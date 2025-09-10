歐洲的抉擇：不是中美　而是戰爭 vs 福利？｜Jack Talk・去片

9月8日，上任才九個月的法國總理貝魯（François Bayrou）在他自己發動的國會不信任投票中大敗下台，總統馬克龍（Emmanuel Macron）迅速在翌日任命了「心腹」、39歲的國防部長勒科爾尼（Sébastien Lecornu）作為下任總理－－他將會是法國一年內的第三任總理。

1958年以來的法國第五共和，本來是以將大權集於總統一身的「政治穩定」著稱，可是如今馬克龍兩年換了五任總理、其中兩任連續被國會投票推翻的僵局，就讓人想起二戰結束後廿幾年換了十幾個總理的第四共和亂象－－甚至有過之而無不及。

一直想要當歐洲領袖的法國，現在已經陷入「意大利化」「希臘化」的危機，政府赤字高企，負債達GDP的114％，其10年期國債的債息甚至超過希臘，直追意大利，可見法國在投資者心中風險甚高，已經變成了歐元區內的一個「邊緣國家」。

馬克龍去年解散國會提前選舉之後，國會呈現出第五共和前所未見的「三分天下」局面，極右、中間派、左翼各不相讓。無論是這次被推翻的貝魯，還是去年12月被推翻的巴尼耶（Michel Barnier），兩任總理試圖推動削減赤字的預算案，都失敗告終。

只要國會席位分佈不變，無論馬克龍任命誰當總理，其結局也難有改變。

貝魯預算案的一大爭議點，是該方案提出要取消法國兩天的公眾假期，以削減政府赤字。

法國財政危機迫近、法國人卻不願意放棄兩天假期，兩個事實對照可說是「相映成趣」。

法國人此刻要面對的選擇，其實跟大多數歐洲人要面對的類似：到底他們是否願意放棄過去幾十年的安逸生活，放棄一點福利，放棄一點假期，來爭取為歐盟在未來的國際政治中爭一席位，以實力達成戰略自主，不必再像今天一樣要看美俄中各大國的面色而行？

法國未來何去何從，或許能給我們一個答案。