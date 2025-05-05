特朗普關稅戰重壓：中國-海灣國家經貿合作前景

最近一周，中美關稅戰愈演愈烈，美國對華輸美商品關稅加徵幅度達到了145%，中國隨後也將反制關稅增加至125%。近兩日，美國先後對部分中國輸美數字產品進行了關稅豁免，但是中美兩國之間的緊張對立態勢依然持續。

就此次的中美關稅對抗而言，中美雙方會經過多輪博弈，甚至不排除會出現階段性的緩和態勢。但是，相關研究和評論都指出，比起扭轉貿易逆差和增加財政收入等短期目標而言，以美國自身的科技實力和市場規模為依託，重建以美國自身為中心的全球自由貿易網絡才是特朗普當局的關鍵目標。

因此，美國政府最根本的目標是對全球貿易體系進行結構性的重組，而這一訴求恐怕將會長期主導美國政府貿易政策的方向。因此，美國需要全力擺脱對中國產業-貿易鏈的深度依賴，真正構築以美為中心且頗具彈性和安全性的供應鏈。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

因此，中美之間的關稅衝突註定會持續相當一段時間，相應的摩擦和衝突也很難在短期內充分消弭。對於中國相關產業和企業而言，全球佈局的進一步調整有着較高的急迫性。對此，國內有部分評論認為，中東地區，尤其是海灣國家，值得被考慮成為中國外貿的避風港。

相關評論認為，中國和海灣地區主要國家之間，近幾年貿易和投資進展很大，中國的綠色技術與產品大量出口海灣國家，海灣資本也在加大對華投入。並且，此次美國對海灣主要國家的關稅加徵幅度僅為10%，海灣國家可以成為中國商品的理想「中轉地」和「吸納處」。對此，相關業內人士指出，這一論斷未免有些過於樂觀。

首先，就此番美國的關稅動向而言，對於海灣國家來說，間接作用的意義要大於直接作用。業內人士分析指出，海灣地區主要國家（沙特、阿聯酋、科威特、卡塔爾、阿曼、巴林六國）對美國的出口規模有限，種類也相對集中，主要是石油產品、塑料、鋁、化肥和礦物等。並且，在貿易關係中，美國處於相對理想的順差狀態，而諸如石油、鋁等主要對美出口商品又被豁免，因此，直接衝擊效應相對有限。

但是，相應的間接衝擊不容低估。

海灣國家地圖（Wikimedia Commons）

第一，業內人士指出，美國關稅政策恐深度影響海灣國家的經濟命門—石油收入。「對等關稅」公布伊始，花旗集團就認為僅10%的關稅門檻就可能使2025年全年石油需求增長預期從目前的90萬桶/日降至60萬桶/日，並存在進一步的下行風險。這對於依舊十分依賴於石油出口的海灣國家來說，負面效應不容低估，因為這些國家的預算盈虧平衡價格普遍都在90—100美元/桶的區間。並且，日本、韓國和印度等國為了縮小與美國之間的貿易順差，很可能會選擇增加自美國進口液化天然氣（LNG），這很可能對這些國家與海灣國家簽訂的LNG長期協議的後續推進產生負面影響。

第二，海灣國家的金融穩定和金融實力都會受到衝擊。業內人士表示，「對等關稅」出台後，美元指數史詩級暴跌，從今年1月的110一度跌破100。美元貶值對於執行本國貨幣與美元匯率掛鈎的海灣國家來說，意味着購買力減弱和進口成本增加。海灣國家近兩年的財政收入一直不及預期，支出如果被迫增加，財政吃緊的情況必然進一步加劇。並且，美元貶值也會加劇美國自身的通脹壓力，美聯儲後續可能會面臨加息壓力，這會對海灣國家的金融穩定造成負面影響。

四月以來，海灣國家主要股指都經歷了大跌，沙特國家石油公司（Saudi Aramco）股價更是出現了高達6%以上的單日跌幅。金融市場的動盪可能會導致海灣國家資本外流，幾個主要金主（如沙特、阿聯酋）後續打造全球金融新中心的能力恐受限，金融實力和影響力都會受到衝擊。

沙特國家石油公司（Saudi Aramco）股價過去半價走勢（網站截圖）

第三，海灣國家產業轉型不確定性增加。業內人士強調，海灣國家為減輕對石油產業的依賴，推行產業轉型的努力已持續許久。沙特官方數據顯示，去年四季度，沙特非石油產品出口出現顯著增加。但是，非石油產業，無論從任何一個角度來看，都沒有成為海灣國家真正意義上的經濟支柱，而其自身的發展仍在相當程度上依賴石油產業的「輸血」。石油收入和金融穩定方面受到衝擊，意味着海灣國家繼續推動產業轉型的能力會面臨更多的不確定性。並且，相關業內人士還指出，海灣國家在過去半個世紀左右的時間裏，其較為成功的經濟多元化轉型成果就展現在航運物流領域。

但是，美國此番關稅戰有可能導致國際貿易量在一定時期內呈現出下滑態勢，而貿易量下降恐怕會對海灣國家作為國際集裝箱運輸、航空貨運和物流節點方面的樞紐作用產生消極影響。此外，還需要看到的是，美國此番對全球產業—供應鏈的調整重心集中於越南、墨西哥等國，一旦這些國家在全球航運物流中的地位有所加強，海灣國家的地位會受到進一步削弱。

其次，就中國—海灣國家的經貿關係而言，美國的關稅壓力未必一定會讓雙方「抱團取暖」。

圖為2025年1月5日，人們站在加州SealBeach的碼頭上，遠眺海上石油和天然氣鑽探平台Esther。（Getty Images）

第一，就商品貿易而言，有利和不利因素相交織，需認真辨別和加以把握。相關業內人士指出，由於中國自身能源轉型的進展，中國的成品油消費需求已逐步處於走弱態勢，增加海灣進口的空間很難再進一步拓寬。就普通商品貿易而言，如上文所述，一旦海灣國家的金融實力削弱和財政壓力加大，其國際購買力也會走弱，這會促使海灣國家增加自華商品進口。

因此，消費電子（手機、電腦）、輕工製造（傢俱、玩具）、電力設備、汽車、機械設備、家用電器等方面，海灣國家會有着增加自華進口的動力。但是，像沙特這樣的地區主導型國家，一直都有着產業自主性的追求和立場，對於自身薄弱產業的保護動力比較強。因此，沙特對於增加自華商品進口的態度和政策動向可能會比較複雜，也會對其他海灣國家的態度產生一定的影響，需要持續溝通和爭取。

第二，在投資方面，當前有大量抱着「出海」意願的中國企業考慮到包括海灣國家在內的海外市場佈局。但是，業內人士強調，海灣國家對中國的投資和產業轉移的承受力存疑。海灣國家自身的條件，比如市場容量天花板有多高、輻射市場的範圍有多大，這些是其產業轉移承受力的決定因素。雖然海灣國家人均GDP排名全球前列，消費能力總體較強，但其人口規模普遍偏小，綜合市場容納力有限，除沙特、阿聯酋兩國人口達到千萬級以外，其他幾國均是百萬級。如果投資佈局海灣國家是單純面向當地消費市場，以中企的輸出能力來看，市場可能很快飽和，接下來就是中企之間的「內卷」廝殺，而當下，這一幕在部分行業早已提前上演。

就輻射市場範圍而言，如果一些中企佈局海灣國家考慮的是輾轉借道前往美歐，前有中企在埃及、摩洛哥投建的園區及企業遭受美歐「雙反」調查，現有「對等關稅」下越南、墨西哥等國的實例，都說明這條路很可能越來越難走。如果考慮的是周邊的非洲、中亞等市場，當地的消費能力亦相對有限。雖然在整個中東-北非地區，海灣國傢俱備了較好的產業基礎條件。但是，除比亞迪有初步意向之外，中國車企目前均暫無在當地建廠造車的明確計劃，這也說明了我們與海灣國家圍繞產業鏈供應鏈的投資合作依舊任重道遠。

圖為2022年12月8日，中國國家主席習近平訪問沙特阿拉伯利雅得期間，與沙特國王薩勒曼會面。（Reuters）

近期，在短期動盪之後，美債市場開始穩定，而中國政府方面的人事變動也表明，中國正在準備和美國就相關貿易爭端正式展開談判，而相關外媒訊息也顯示，中美雙方可能已在多邊外交場合進行了雙邊的經貿議題交流。但是，中美雙方分歧的廣泛和深刻均表明，這一過程恐怕會較為漫長，後續的相關動態也會十分複雜。

因此，美國的關稅陰影恐怕仍會持續困擾中國企業的全球佈局和運營。作為近幾年發展迅速的合作夥伴，就海灣國家而言，中企的產能轉移和佈局依然面臨着眾多的不確定性因素，需要認真調研和思索，不宜想當然認為是避風港就一湧而至。不過，就中國-海灣國家後續的合作而言，一旦海灣加大自華商品進口，中國應當抓住機會進一步推動人民幣清算在海灣地區的佈局。同時，海灣國家自身對國際資本的需求，也會給雙方的金融合作，提供一定的空間。

最終分析結論：

此次美國的關稅大戰，其主要對象毫無疑問就是中國，如何尋找一個新的「避風港」一直是中企的關注重點。綜合上述分析，商品生產和貿易而言，海灣國家恐怕難以成為一個真正意義上的避風港，需要經過動態性的綜合評估和分析，而在金融方面，則存在一定的合作空間。

本文原載於2025年4月28日的安邦智庫每日金融欄目

