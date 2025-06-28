美國經濟的「三更新」｜安邦智庫

安邦智庫（ANBOUND）的資深研究人員在不久前再度對美國社會進行了深度的田野考察，這次田野考察的結果，相當令人吃驚。

田野調查發現，美國中西部地區正在發生一系列令人意想不到的變化。底特律大都會機場的候機廳極為喧鬧，可以說到了人擠人的程度。這個著名的、一度宣告破產、頹廢的鐵鏽帶城市，人員交流與來往非常密集，與以往相比出現了很大的改變。再看美國的母親河——密西西比河。這盛產石灰岩的密西西比河，沿岸分佈着很多的水泥廠，很多年以來，這些水泥廠都接近廢棄。現在它們不再沉寂，廠區停滿了裝滿燃料的罐車，生產出的水泥正在不停地向鐵路罐車中傾瀉。那些用於運輸水泥的列車能長達數英里。

密西西比河上的運輸，已經全面復興，甚至可以說，現在密西西比河上的物流運輸已經非常繁忙。這樣的情況其實在美國是一種異常現象，因為美國並不是一個依靠水上運輸的國家。美國主要依靠運河以及河流運輸礦物、糧食和商品，那還是在19世紀的事情，隨着美國總統艾森豪威爾推動高速公路網建設之後，水上運輸早已經瀕臨荒廢。寬闊的密西西比河上，只能偶然見到一、兩條船隻通過。現在的情況則明顯不同，河岸兩邊雲集着大量編組好等待通過船閘的船舶，頂推拖輪每天往來，繁忙的工作，不停的在河面上編組船舶，整個密西西比河的水上運輸似乎猛然之間復甦了。

位於密西西比河和密蘇里河匯合處的聖路易斯，在美國以「謀殺之都」而著稱。由於去工業化的進程，聖路易斯過去有着大量的失業人口，黑人密集度很高，過去的歷史廠區幾乎都淪為了大片、大片的廢墟。除了偶見呼嘯而過的警車之外，幾乎罕有人跡。現在的聖路易斯市正在進行大規模的城市更新改造，雖街上仍有遊民乞丐，但數量明顯要比過去少多了。現在的聖路易斯，投資新開的賭場、餐館和酒店數量非常多。尤其令人震驚的是，伴隨着城市更新，物流中心的建設非常明顯，甚至可以說鋪天蓋地，大片、大片的廢舊廠區，都被改造成了重型卡車的停車場和倉庫區。聖路易斯地處美國的地理中心，城市更新充分利用這一地理特點，明顯讓城市經濟恢復了活力。

流經密蘇里州（左方）與伊利諾州（右方）交界的密西西比河，以及連接兩岸的25號閘壩。（Wikimedia Commons）

實際美國中西部經濟的活力展現，並非僅僅是大城市，距離聖路易斯大約200公里的漢尼拔小鎮，位於密西西比河邊，那裏是美國著名作家馬克·吐温的故鄉。漢尼拔歷史上是一個重要城鎮，但隨着去工業化，人口外流嚴重，早已經是一個凋零落敗的城市，原本精美絕倫、雕樑畫棟的歷史建築，破敗不堪，廢棄、坍塌的也不在少數。現在的漢尼拔，民宿正在大規模投資建設，那些被長期棄置的破敗歷史建築，正在重新得到修葺，甚至密西西比河上再度出現越來越多的遊艇，酒店中的遊客人滿為患，遊客大多來自周邊各州，德克薩斯、南達科他、俄亥俄、伊利諾伊、堪薩斯、俄勒岡等地的車牌隨處可見。從車型來看，奔馳、寶馬等豪車很少。大致判斷，雲集在這裏度假或旅行的群體應該大都屬於中產階級。

更有意思的是完全是廢墟的小鎮開羅，歷史上曾經是密西西比河邊一個有着一萬五千人的重鎮，但後來因為種種原因被完全廢棄，全鎮一度曾經只有不到一百個人堅持居住在那裏。現在的開羅，令人意想不到的是，道路已經重新鋪上了新的瀝青路面，銀行重新粉刷開始了營業，基礎設施等公用設施已經隨處可見，以往這個大家繞着走的小鎮，現在雖然破敗痕跡尚存，但主街和周邊輔路上已經可以再度見到人來人往了。

出現這些重大改變的原因是什麼？

大多數人以及經濟學家認為，這是新冠疫情結束後的復甦和反彈，甚至隨機訪問的當地人也是這麼認為的。可問題在於，密西西比河水上運輸的凋零，城市廢墟以及破敗歷史建築的存在，遠超十幾年甚至幾十年的時間，期間美國經濟幾經起落，因此可以說基本與疫情的復甦無關。大量中產階級家庭的出遊，更是隻可能與近幾年美國工作機會增加以及收入增長有關，物流中心的大批建設，勢頭的猛烈程度，更是隻會與美國內部市場擴張和消費擴張有關。

密西西比河流域。（Wikimedia Commons）

如果結合新聞報道以及經濟數據來看，安邦智庫的田野觀察結果，呈現出明顯的相反特徵，美國的經濟增長仍被普遍認為「疲軟」，通脹預期非常明顯，就連精於數據分析和判斷的美聯儲以及華爾街都是這麼認為的，但田野觀察中卻發現，美國中西部區域，也就是美國經濟中以往被認為最缺乏活力的地區卻呈現出強勁的經濟增長趨勢，究竟是什麼因素驅動了這些地方的發展呢？安邦智庫的資深研究員認為，美國經濟環境中的城市更新、文化更新和科技更新，這「三更新」有效地拉動了中西部的經濟增長、就業和收入的提高。

城市更新，最易觀察。從工業城市舊城改造、倉儲基地升級再到名人故鄉的文旅開發，美國中西部多地正在進行新一輪大規模城市空間重構。美國以往對於基礎設施投資的重視度不夠高，但2021年通過的《基礎設施投資與就業法案》（IIJA）在一定程度上改變了這一狀況。該法案提供了超過1.2萬億美元的聯邦資金支持，使得中西部獲得了大量道路、橋樑、能源與城市綠地更新的資源。當然，這一建設過程不但催生了建築工人以及服務業崗位的增加，還會導入新的產業，讓一套新的城市生活模式替代「工業廢墟」的過往記憶。

文化更新，指的是2024年總統大選為中西部帶來的揚眉吐氣之感。特朗普入主白宮之後，未必在經濟增長帶來新的建樹和成就，但在文化領域的確迎合了保守主義氛圍強烈的中西部社會，讓他們有了切身感受，社會已然發生改變，新的時代開啟了。這次大選真正的失敗者，是華盛頓的建制派以及知識分子「婆羅門」。他們總帶着「上帝視角」審視中西部，甚至略帶蔑視地稱這一塊區域為「飛躍之地」。

在他們眼裏，美國有價值的地方只有紐約和加州，而俄亥俄、密蘇里、肯塔基等都是無人注意、無人關心的地方，那是屬於「紅脖子」的經濟蠻荒。現在情況顛倒了過來，特朗普主義的崛起是必然的，至少從文化更新的角度來看，這將會是一種長期的現象。尤其對於中西部的很多人來說，這是一種勝利，一種自豪。

科技更新，則與科技轉型密切相關。過去的美國高科技業，更多的是圍繞軟件產業進行，現在則由於人工智能技術的進步，開始圍繞硬件進行大規模投資和建設，如半導體產業製造中心等建設，如數據中心的建設，如大模型訓練中心的建設等等。

在政策上，美國通過《晶片法案》，鼓勵高科技製造業回流本土。成本相對低廉，資源豐富的中西部自然受益。英特爾公司計劃在俄亥俄州投資280多億美元建設兩家新的尖端晶片工廠，以推進其擴大代工業務的計劃。首座工廠或至2030年完工。微軟因為威斯康辛州的水資源和氣候條件，決定在這裏斥資鉅額建設先進的AI數據中心園區。除了英特爾和微軟，Tesla、亞馬遜等公司都在準備或已經開始在中西部地區進行大規模的投資和建設。其實，不僅僅是科技行業在抓緊中西部的投資，傳統行業實際也在啟動，日本的新日鐵就已經徹底完成了對美國鋼鐵的收購。

Tesla在伊利諾州的一個大型充電站。（X@TeslaCharging）

因此，安邦智庫認為，雖然田野調查展現出的復甦圖景，與美國金融界和主流機構所給出的經濟數據和判斷之間，存在明顯的矛盾，甚至可以說相去甚遠，但安邦智庫認為，外界包括歐洲、中國和美國自身的一部分，都普遍低估了美國經濟的真實增長潛力。

安邦智庫的資深研究員認為，結合「三更新」——即城市更新、文化更新與科技更新所帶來的結構性驅動，美國在2025年的經濟增長預期應進行修正，合理的預測是2025年的實質經濟率可能達到3.5%左右。這個判斷基於兩重邏輯，一是，根據美國經濟分析局（BEA）的數據，2024年全年實際GDP增速為2.8%，這個數據與2024年第二季度的經濟增長率2.8%相同。

我們認為，美國2025年的第二季度經濟增長率在全年經濟增長中具有代表性，而2025年第二季度的經濟增長率可能超出預期，達到3.5%左右，因此預測2025年全年的實質經濟增長率為3.5%左右。二是，結合田野觀察的結構邏輯，中西部多地出現了遠超常態的建設熱潮與社會活力，機場人流爆滿、卡車中心和設施密佈、倉儲中心重建、大量民宿與小鎮經濟復甦，加之科技巨頭的投資，以及由政治文化轉向帶來的區域自信提升，這些變化因數據的滯後性並未被傳統經濟建模充分捕捉。因此，可以合理推斷，「三更新」正為中西部釋放出額外的增長動能，可形成3.5%左右的增長潛力。

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

當然，現在看美國2025年的實質GDP增長率有望達到3.5%左右的水平，這一判斷明顯挑戰了主流機構的預測，大大超出了他們的預期。事實上，美聯儲對於2025年的經濟增長預測僅為1.4%。彼得森研究所認為美國在2025經濟陷入停滯，而且經濟衰退的可能性高達40%。此外，不少機構對於美國經濟2025年的預測，甚至還是負增長。因此安邦智庫的這個預測一旦真正出現，將會意味着大多數經濟學家，現在對於美國經濟的悲觀看法，很可能犯下了系統性的大錯誤。此外，我們認為「三更新」的政策推導，對於中國未來的經濟建設和城市更新也可提供更多、更大、更具意義的參考視角。

最終分析結論：

通過田野觀察可以看到，城市更新、文化更新和科技更新有效地拉動了美國中西部的經濟和就業。在此基礎上形成的美國經濟增長預測，大幅度超過了大多數經濟學家現在對於美國經濟的預期，「三更新」導致的結構性因素，可能意味着美國今年經濟增長可達3.5%左右。

本文原載於2025年6月19日的安邦智庫每日經濟欄目

