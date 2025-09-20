如何看待日企對在華業務的「愛恨交纏」？

近期，中國日本商會公布了其在7月14日至31日對1500家日本在華企業今年的經營預期進行的問卷調查的結果。其共收到了1434家企業的答覆。具體為製造業928份、非製造業499份、其他團體7份。這是中國日本商會進行的第7次《會員企業景氣・營商環境認識問卷調查結果》。根據此前NHK（日本放送協會）的報道，中國日本商會會長本間哲朗在調查發布之際對出席發布會的記者表示，2025年1月至6月期間與上期相比，會員企業的經營狀況和中國國內經濟形勢呈現出惡化趨勢。2025年中國國內經濟形勢的預測與2024年相比有惡化趨勢，但與之前一段時間相比有所改善。

對於日企對中國的繼續投資態度，本間哲朗指出，關於2025年的投資，超過半數企業表示將「增加或維持」投資，從各公司「增加」的選擇來看，態度較為積極。為了切實推進日本企業這些積極舉措，商會將繼續要求中國政府持續並強化經濟刺激措施，並採取真正能夠提振中國經濟整體的對策。

就在華日企態度的具體方面而言，相關分析人士總結後指出，其幾大關鍵要點如下：

第一，在華日企普遍認為今年中國經濟不及預期。調查顯示，日企普遍認為中國國內經濟狀況與上期相比有「略有惡化」的趨勢，但不同行業和地區也存在不同情況。調查結果顯示，14%的日企認為今年中國經濟前景將與去年相比「改善」或「略有改善」，與六個月前進行的調查相比下降了1個百分點。與此同時，多達48%的日企預計當地經濟「惡化」或「略有惡化」，較半年前的調查增加了4個百分點。由於認為將「惡化」的日企比例遠高於認為將「改善」的企業比例，因此日企對今年中國整體經濟趨勢被視為不及預期。

中國日本商會會長本間哲朗在調查發布之際對出席發布會的記者表示，2025年1月至6月期間與上期相比，會員企業的經營狀況和中國國內經濟形勢呈現出惡化趨勢。（網絡圖片）

第二，近半在華日企預計今年利潤將下降。該調查指出，2025年1月至6月期間，商會會員企業的經營狀況與上期相比普遍「惡化」。近半企業認為下半年利潤將繼續下降。47%受訪的在華日企預計，今年在中國的營業利潤將「下降」或「略微下降」，較年初進行的上次調查增加9個百分點。相關分析人士認為，這一變化趨勢可視為「小幅惡化」。

第三，過半日企表示將增加或維持對華投資，但其押注的主要動因在於中國的刺激政策。調查顯示，對於2025年的投資，超過一半日企表示將「增加或維持」投資。具體而言，關於對華投資，16%的日企表示將與去年相比「大幅增加」或「增加」，40%的日企表示將保持不變，而43%的日企則表示將「減少」或「不投資」。

從各公司對「增加」投資的理由來看，有「為了中長期增長，正在考慮對與現有業務有協同效應的領域進行投資」、「將對初創企業進行投資」等理由，而「相信中國將繼續增加刺激措施」則成為主要動因。減少對華投資的原因包括對中國經濟未來前景的不確定性以及價格競爭加劇。

第四，對中國的投資環境滿意度較高，但對中國價格內卷高度擔憂。調查顯示，「對事業環境的滿意度」和「得到不低於國內企業的待遇」這兩項指標，仍保持較高比例。「和國內企業相比沒有被同等對待」的領域中，「政府財政支援/補貼」等理由繼續位居榜首。在事業經營課題方面中，「銷售價格下跌的影響」位居首位，「人力成本攀升」緊隨其後，「國際形勢影響」方面則沒有變化。

中國外長王毅、日本外相岩屋毅、韓國外長趙兌烈3月22日在東京出席第11次中日韓外長會議。（Reuters）

中國日本商會會長本間哲朗在發布會上談道：「在和中國本土企業相比沒有被同等對待的領域中，政府的財政支援/補貼位居首位，在經營方面的課題中，銷售價格下跌的影響位居首位。商會將繼續要求中國政府向包括日本企業在內的海外企業改善國內外無差別競爭及過度競爭等問題。」

第五，對在華日本企業員工及家人的安全問題持高度關注的態度。在要求中國如何改善營商環境方面，在華日企要求確保安全的呼聲不斷高漲。

概而言之，較為明顯的一點就是，對於在華經營和在華業務而言，日企的基本態度大致是「喜憂參半」和「愛恨交加」。那麼，應當如何看待日企的這種複雜態度呢？

首先，可以看到的一點是，就在華業務的整體觀感而言，日企漸趨消極的態勢已經較為持久。根據日本對外貿易振興機構（JETRO）的數據，從2021年到2023年，在華日企當年預測盈利企業數量佔比逐步從72.2%下降到略高於60%。並且，持業務擴張立場的企業數量佔比也於2023年首次低於30%。與之相對應的則是持縮小規模甚至撤出中國市場態度的企業比例明顯增加，基本都出現4個百分點以上的增長。2024年的數據顯示，持在華業務擴張態度的日企比例，大陸日企較此前下降了6%，香港日企則下降7.8%。由於日企全球產業鏈格局的調整，日企在華業務的主要供應對象已經集中於中國國內市場，中國經濟走勢疲軟和中國本土企業（尤以製造業、金融、零售業突出）的競爭是日企態度漸趨消極的主要原因。

日本鋼鐵製造商日本製鐵（Nippon Steel）2024年7月宣布退出在華合資企業。（Reuters）

其次，支撐日企維持在華業務的主要動因漸趨短期化。回望中國改革開放之後的歷程，從日企開始逐步進入中國市場以來，支撐日企維持並擴大在華業務的主要動因始終都是對中國市場長期前景的看好和期待。這一點，在次貸危機爆發之後，中國經濟走勢不確定性一度陡增之時也未出現實質性的逆轉。但是，中國日本商會的最新調查結果顯示，日企堅持在華運營的主要原因已經集中於政府刺激政策這一類短期因素，而一系列補貼政策的實際效果業已表明，政策刺激無法產生持續性的大環境改善效果。因此，日企繼續維持在華業務的有利因素恐逐步削弱。

再次，日企外遷的客觀趨勢恐已無法改變。按照JETRO 2024年全年的調查結果，持計劃擴張在華業務的日企比例已不足持擴張態度的在印日企的半數。可以看到的一點是，由於美國的壓力和日印兩國當局的主動接近，日企進一步向印度遷移的勢頭後續恐持續增長。

概而言之，結合中國日本商會和JETRO的調查可以看出，日企對在華業務的基本態度可被認為是「愛恨交織」下的「踟躕加猶豫」，無論是其基本態度還是主要動因，都在逐步往消極的方面發展。並且，這一趨勢恐逐步加深並進一步催動在華日企將業務外移。

最終分析結論：

對外開放是黨和政府的既定方針，成規模且活躍的外資企業和外資資本是中國開放事業的重要證明和活力體現。商務部的數據顯示，今年前7個月日本對華直接投資在全部外資下降13.4%的大背景下逆勢增長53.7%，這一態勢尤為難得。作為保證中國在全球分工和資本流動中的參與度的重要依憑，如何真正進一步留住日企，是一個值得深入探究的話題。

本文原載於2025年9月14日安邦智庫的每日經濟欄目

