緬甸稀土：中美東南亞博弈的新焦點？

近日，據《Firstpost》報道，美國白宮7月下旬首次就「明確改變對緬甸的長期政策」召開了閉門會議。會議上，特朗普總統聽取了一份報告，報告的目標直指緬甸的稀土資源，試圖借外交突破將該國重要稀土礦藏從中國企業手中奪取。

報告提出，美國應任命專門特使，推動美國與緬甸軍政府或地方武裝之間達成協議，進而進入克欽邦等稀土資源富集區開展實地合作。該報告還建議，利用降低特朗普宣佈的向該國徵收的40%關稅的機會來換取緬甸軍政府的合作，必要時還可以加大籌碼，取消對軍政府及其盟友的制裁。

與此同時，還可考慮與印度合作處理一些從緬甸出口的重稀土以降低成本，並任命一名特使執行這些任務。副總統萬斯辦公室的官員披露，7月中下旬，在副總統辦公室舉行的一次會議上，該報告中的一些建議得到了詳細討論，參與討論的人包括：緬甸美國商會前會長、在緬甸經營一家安全公司的法人代表、萬斯的亞洲事務和貿易顧問。

此前，在2021年緬甸軍方發動政變後，美國宣佈避免與該國軍事領導人進行直接會談，從而實際上凍結了美國與緬甸的外交關係。所以該報告也強調，除與緬甸執政軍政府進行談判外，也可考慮與克欽獨立軍達成和平協議；或者直接與克欽獨立軍合作，而儘可能不與軍政府接觸。

相關分析人士指出，值得注意的是，這份建議並非是「宵小之作」，而是由一系列與緬甸有實際商業關係、政治聯繫的美國遊說團體、前昂山素姬顧問、在當地運營安全公司的法人代表聯合推動的結果。

相關分析人士表示，雖然特朗普政府尚未正式對外宣佈對緬政策轉變，但至少已有三個信號顯示白宮正以「實用主義」姿態重新評估與緬甸的關係：

一、重啟外交評估程序：自2025年1月特朗普就任以來，白宮就開始重審與緬甸的外交、經濟接觸政策。雖仍處探索初期，但顯示出與軍政府接觸的興趣已在萌芽階段；

二、局部解除制裁：2025年7月，美國財政部宣佈將數名緬甸軍政府相關企業家和企業從制裁名單中移除，儘管官員強調這「並不預示更廣泛政策變化」，但這無疑是「先放氣球」的典型外交試探方式；

三、緬甸主動靠攏：據CNN報道，緬甸軍政府首腦敏昂萊已向特朗普致信，表達希望下調關稅、派出談判團隊等意願，並高調讚賞特朗普的「領導力與愛國精神」，充分反映出其對與美方建立接觸的積極心態。

截止至2023年底緬甸國內各方主要勢力實際控制區分布圖。（Wikimedia Commons）

自去年至今，在稀土出口方面，中國宣佈了一系列的對美西方的針對性舉措，也對美西方相關產業運作構成了實實在在的困擾。就重要性而言，稀土對工業技術的意義也早已是一個不言而喻的事實，其被廣泛用於導彈系統、F-35戰機、噴氣發動機、鋰電池、醫療器械等高端設備。雖然美國在國內擁有部分稀土礦藏，但由於環保法規與經濟效率等因素，數十年來一直依賴中國的稀土產品。中國目前擁有全球約90%的稀土加工能力，在這一領域具有壓倒性壟斷地位。

就稀土來源方面，緬甸是中國稀土進口的主要來源國，尤其在重稀土（如鏑、鋱）方面更具戰略價值。2024年，緬甸稀土產量達3.1萬噸，佔全球7.9%，位列全球第三。而據中國海關數據，中國2024年進口稀土約7.73萬噸，其中50%以上來自緬甸。一旦緬甸「倒向」美國，對於中國的稀土供應鏈而言會產生十分明顯的衝擊效應。

有美國業內人士曾指出，克欽族武裝KIA控制着緬北稀土主產區，其對中企合作日漸失望，傾向與「慷慨的西方公司」合作。當然，這一表態或許更多是遊說用語而非完全客觀的事實陳述，但也反映出緬甸某些地方勢力在資源開發中的利益再平衡考慮。

克欽邦的Chipwe-Pangwa礦帶目前已被KIA掌控。據路透社援引行業知情人稱，三個月前，美國官員曾試圖通過第三方與KIA建立聯繫，了解其稀土布局及潛在合作路徑。

2025年3月4日，緬甸軍方總司令敏昂萊在俄羅斯莫斯科與普京會談後出席記者會。（Reuters）

但美國的緬甸問題專家也指出，若美國想通過印度將稀土從克欽邦運出，極可能引發中國干預。因為這些礦區地處中緬邊境，中方若察覺稀土供應被「截胡」，極可能採取阻斷或反制行動。此外，克欽邦地形崎嶇，道路不暢，若美印要建立供應鏈、加工設施、運輸管道等，非一朝一夕之事。印度一名匿名官員稱，即便白宮已在思考該方案，距離可行落地仍需數年籌備。

但是，安邦智庫（ANBOUND）研究人員認為，自今年以來，印度方面一系列新的動向也值得注意。印度的印度斯坦鋅業（Hindustan Zinc，HZ）已明確宣佈將進軍稀土行業，雖然其高層也公開承認，無論是相關資源的獲取還是國內生產—加工能力的拓展，HZ仍面臨着許多的瓶頸和挑戰。但是，HZ高層表示，憑藉着自身近年來的良好業績和財政實力，HZ將會持續加大在稀土領域內的投入，逐步減弱對華依賴。出於共同的遏華需求，美國和印度聯手分流緬甸稀土礦藏的可能性仍不宜低估。

並且，相關分析人士認為，從美國的動向來看，對於依賴中國稀土供應的「困局」，美國也是下定了決心要予以改變：

本土重啟：美國企業MP Materials在得到五角大樓財政擔保後，已經逐步恢復釹磁體等產品的生產。2025年7月，蘋果公司與MP簽訂5億美元長期供貨協議，包括2億美元預付款及稀土回收線投資；

海外盟友佈局：澳洲公司也開始生產氧化鏑、鐠釹等關鍵材料；

推進技術革新：美企Xerion Advanced Battery Corp聲稱其精煉鈷成本已低於中國。

MP Materials在美國加州Mountain Pass的稀土礦場。（Reuters）

此外，此前相關分析有所忽略的一點就是，有關生物技術對稀土資源的萃取方面，美國的研究機構也已經持續佈局了十餘年，在技術推進方面也有了部分進展，一旦進入實用階段，極可能成為對中國稀土掌控力進行稀釋和衝擊的新途徑。

相關分析人士認為，概而言之，美國在稀土提煉方面的技術、資本與資源其實並不匱乏，只是過去由於環保與經濟因素而被美國主動弱化。一旦稀土戰略化，環保成本與經濟效率就會為「國家安全」讓路。

因此，就緬甸的稀土資源而言，無論是進一步強化美國自身的本土產業還是削弱中國的資源全球掌控力，對於美國而言，以稀土資源為重要切入口加深對緬甸乃至整個東南亞局勢的干預力度，都有着較為突出的戰略意義。

最終分析結論：

安邦智庫研究人員認為，雖然就目前來看，特朗普本人尚未對該政策報告做出最終表態。但是，白宮內部的評估、制裁的試探性放鬆、緬甸方面主動示好，以及地方武裝勢力對中企的潛在「倦怠感」，都構成一個具備初步操作性的外交「稀土棋局」。雖然就當下而言，地理現實、政治風險、中國干預可能、物流與加工能力的短板等，仍是橫亙在美緬稀土交易之間的巨大障礙，但是美國後續推進的可能性不宜低估。如果這一切真的實施，緬甸將不只是一個東南亞衝突焦點，更將成為中美在關鍵資源戰略層面的區域博弈前線。

本文原載於2025年8月6日的安邦智庫每日經濟欄目

