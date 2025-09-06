關稅喧囂之下，為何外國持有美債連創新高？｜安邦智庫

據美國財政部8月中旬公布的數據顯示，今年6月份外國持有的美國國債增至創紀錄的最高水平，連續第四個月突破9萬億美元，外國人的美國國債持有量，從5月份的9.05萬億美元攀升至6月份的9.13萬億美元，按月增持0.9%。與去年同期相比，外國人擁有的美國國債增加了近1萬億美元，增長了10%。與此同時，外國投資者也湧入美國股票，繼5月份1158億美元的購買量之後，6月份又買入了1631億美元的美國股票。

數據還顯示，6月份美國的資本淨流入總額僅為778億美元，較5月份修正後的3181億美元下降了75%，這是自2024年9月以來的最大降幅，也是自2022年8月以來美國資金流入第二少的月份。今年4月份，由於特朗普總統的關稅政策衝擊了市場，美國資金淨流出了408億美元。從6月份的資金流向來看，美國資本淨流入減少，主要是因為一些美國資金流入了日本和歐洲股市。

相關分析人士表示，就美國國債的主要變動因素而言，首先，日本仍然是持有美債最多的國家。最新的國債統計數據顯示，日本6月份持有的美國國債達到創紀錄的1.147萬億美元，比5月的1.134萬億美元增加126億美元。相關分析人士指出，日本資金購買美債，主要是因為日資企業在美國投資較多，日本不僅在對美貿易中獲得順差，日資企業對美投資獲得的收益也高於美資企業對日投資獲得的收益。按照國際慣例，順差國在國際收支中從逆差國所獲得的順差，一般會用來購買逆差國的債券或再投資逆差國，以保持彼此的國際收支平衡。

其次，英國的持有量也持續走高。今年以來，在美債持有量上，英國正式超越中國，6月份持有8581億美元的美國國債，比5月份的8094億美元按月增長0.6%，繼續刷新歷史持有紀錄。相關分析人士指出，英國大量持有美國國債的主要原因，在於其作為全球金融託管中心的角色，而非本土資金需求驅動。倫敦作為國際金融樞紐，提供先進的託管服務，許多對沖基金、機構投資者和銀行通過英國的託管賬戶持有美債。特朗普重返白宮之後，貿易戰、美聯儲貨幣政策變動等全球不確定性推動投資者轉向美債避險，這部分需求往往通過英國渠道增持，進一步放大了其美債持有量，而英國在全球債市的影響力也得以強化。

再次，在多因素作用下，中國的美債持有量持續走低。6月份中國的美債持有量為7564 億美元，與5 月份的7563億美元基本持平，但按年下降了約3.1%，這也是自2009年2月以來持有量的新低點，更遠低於2012年至2016年期間的持有量（超過1.3萬億美元）。作為世界第二大經濟體，中國一直在逐步拋售美國國債。

2012年12月，外國主要債權人持有的美國國債總額為5.56萬億美元，其中中國持有1.2萬億美元，佔21.6%，佔當年中國外匯儲備總量的36.2%。13年之後的2025年6月，外國人持有美債量增長至9.13萬億美元（增幅超60%），但中國持有的美債減少了34.8%至7564億美元，佔外國人持有美債的比例也從13年前的21.6%下降到8.3%，佔中國外匯儲備的比例從36.2%下降到22.8%。十多年來，中國持有美債的持續減少是一個多因素驅動的過程，主要受經濟戰略調整、地緣政治緊張、經濟放緩以及貨幣管理需求的影響。

自特朗普今年推出一系列極具衝擊性的關稅政策後，很多媒體渲染特朗普的關稅政策將引發美國資本外流和市場動盪。但美國財政部的數據顯然證明這一觀點值得商榷。就外國資金持續加碼美債而言，在相關分析人士看來，主要原因如下。

第一，美國國債的高安全屬性。特朗普的「解放日」關稅導致股市波動和經濟不確定性，促使投資者轉向國債避險。4月關稅公告後，股市暴跌，但國債需求激增，推動持有量上升。債券市場專家指出，關稅不確定性反而提升了美國國債吸引力，因為它提供低風險回報，這一點明顯不同於易受貿易摩擦影響的股票或商品。

第二，美債持有國構成的多元化抵消了中國持有量的減少。相關分析人士指出，中國持有量降至歷史新低，但其他國家的儲備策略與中國並不相同。雖然中美貿易摩擦導致人民銀行採取一些去美元化的應對策略，但中國資金從美國國債市場的退出反而是其他國家擴大存在的機會，中國減持美債的空缺因而很快被其他國家填補。日本、英國、歐盟國家以及開曼群島等離岸中心一直在增持美債。

第三，宏觀因素支撐了美債需求。美國經濟相對強勁（這一點存在很大預測分歧，也可能導致誤判），美聯儲政策轉向中性（潛在的降息預期）提升了國債收益率的吸引力。全球風險行為顯示，貿易戰雖抑制經濟增長，但對增加美元資產儲備的行為有刺激作用。媒體渲染的資金外流主要集中在股市資金的流動，而債市則受益於再配置。相關分析人士認為，總體而言，外國持有美債持續增長，凸顯美國金融霸權的韌性，美債作為無風險基準的吸引力以及對美國宏觀經濟的良好預期。

對於美債的最新數據，國內有相關評論指出，當前為美國國債「輸血」的主力軍主要集中在其傳統的西方盟友和戰略夥伴國。這些國家的增持行為不僅出於經濟考量，更暗含地緣政治默契。但是，新興市場正在持續減持，這意味着美債市場正從「全球公共品」蜕變為「盟友俱樂部」，其穩定性將越來越依賴少數國家、地區的政治站隊而非市場理性。長期來看，這種基於政治同盟的債務融資模式，或將加劇全球金融體系的陣營化風險，加劇全球金融不穩定。

對此，安邦智庫（ANBOUND）研究人員認為，需要注意的是，新興國家（尤其是金磚國家）整體確實在持續減持美債，核心原因是制裁風險、儲備多元化、穩匯率需要和收益率考量。但這不是對美元的全面拋棄，而是「漸進分散風險」的過程，美債仍然是這些國家外儲的重要組成部分。這些國家的減持舉動並沒有實質性改變美債的「公共屬性」。

最終分析結論：

面對關稅與地緣不確定性加劇，美債的「避險—流動性—基準」三重屬性仍在支撐其全球吸引力，美國主要盟友的資本流入也進一步強化了美債的基本面，這些都是美國金融霸權韌性的充分體現。一旦美國經濟走勢呈現進一步優化的態勢，這一趨勢也有望持續。

