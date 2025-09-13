上合組織開發銀行將面對什麼挑戰？

9月1日上午，上合組織成員國元首理事會第二十五次會議在天津梅江會展中心舉行。國家主席習近平主持會議並發表重要講話。習主席表示，儘快建成上海合作組織開發銀行，為成員國安全和經濟合作提供更有力支撐。實際上，早在2010年，時任國務院總理温家寶就曾在上合組織成員國第九次總理會議上提出，研究成立上合組織開發銀行，探討共同出資、共同受益的新方式。因此，中國外交部長王毅認為，中方10多年前提出成立開發銀行倡議，這次終於瓜熟蒂落。

成立上合組織開發銀行，對各成員國的發展具有重要意義。一方面，對於中亞國家如哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和烏茲別克而言，它們能源、礦產等自然資源儲量豐富，但長期受制於基礎設施薄弱和資金短缺。2015年，上合組織成員國政府首腦理事會第十四次會議提出，積極籌建上合組織開發銀行，為各國發展提供融資保障。實際上，哈薩克的「光明之路」計劃、烏茲別克的2030戰略等規劃，都急需長期、低成本的資金來源，上合組織開發銀行可謂恰逢其時。

另一方面，上合組織的功能定位也在悄然轉型。雖然上合組織成立的初衷主要是打擊恐怖主義、分裂主義和宗教激進主義，但是近年來成員國逐漸從傳統安全合作轉向多方位立體式合作，其中經貿合作的重要性凸顯。2024年，中國同上合組織其他成員國貿易額是5124億美元，而這個數字在2001年時只有142億美元。這種增長趨勢意味着成員國之間對金融服務的需求日益旺盛。上合組織開發銀行當然也能在這些領域提供重要幫助。

2025年9月1日，中國天津梅江會展中心，上海合作組織峰會，中國國家主席習近平、白俄羅斯總統盧卡申科、巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫、塔吉克總統拉赫蒙、俄羅斯總統普京、哈薩克總統托卡耶夫、印度總理莫迪、吉爾吉斯總統扎帕羅夫和伊朗總統佩澤希齊揚合影。（Reuters）

此外，世界銀行中國局前局長Bert Hofman曾指出，上合組織開發銀行可能會主要以人民幣提供融資，因為在現有框架下，沒有一個成員國的資本市場能夠單獨承擔長期、大規模的基礎設施融資。所以，如果該行的主要運營依靠人民幣，那麼其不僅能便利區域內的貿易結算，還將助推人民幣國際化進程，進而為中國製造的輸出提供契機。

當然，該行的籌辦以及未來的運作，肯定不會一帆風順，需要解決各種問題，避免各種潛在的「坑」。

首先，作為上合以及金磚的創始國，俄羅斯過去對該行的態度較為複雜，甚至有些「消極」。俄羅斯此前曾提議中國以與俄羅斯同等的規模加入歐亞開發銀行（EDB），然後再擴大其成員規模，並將其轉變為上合組織銀行。值得注意的是，在EDB的股權結構中，俄羅斯和哈薩克在其中佔主導地位，（俄羅斯佔66%的股份、哈薩克佔33%）。相關報道顯示，中國不接受這種方案，並提出銀行的法定資本由參與國按比例繳付。

2015年6月，原俄羅斯財政部副部長、EDB行長德米特里·潘金表示，由於歐亞開發銀行少數股東的反對，上合組織開發銀行很可能永遠不會成立。此外，還有部分專家表示，應放棄成立上合組織開發銀行的想法，因為金磚國家新開發銀行、亞投行等各種金融機構已在創建和運行。可以說，作為上合組織中的重量級成員，俄羅斯的這種態度在未來仍可能成為該行籌建和運行中的障礙。

俄羅斯總統普京出席「上海合作組織+」會議。（新華社）

其次，從金磚國家新開發銀行的經驗來看，治理結構的完善是一個關鍵挑戰。金磚國家新開發銀行的創始副行長保羅·巴蒂斯塔曾指出，該行的部分官員並不是為機構本身服務，而是充當各自國家的代表。他說：「我見過一些副行長在銀行中完全把自己當作所在國的代表。」這種情況或許同樣會在上合組織開發銀行中發生。受此影響，隨着全球經濟增長乏力、逆全球化趨勢加劇，一旦某些成員國政局動盪（如哈薩克在2022年曾爆發的政治騷亂），可能直接影響到項目執行和金融穩定。

此外，西方國家對中亞地區的影響不容忽視。一方面，經濟上，美國自1990年以來在哈薩克投資近400億美元，遠超中國在當地的投入，特別是在油氣等關鍵領域有高額投資。另一方面，意識形態上，巴蒂斯塔表示，「西方影響力在我們的社會和政府中仍然太強大」。因此，在治理結構不成熟的背景下，西方資本與思想的深度嵌入，可能在無形中影響該行的運作環境。

第三，部分成員國對中國有所提防，這或將為該行的運作蒙上陰影。2015年初，俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、亞美尼亞和吉爾吉斯五國形成了統一關稅區，稱為「歐亞經濟聯盟」。而該組織已對中國多種商品進行了反傾銷審查，比如今年6月，歐亞經濟委員會發布公告，維持2019年的決定，繼續對原產於中國的無縫鋼管徵收15.5%的反傾銷稅，有效期至2030年6月23日。可以說，在逆全球化愈演愈烈的今天，這類經貿摩擦還會繼續，無疑會影響到各國在金融方面的合作。此外，安邦智庫（ANBOUND）過去的研究曾提到，資源民族主義正在全球興起。未來部分國家可能出於控制關鍵礦產的考慮，對上合組織開發銀行設限。這同樣會影響到該行未來的運作。

中國國家主席習近平8月31日在天津與來華參加上合峰會的印度總理莫迪（Narendra Modi）會晤。（Reuters）

此外，從經濟結構看，上合組織一些成員國經濟高度依賴單一資源出口，抗風險能力不足。在全球經濟周期波動或突發金融危機的背景下，這些國家可能面臨債務違約風險，導致銀行貸款無法回收，從而增加機構的不良資產率。若缺乏完善的風險管理機制，銀行的可持續運作將受到嚴重威脅。

最後，假如該行的主要運營依靠人民幣，那麼部分國家或將擔心其經濟愈發依賴中國，以及金融主權被削弱。而美元、歐元體系的主導者（美國、歐盟）亦可能通過外交或金融手段阻撓人民幣的擴張。這也意味着，該行在推動人民幣國際化的同時，或許會被其他國家設置障礙。

總的來看，成立上合組織開發銀行對於推動區域經濟發展、便利貿易結算、促進人民幣國際化具有重大意義。然而，從過往經驗以及成員國之間的情況來看，該行在籌辦以及未來運作中，仍有很多壓力與挑戰，不容忽視。

最終分析結論：

近日，中國提出儘快成立上合組織開發銀行。十餘年前提出的倡議，如今進入實質推進階段。這不僅契合成員國對長期低成本融資的需求，也順應上合組織從安全向經貿合作轉型的趨勢。該行未來有望推動區域互聯互通、便利結算並提升人民幣國際影響力，但在成員國利益分歧、西方影響力及治理風險等因素下，其發展仍充滿挑戰。

本文原載於2025年9月7日的安邦智庫每日金融欄目

