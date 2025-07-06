德國經濟真能走出困境嗎？

眾所周知的一個事實就是，2022年烏俄衝突的驟然爆發，令歐洲能源供應受到深度衝擊，而嚴重依賴俄羅斯天然氣的德國工業瞬間陷入窘境。工廠電費、供暖成本成倍攀升；與此同時，全球供應鏈持續動盪，港口集裝箱滯留，零部件交付一拖再拖；再加上本國人口老齡化加速、年輕技術工人稀缺，德國引以為傲的製造業面臨前所未有的結構性挑戰。到2023年底，德國GDP已連續兩年下滑，企業破產率攀升至近十年新高。歐美各大財經媒體再次把德國稱作了「歐洲病人」，1990年代兩德統一之後，德國經濟的窘境似乎再度成為了現實。

實事求是地講，看各項經濟指標，整個歐盟內部比德國更糟糕的國家大有人在。但是，眾所周知，德國是歐盟經濟的「火車頭」，體量最大、結構最為完善、供應鏈—消費帶動能力最強。德國經濟的疲軟意味着整個歐盟經濟動力的衰減。

在一片不滿和抱怨中，原來的「紅綠燈」政府正式敗選下台。基民盟領導人默茨（Freidrich Merz）和社民黨組成聯合政府上台執政。新政府正式上台前後，針對德國的經濟問題進行了一系列的政策調適。德國的經濟數據也出現了一定的好轉跡象。聯邦統計局正式宣佈，今年第一季度德國國內生產總值（GDP）按月增長0.4%，不僅扭轉了此前連續五個季度在零增長上下徘徊的疲軟態勢，而且顯著高於去年冬季多家研究機構預測的0.0%至-0.1%。這激起了評論界對「歐洲病人」自我修復能力的想象與信心。與此同時，基爾世界經濟研究所（IfW Kiel） 等多家知名智庫，也相繼將德國全年增長預期從「零增長」或負值，修正至+0.3%，並預測到2026年，增速有望回升至1.5%至1.6%。

2025年6月24日，德國柏林，德國總理默茨（Friedrich Merz）出席德國議會下院（聯邦議院）會議。（Reuters）

企業運營方面，進入2025年，一季度破產數量繼續走高，上漲 13.1%，共有5891件申請，創下此類時段的新高，同時債權人索賠金額也從上一年約113億歐元增至199億歐元。但2025年5月份的數據出現了轉機：當月企業破產案件（以申請數量衡量）按月下降0.7%，自2023年3月以來首次出現月度下行。這一數據被視為市場信心逐漸企穩的重要信號。儘管破產總量仍處高位，但這一短期拐點表明企業或正在逐步緩解存貨壓力與流動性緊張。

對此，有部分評論指出，德國經濟或許正在逐步走出窘境。在德國的帶動之下，歐盟經濟的活力也會呈現出復甦態勢。不過，有業內人士指出，這一論斷或許依然過於樂觀。

首先，困擾德國經濟的最關鍵的因素，依然在於出口。業內人士認為，作為歐盟內部對外出口依賴度最高的經濟體之一，德國出口額長期佔到GDP的50%左右。在全球經濟普遍疲軟、貿易保護主義抬頭以及中美博弈加劇的大背景下，德國引以為傲的汽車、機械設備和化工製品在海外市場的競爭力不可避免地受到侵蝕。並且，需要看到的一點是，伴隨着中國機械、汽車工業競爭力的強化，德國相關企業的全球競爭力正在受到進一步的擠壓。

圖為2025年7月3日，中國外交部長王毅訪問柏林，與德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）共同出席記者會。（Reuters）

今年一季度，在東南亞市場，德國車企的比例進一步下降，而這些比例基本都落入中國車企之手。機械產業方面，近期，德國機械設備製造業聯合會（VDMA）發布立場文件，明確要求德國政府和歐盟中央從市場準入，技術研發和政策應對等方面進一步加大對中國產品和業界的針對性以保護德國機械工業。VDMA主席更是公開表示，中國機械製造商的競爭優勢已從單純的成本優勢轉向技術、資本、政策三位一體的複合型競爭優勢，德國和歐盟必須採取措施。

2025年，OECD等國際組織都在報告中發出相同的預警：德國對中國和美國的出口仍將呈現小幅下滑趨勢；如果全球貿易摩擦進一步發酵，德國今年以來的出口回暖，很可能只是曇花一現。

其次，德國工業的「供血」困境——能源問題，仍面臨諸多不確定性。目前，德國新政府在能源問題上的態度可以用「保守的雙管齊下」來概括。一方面，政府已向歐盟申請允許對鋼鐵、化工、水泥等高耗能行業提供電價補貼，以維持這些關鍵產業在國際市場上的競爭力；另一方面，依舊將「到2045年實現碳中和」「2038年前逐步退出煤電」「核電維持退役計劃」等核心目標納入長期能源轉型框架，表明德國整體的能源戰略方向尚未發生根本性逆轉。

2025年5月24日，德國巴伐利亞，圖為車輛駛過附近已出核電廠。（Getty）

不過，業內人士指出，若要重新啟用那些已徹底拆除或報廢的老舊核電站，投入成本與技術要求都極高，財政壓力極大，現實可行性並不理想。業內人士還認為，更重要的是，執政聯盟內部目前並未在核電問題上達成完全一致。需要看到的一點是，德國多年以來一直都是歐洲乃至全世界的「綠色先鋒」。偏極端的環境保護勢力十分強大。並且，在剛結束的大選中，綠黨依然有着略高於10%的支持率。如果執政聯盟全面否定綠黨的既有立場，國會內外都會出現不容輕視的反對之聲和社會運動，也一定會對執政黨的政策調整進程形成掣肘效應。在未來數年之內，德國政府恐難以形成切實有效的政策以確保工業能源供應。

再次，業內人士認為，財政刺激的拉動效用恐缺乏可持續性。政府的460億歐元的減稅方案覆蓋了2025-2029年。根據聯邦財政部與稅收預測小組的數據，僅2025年，德國預計實際少收稅約81.2億歐元，其中聯邦層面承擔大頭，重點用於企業加速折舊、鼓勵設備投資以及降低中低收入家庭的個稅負擔。對企業而言，這意味着賬面上能留更多可支配現金流，以繼續僱人、更新設備等；對居民來說，工資收入得以增加。在外需尚未全面復甦的情況下，這一舉措對消費有着實際的刺激作用。德國消費者信心指數在2025年5月創下自2022年初以來的最高點，正好說明德國家庭對未來收入與就業預期正在好轉。多家研究機構預計，這筆減稅帶來的直接效應，至少可以在2025年為GDP額外貢獻0.1至0.2個百分點的增幅。

除了減稅，德國5000億歐元的特別基金裏，有約1000億歐元撥款至地方政府，用於道路、學校、醫院等地方基建；3000億歐元由聯邦政府直接用於鐵路翻新、數字化、電網現代化及綠色能源等硬核基建領域。2025年的首批撥款雖只佔整個基金的很小一部分（約為22億歐元），但重點投入了德鐵的鐵路修繕、橋樑加固和全國光纖網絡建設。這不僅直接拉動了建築業、原材料供應商和設備製造商的新增訂單，也為本就緊張的勞動力市場帶來了更多就業機會。不少經濟學家認為，基建投資正是支撐德國中長期生產率回升的「壓艙石」，尤其是對德國這樣一個靠工業立國的國家來說，基建投資就是為了先把「地基」打牢，再讓工業經濟帶動整體經濟循環起來。

2025年的首批撥款雖只佔整個基金的很小一部分（約為22億歐元），但重點投入了德鐵的鐵路修繕、橋樑加固和全國光纖網絡建設。（資料圖片）

但是，業內人士認為，基建和減稅可以托住需求、穩住就業，卻無法從根本上替代技術突破和市場開拓所帶來的可持續增長。一旦財政寬鬆的空間被透支，債務壓力與赤字約束反過來就會制約後續的政策選擇。並且，更大的風險在於，如果產業轉型的步伐趕不上國際競爭的變局，那麼這場財政刺激帶來的，也許只是短期的「止痛」，而非真正意義上的「療傷」。

最終分析結論：

德國政府通過憲法修訂大幅放寬「債務剎車」機制，計劃未來4年新增債務1萬億歐元，其中5000億歐元用於基礎設施和氣候投資，而國防支出則無上限。此舉導致德國國債供應激增，而這一債務膨脹的趨勢背後隱藏着巨大的金融壓力。疊加德國經濟深層次痼疾的存續，當下仍不宜認為德國已走出經濟困境。

本文原載於2025年7月1日的安邦智庫每日金融欄目

