退」等問題而遭遇一些非議，幸而更多觀眾也同樣覺得該片的幾位主演演出了省長、書記該有的樣子，甚至比一些現役官員還要專業些。該片也因此贏得了越南2020年度的國家電視金獎。越南最高檢察院也對該劇嘉許有加。

越南檢查系統對《生死》一劇透入力量相當大，他們參與了全劇的審查和勘誤等工作。（越南檢查在線網截圖）

在《生死》全劇中，越清省至少處理了四名省部級領導，另有兩名縣級領導入獄，涉案人員中，有兩人被判處死刑，涉案被吿刑期超過125年，這一處置較之越南近年來的貪腐窩案最高不涉死刑的判決，可算量刑較重。但很多觀眾仍然對該劇破獲了梅洪武、陳清拔一案後戛然而止感到不滿。而這一點可能也與越南「反腐」的實態有關。

很多越南觀眾都覺得陳義最後應該被查或被逮，這不僅與扮演他的演員，越南「功勛演員」黃勇經常扮演黑幫、浪子等角色有關，也與越南官場的實態有關：譬如提拔「最年輕部長」的黎富清此後就被查辦了。

但在電視劇中，捲入裙帶關係，給梅洪武集團營商提供便利的的陳義從一開始就站穩立場，斥責梅洪武不應指令黎黃掩蓋礦難證據，此後，陳義又力排眾議，反對其兒子從副職升為正職。甚至到中後期也和梅洪武等保持距離，這使得這位虛構角色從某種意義上也顯示了越南官場的某種困境：如何在發展經濟時避免腐敗滋生，這是個長期且艱巨的問題。

這或許正如該片導演所言：陳義代表的幹部為越清省的發展立下了赫赫功勞，這很像越南的一些基層領導，他們渴望招商引資，改變家鄉，但如果不夠警惕，就很容易陷入利益集團的陷阱。該片主演黃勇也指出，越南社會中有很多「陳義」這樣的人，他們會通過這部電視劇學到些東西。這種借電視劇提醒越南官員注意「家風」的做法，也算對正在革除「全家當官」弊政的越共提供了一些幫助。

在越南，高層幹部很少真正被判處死刑，此前涉嫌鉅額國有資產流失案件，曾被建議判處死刑的越南原信息傳媒部部長阮北山就逃過一劫。（越通社網頁截圖）

當下，反腐可能是河內方面近年來難得能體現效率和速度的領域。越方近年來最突出的問題莫過於經濟犯罪，這使得越方檢查、調查機構可以通過沒收、凍結財產來體現工作效率。河內在此後傾注的重點可能仍在以反腐、吏治為中心的內政治理上。這也是河內的最重大問題。雖然《生死》一片展示的只是越南在反腐進程中的常規姿態，但他也同樣展示了河內在反腐問題上的一些獨立思考，這對於外界繼續觀測越共十三大之後的政治、社會、經濟走向是有價值的。