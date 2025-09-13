特朗普關稅對美國製造業的正面效應｜安邦智庫

在特朗普將關稅作為其經濟政策的核心策略之後，推出了鋼鋁、汽車、銅等大幅度上調的行業關稅，以及和美國貿易逆差掛鈎的對不同國家的對等關稅，並宣稱新的關稅能夠在不影響美國通脹的情況下，增加財政收入，減少財政赤字，讓美國政府能夠通過降低企業稅率，吸引更多的資本來投資美國，推動美國製造業迴流。

不過，一眾媒體認為，特朗普推高的關稅最終必定會通過推高美國通脹來由美國人買單，通過關稅推動美國製造業回流是一種致命幻覺。持有這種看法的人，大多數是華爾街、投資者界以及美國的權威經濟學家，因此影響很大。

對於美國政府的關稅政策，國內相關媒體曾稱，6月份易受關稅影響的核心商品價格出現抬升。該媒體引用上海金融與發展實驗室主任的觀點說，美國6月CPI數據標誌着關稅的通脹正式拉開序幕。這意味着關稅成本開始從企業端向消費者傳導，並可能長期持續下去，拖累美國經濟陷入滯脹。

也有國內其他媒體撰文表示，美國低估了製造業回流的難度，美國工人，不僅成本高，生產效率、紀律性都差一截，光靠關稅根本補不齊這個差距，關稅能救美國製造是致命幻覺。

美國過去一年的通脹率（截至8月）。（trading economics）

並且，部分國際投資銀行的觀點也與此類似，甚至野村證券這樣的跨國金融巨頭也對此頗有微詞。不過，現在有越來越多的數據，證明這些與安邦以往預測截然不同的觀點，實際是過於偏頗了。相關分析人士也指出，美國經濟和美國製造業的發展趨勢似乎驗證了關稅對美國經濟的確起到了振興和拉動作用。

第一，關稅的確為美國帶來了額外的財政收入，這會為《大而美法案》中為企業減稅的政策動議落實創造有利條件。

相關分析人士指出，從美國財政部公布的6月份的收入數據來看，關稅收入正在迅速充實美國國庫。在特朗普上台後的2025年上半年，美國的關稅收入總計達到872億美元。數據顯示，美國的關稅收入自特朗普宣佈實施對等關稅中的10%基礎關稅的4月起激增，6月達到266億美元，是去年同期的4.2倍，是5月份的1.2倍，4月份的1.7倍，3月份的3.1倍。七月份，美國的關稅收入更是達到了280億美元，按年猛漲243%。

美國海關和邊境保護局（CBP）的關稅分析數據顯示，截至6月底，25%的汽車和汽車零部件關稅收穫了107億美元的稅收，10%的基本稅率產生了超過177億美元的關稅收入。美國財政部甚至稱，預計關稅今後將達到僅次於企業所得稅的規模。

第二，關稅並未實質性加劇美國的通脹。雖然6月份美國的關稅收入按年增長3.2倍，按月增長20%。相關分析人士據此認為，目前的數據顯示，關稅對美國物價的影響非常有限。

美國CPI在6月按月上漲0.3%，按年的通貨膨脹率為2.7%，與市場預期基本一致。核心通脹率，6月按月上漲0.2%，低於市場預期。按年上漲2.9%，與市場預期一致。分類看，推動美國通脹的，是與關稅無關的食品和住房等類別，與關稅有關的汽車等類別價格反而有所下降。

截至9月9日，美國關稅收入與去年差距。（Wharton）

生產者價格指數（PPI）對關稅更為敏感，6月份PPI按月漲幅為零，低於市場預期的0.2%；按年上漲2.3%，較5月份回落了0.4個百分點。核心PPI，按月也與5月持平，按年上漲2.6%，與5月持平。均低於經濟學家的預期。此前認為關稅將推動美國通脹的高盛集團，在最新的報告中表示：「不得不承認，初期階段關稅的影響比預期的要小」。

相關分析人士表示，關稅之所以未能推動美國通脹，是因為商品出口商為了保住美國市場，主動降低了對美國的出口價格。美國勞工部的數據顯示， 5月美國從中國進口的貨物價格，比2024年12月下降了約2%。據日本銀行統計，3月至5月期間，日本汽車出口到北美的價格更是下跌了17.7%。7月8日，美國白宮經濟顧問委員會發布的分析報告中指出，即使加上關稅成本，進口商品的價格仍比關稅實施前便宜。

企業方面，美國鋼鐵製造業巨頭克利夫蘭—克利夫斯公司於7月下旬公布了其2025年第二季度業績。該業績顯示，得益於特朗普25%的鋼鐵關稅，該公司鋼材出貨量創歷史新高，虧損額大幅收窄，財務指標出現了預期之外的好轉。該公司在二季度交付了創紀錄的429萬淨噸鋼材出貨量，按年增長7.5%，按月增長3.6%。這是該公司最近10年來第一次出現季度出貨量按年增長。綜合收入為49億美元，按月增長6.5%。該公司的鋼鐵單位成本下降了每噸15美元。其調整後的息稅攤銷前利潤（EBITDA）為9700萬美元，比第一季度調整後EBITDA淨虧損的1.74億美元，提高了2.68億美元。

該公司董事長、總裁兼首席執行官洛倫科·貢薩爾維斯（Lourenco Goncalves）高調讚揚了特朗普總統的貿易保護主義政策，稱對外國鋼鐵進口徵收25%至50%的關稅，對美國鋼鐵和汽車行業產生了「積極影響」。他還稱，第232條鋼鐵關稅「在支持國內鋼鐵行業方面發揮了重要作用。到目前為止，沒有跡象表明特朗普政府將利用232條款關稅作為與其他國家貿易協議的籌碼，我們對此表示讚賞，並完全期望政府能夠繼續執行第232條關稅。

第三，特朗普關稅對美國製造業回流與復甦起到了實際作用。《US.NEW》報道稱，此前一直只向國防制造商供應精煉稀土產品的美國唯一的稀土生產商MP Materials，已與Apple 簽署了5億美元的稀土產品供應協議。這是自美國30年前決定退出稀土精煉生產，完全依靠中國稀土供應鏈以來，在重構稀土供應鏈過程中，最具實質意義的標誌性事件。

MP Materials在美國加州Mountain Pass的稀土礦場。（Reuters）

相關分析人士表示，從克利夫蘭—克利夫斯因鋼鐵關稅出貨量增長和財務改善，到蘋果公司因稀土出口管控將稀土採購從中國轉移至美國本土，均顯示特朗普以關稅為核心的經濟政策，對美國製造業的復甦與迴流已產生結構性推力。概而言之，關稅政策通過三重機制——財政激勵重塑成本、市場保護提振本土產能、戰略產業加速重構——成為製造業迴流的重要驅動力。

首先，稅收槓桿可有效對沖成本劣勢。從宏觀角度看，關稅收入激增為減稅與企業迴流提供資金支持。從微觀角度看，企業通過「關稅豁免+投資抵稅」重構成本。例如海爾旗下GE Appliances回遷洗衣機生產線美國後，雖人工成本增40%，但因關稅豁免和設備抵稅，綜合成本反降18%。類似地，美國一季度製造業迴流項目平均獲12.7%稅收減免，顯著抵消了勞動力成本差距。

其次，關稅保護了本土市場，產能擴張獲得驅動力。25%-50%的鋼鋁關稅直接提振美國鋼鐵業，25%的汽車和汽車零部件關稅，倒逼車企本土化。克利夫蘭-克利夫斯公司二季度鋼材出貨量按年增長7.5%；日本製鐵投資百億美元收購美國鋼鐵；汽車關稅儘管短期打擊美系車企墨西哥工廠，但現代汽車啟動「美國製造2028計劃」，將汽車鋼板本土化率從35%提至68%，物流成本降22%。

圖為2024年4月1日，鏡頭下日本製鐵（Nippon Steel，前稱新日鐵）的標誌裝置，置於其在日本東京的公司總部外。（Reuters）

再次，通過與國家安全戰略綁定，關稅政策推動了美國關鍵產業本土化。美國唯一稀土生產商MP Materials此前獲國防部4億美元投資，並獲得Apple5億美元釹磁鐵供應協議，將在德州新建生產線。五角大樓更承諾「兜底採購10年產能」，為美國本土稀土產業鏈重構注入強心劑。

同時，半導體本土化也在加速。美國通過《晶片法案》補貼和關稅增加進口成本，吸引台積電、三星在美建廠，美國半導體產業因此快速技術升級，擴大產能。6 月份，美國工業生產活動比上月增長 0.3%。製造業增長 0.1%。標準普爾全球美國製造業採購經理人指數，從5月的52升至6月的52.9，高於市場預期的51，反映出美國工廠活動出現三年多來最大幅度的擴張。

自今年8月以來，美國政府部門陸續公布了一系列關鍵經濟指標的新動向。數據顯示，美國7月份消費者價格指數（CPI）按年上漲2.7%，按月上漲0.2%。 剔除波動較大的食品和能源價格後，美國7月份核心CPI按年上漲3.1%，按月漲幅為0.3%。 這兩項數據均高於上月，其中按月漲幅為近6個月以來的最大值。同時，美國7月PPI按年漲幅從前月的2.3%飆升至3.3%，為今年2月以來最高水平，並且遠超預期的2.5%，美國7月PPI按月0.9%，為2022年6月以來最大漲幅，預期0.2%，前值 0%。相關分析指出，7月相關經濟指標意味着關稅造成的輸入性通脹壓力正在積累，機構也一度降低對美聯儲降息的預期。同時，美國相關金融機構的數據追蹤也顯示，美國民眾的信用卡逾期率也有提高，民眾生活壓力有所增加。

對此，安邦智庫（ANBOUND）研究人員認為，就CPI和PPI的漲幅而言，7月的漲幅確實較6月有顯著提升，但是並未呈現出全面加劇甚至失控的態勢。並且，需要看到的一點是，作為在產業鏈上曾和中國深度綁定的國家，其對華脱離的過程註定會充滿較多的波折和反覆，這些都會反映到美國基本經濟數據的走勢上。但是，就相關出口商的主動降價態勢和美國政府已經取得的相關成效來看，加徵關稅未必會造成美國通脹壓力的全面失控，美國政府財力的增強也意味着有着更多應對通脹的手段。對於美國關稅政策一定會對美國製造業產生實質性不利影響的觀點，仍宜謹慎。

最終分析結論：

此前，曾有分析指出，美國的產業迴流政策自推行以來，實際進展程度有限。但是，自特朗普全面啟動新一輪關稅政策以來，無論是比較重要的經濟指標還是有着重要經濟意義的相關產業，都出現了十分理想的增長勢頭，美國財政收入也有了一個理想的增長源，這些都為美國後續經濟改革的推進奠定了基礎。所以綜合來看，安邦以前有關美國經濟政策的預測是正確的，外界可能錯誤低估了特朗普經濟政策的正面效用。

本文原載於2025年9月4日的安邦智庫每日金融欄目

