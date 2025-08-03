日本製鐵收購美國鋼鐵之後就能「看不起」中國鋼鐵業嗎？

近日，日本製鐵（以下簡稱「日鐵」）已經正式完成了對美國鋼鐵（US Steel）的收購程序，並正式開啟了全面且深度進入美國市場的節奏。不過，問題在於美國傳統鋼鐵行業的情況究竟如何？近期，日鐵集團CEO橋本英二接受了一次採訪，其中不僅表達了對後續發展的構思和對日本、美國和中國鋼鐵業的基本看法，而且還披露了日本、美國鋼鐵行業的關鍵內幕。

橋本英二稱，將從對內不斷優化改革經營、對外併購拓展來爭取10年後重返世界第一。日鐵的對內經營改革措施分為三個步驟：

第一步是恢復一定水平的收益。沒有這一步，員工就會失去幹勁，選擇離職。橋本認為第一步已經基本實現。後續的關鍵在於是能否保持當前的勢頭。

第二步是改變每位員工的觀念。需要進行意識改革，改變工作方式，追求增長，不滿足於現狀。

第三步是企業風氣、企業文化的重塑，要以實現增長和應對挑戰為目標。為此，需要調整當下的工作。此前技術人員一直滿足於在日本國內工作，但公司的技術是否真的是世界第一，在國內是無法檢驗的。需要發起挑戰，看看是否在海外通用。

2025年5月30日，美國賓夕法尼亞州美國鋼鐵公司歐文工廠（US Steel Corporation-Irvin Works），美國總統特朗普（Donald Trump）向鋼鐵工人發表講話。（Reuters）

日本鋼鐵認為，改革的第一步可以通過自上而下的方式推進改革。但第二步、第三步必須確保10到20年後不會回到原來的狀態。要以世界第一為目標持續實現增長。橋本英二表示，在合併美國鋼鐵之後，日鐵未來的發展目標依然需要着眼全球，以合適的節奏繼續走全球併購之路，而這一戰略將主要分兩步進行。

第一是經營好已經併購的美國鋼鐵。當前美國鋼鐵面臨的課題是，相對於設備能力來說，美國鋼鐵的產量較少，開工率低。最多隻有70%左右。其原因在於可變成本高。這直接導致其缺乏決定性的競爭力。明明有需求，卻在打算增產時，發現可變成本增加，無法收回固定成本。

可變成本高的原因首先是生產方法不夠成熟。與日本製鐵相比，存在良品率低等問題。過去缺乏持續投資，導致設備老化、設備體系、物流系統不完善。為了降低可變成本，日方已經將日本製鐵的40名技術人員派遣過去。

日本製鐵集團CEO橋本英二（Wikimedia Commons）

在橋本看來，美國市場實際上存在足夠的需求來匹配美國鋼鐵增產，而且日鐵能夠為美國無法生產的產品做出貢獻。比如，目前美國正在為人工智能（AI）半導體相關領域增強電力供應能力。變壓器的尺寸越大，效率越高，但美國無法充分生產用於數百噸級變壓器的高級電磁鋼板。混合動力車和純電動汽車（EV）都需要電機，但美國缺少電機鐵芯所需要的高性能高級電磁鋼板。而日鐵的技術能夠幫助美國鋼鐵製造這些高技術含量的產品。

二是決定從現在開始，繼續集中對外投資。橋本英二稱，目前全球產業鏈重組，特朗普關稅也正在顛覆現有的國際貿易秩序。在這樣的重大轉折時期，必然會出現新的贏家和新的輸家。

為了確保在十年後成為贏家，日鐵決定從現在開始集中對外投資。其所要做的就是為下一代保留夢想和選擇。恢復到世界第一的地位，在美國、歐洲、印度、泰國這四大主要市場上，確保生產基地。推進增產，目標是十年後達到粗鋼產量1億噸。

2025年5月30日，美國賓夕法尼亞州美國鋼鐵公司歐文工廠（US Steel Corporation-Irvin Works），美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）向鋼鐵工人發表講話。圖為演講現場的鋼鐵工人。（Reuters）

橋本英二還表示，由於中國鋼鐵的低價攻勢，鋼鐵製造商目前正處於非常困難的境地，未來世界上會陸續有鋼鐵企業破產。但是，有實力的企業將更有機會做大做強，因此日鐵應當進一步推進全球收購。並且，由於日本國內市場的基本飽和，堅守本國市場難以有效拓展企業產能，加強全球併購也是題中之義。

值得注意的是，對於中國鋼鐵企業，橋本英二採取了指責和看扁「雙管齊下」的論述。

橋本英二表示，只要中國鋼鐵企業的低價出口衝動沒有平息，就無法在亞洲建築用鋼材市場上確保持續盈利。中國鋼鐵企業能夠低價傾銷，因為他們的目標是通過低價競爭打垮競爭對手，佔領更多市場。這是日鐵無法做到的。他們能做到，主要是因為他們大部分都是國有企業，不在乎盈虧，他們有財政補貼，虧損由國家承擔。因此，日鐵必須不斷進行技術提升，持續發力高端市場。同時，中國鋼企基於自身產能過剩而導致的擴張慾望，一定會向東南亞和南亞市場持續拓展，而印度市場或將成為重中之重。日鐵也會着力打造自身的普通鋼鐵產品線，全力抑制中國鋼企的不斷擴張。

並且，橋本英二對中國鋼企的綜合實力，基本採取了「看扁」性的描述。橋本英二表示，在全球鋼鐵行業中，中國僅僅在產量上佔據絕對優勢，在綜合實力上，中國並非是第一。橋本英二稱，中國鋼鐵產業只是將多個國有鋼鐵企業捆在一起而已，利潤只有日本製鐵的幾分之一，堪稱微薄。

2025年5月26日，日本東京以東的君津市，日本製鐵的東日本製鐵所君津製鐵所內的一條軋板產線正在作業。（Reuters）

相關分析人士指出，就中國的鋼鐵行業而言，歷經多年的發展，中國已是全球最大鋼鐵生產國，2023年粗鋼產量超過10億噸，佔全球產量一半以上，為發展高端鋼材提供了堅實基礎。多數大型鋼企（如寶鋼、鞍鋼、河鋼）已實現連鑄連軋、智能製造與綠色轉型，大型寬厚板、超薄高強鋼、潔淨鋼的生產能力顯著提升。寶鋼、中信特鋼、太鋼等龍頭企業持續投入研發，形成了涵蓋高強度、高耐腐蝕、高磁性能等多個細分領域的產品體系。在汽車用高強鋼、軌道交通用鋼和特種不鏽鋼等高端鋼材方面也湧現出一批龍頭企業。但是，這些並沒有真正改變中國高端鋼材技術和生產能力不足、整體產能過剩和盈利能力偏低的情況，橋本英二的「看扁」，也並非空穴來風。

第一、鋼鐵全行業產能過剩的情況處於持續惡化狀態。受房地產市場深度調整影響，中國鋼材需求持續低迷。根據CISA的統計，在2020年達到10.5億噸的歷史峰值後，粗鋼消費量連續四年下降，去年降至8.92億噸。

然而，鋼鐵企業對消費量下降的反應遲緩。根據國家統計局發布的數據，粗鋼產量在2020年達到10.5億噸的歷史峰值後，去年仍保持在10億噸左右。嚴重過剩的產量推動了鋼鐵企業不斷降價消化庫存，也利用出口退稅低價傾銷出口消化庫存。2025年上半年，出口鋼材5815萬噸，按年增長9.2%，但出口額反而下降了2%，出口均價下降了10.3%。

根據國家統計局的數據，今年6月份黑色金屬冶煉和壓延加工業的生產者出廠價格按月下跌了1.8%，按年下降了11.3%。

2025年7月8日，韓國平澤港，一名卡車司機在處理鋼卷。（Reuters）

供給過剩衝擊價格，價格下跌擠壓利潤。中國鋼鐵工業協會發布的數據顯示，2024年其監測的規上企業年利潤為429億元人民幣，與2023年相比下降50%。收入6萬億元人民幣，比上一年下降6%，平均收入利潤率從1.34% 降至0.71%。

鋼鐵工業協會表示，國內鋼材市場面臨嚴重的供需失衡，企業在各地政府經濟增長壓力的推動下，無法自律地控制產能擴張，反而希望通過擴大產能來增加地方GDP和稅收。因此，惡意競爭不斷擾亂市場秩序，導致近幾年來鋼鐵行業表現持續下滑。

第二、鋼鐵行業盈利能力偏低。2024財年，日本製鐵的產量只有4049萬噸，只有中國鋼鐵產業產量10.05億噸的4.02%，但其營業收入達到599.18億美元，是中國鋼鐵行業8249億美元營收的7.26%。由此可以推算出，日本製鐵的產品銷售均價，是中國鋼鐵行業的1.8倍。

2025年5月8日，日本東京，豐田汽車行政總裁佐藤恆治、首席財務長宮崎洋一和集團首席會計官山本正裕出席新財政年度的業績發布會。（Reuters）

在相關分析人士看來，更令人不安的還不是售價，而是盈利能力。2024年，中國鋼鐵行業總利潤為50億美元，但2024財年，日本製鐵的利潤高達39.77億美元，以4.02%的產量達到了中國全行業利潤的67.41%。其收入利潤率達到6.64%，是中國鋼鐵行業收入利潤率0.72%的9.22倍。日本製鐵每噸利潤高達98.22美元，是中國鋼鐵行業噸利潤5.87美元的16.73倍。

第三、盈利能力的差距在和鋼鐵行業密切相關的行業也有體現。以汽車產業為例，2024財年，日本豐田汽車生產乘用車1061.5萬輛，銷售收入為45.1萬億日元，按年增長21.4%；營業利潤為5.35萬億日元，按年增長96.4%，營業利潤率為11.9％。扣除所得稅費用後，2024財年豐田淨利潤4.95萬億日元，淨利潤按年增長101.7%。

根據相關專業人士整理的上汽集團、比亞迪、廣汽集團、吉利汽車、賽力斯等24家中國車企2024年全年財報，彙總後的營業收入7771.02億元，約為豐田營收的36.9%；歸屬於母公司所有者的淨利潤402.54億元，約為豐田的17.5%。利潤率僅為豐田的47.4%。因此，綜合這些情況來看，未來對於國有鋼鐵企業的考核方面，應增加盈利項，通過盈利要求，來防止過分內卷競爭，低價傾銷。

最終分析結論：

大而不強，依靠產業政策而野蠻生長，依靠政府補貼而低價競爭，而非依靠企業自身競爭力去優勝劣汰，這是中國企業面臨的根本性問題，也是中國製造業面臨的嚴峻問題。所以，相關分析人士指出，當我們自認為製造業全球第一、無人能敵的時候，我們需要冷靜思考：不能掙錢的規模和產量的世界第一，意義何在？需要出口退稅加以補貼的出口第一，意義何在？只能生產，無法消費的經濟增長，意義何在？

本文原載於2025年7月30日的安邦智庫每日金融欄目

