日美關係正在「大變」，北京對日戰略亟需「新思考」

近期，在特朗普政府旋風般的關稅政策下，中日關係、日美關係、中美關係等東亞地區主要大國的對美關係和彼此的關係都出現了重大的變化。而中美關稅戰暫時休戰則成了這一段混亂時期暫停的標誌性事件。而同為東亞大國的日本，則依然在與特朗普政府達成貿易協定的路上，中日兩國均處在美國製造的不確定的狀態之中，而這種狀態又會給讓中日兩國關係和區域地緣政治格局走向何方？



撰文：海鳴 駐日本資深記者



筆者認為，日本與中國都在觀望彼此的態度，同時也都顧及着美國，但由於兩國對美的立場有着根本性不同，日本與美國屬於盟友性質，即使雙方存在部分衝突，目前也並非是兩國激化與對方衝突的好時機。

5月23日，日本經濟再生大臣赤澤亮正為代表的日本經濟談判團隊再次赴華盛頓與特朗普政府展開日美關稅的第三輪談判再次無果而終，首相官邸消息人士指出，日本政府希望在6月舉行的七國集團首腦會議期間，促成特朗普與石破茂的會晤，最終讓日美達成新的關稅和貿易協議。但是，難度可想而知。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月16日與赴美的日本經濟再生擔當相赤澤亮正會晤。（Truth Social@@realDonaldTrump）

目前，石破茂政權在國內支持率不斷走低，內閣成員也是狀況不斷。石破茂政權如何突圍破局，目前撲朔迷離，日本朝野和民間對目前國政運營的窘境的不滿已經達到了臨界點。在這樣的情況下，石破茂政權的破局出路在哪裏？

筆者認為，與中國的關係將成為關鍵一步。日本國內對目前特朗普政府的孤立主義政策存在很多不安，特別是在安全保障領域，很多日本政治人物和學者的觀點是美軍在日本「有事」時將變得不再可靠，戰後80年，日本需要重新思考自身的安全處境和安全戰略。

在這種觀點的驅動下產生的政治力學正在影響日本政壇和民間對國家戰略方向的選擇，而戰後80年的日本在對華關係問題上的重新定義就在此時成為了十分關鍵的領域。

長期以來，日本政府的對華戰略主要是基於日美同盟考慮配合美國的對華戰略。這也導致了日本在指定對華過程中嚴重缺乏自主性。中國外長王毅多次對日本喊話，希望日本能夠在制定對華戰略和發展對華關係上冷靜客觀，多一些「自主」。但在日美同盟關係作為日本戰略基石的背景下，這樣的喊話顯得多少有些無力。

中國外長王毅、日本外相岩屋毅、韓國外長趙兌烈3月22日在東京出席第11次中日韓外長會議。（Reuters）

然而進入2025年，情況開始出現大的變化。從4月開始，美國特朗普政府向全球發起關稅戰貿易戰後，美國與傳統盟友的關係出現了自二戰結束以後的最大的變化。在日美關係領域，特朗普不僅僅向日本祭出了高額的關稅，也在多個領域要求日本服從美國的利益，美國優先，這些要求已經嚴重傷害到了日本的國家利益。特別是在日本經濟面臨增長乏力，國內出現滯漲型通脹的背景下，日本官民對美國的不滿加劇，要求重新認識和調整日美關係和日本自身戰略的呼聲的音量不斷提高。

今年春季，日本執政的自民黨和公明黨兩位幹事長訪華，隨後日本外相岩屋毅也訪問北京，並與中共最高領導層成員進行了會晤。東京方面期待改善日中關係的信號十分明顯。但中方似乎對日本方面改善中日關係的被動型政治力學缺乏理解。

但北京的外交政策顯然並沒有把當下改善中日關係放置到整體中國對外戰略的關鍵點來進行處理，依然在已經掌握主動權的領土領海問題上不斷刺激日本，導致日本媒體和國內的對華強硬派不斷的給予對華相對温和的石破茂政權更大的壓力。

石破茂5月29日於東京舉行的「亞洲的未來」國際論壇上表示，日本必須從那段痛苦的記憶和歷史中積極汲取教訓，決心不再重蹈戰爭覆轍。(Reuters)

筆者認為，在國際局勢大變動加速演進的背景下，中國應該重申審視既有的對日認識和對日外交戰略，對遠東地區的地緣政治，戰後80年逐漸形成的東亞地區戰略格局做出「新思考」，使得中國能夠在這一輪國際大變局中，重新掌握對東亞區域的政治經濟和軍事等的主導權。