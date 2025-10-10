以哈停火：特朗普的和平獎「要來的始終會來」｜Jack Talk・去片

10月10日，挪威諾貝爾委員會抵住了特朗普（Donald Trump）排山倒海的和平獎游說行動（甚至可以說是施壓行動），最終把2025年的和平獎頒給了被委內瑞拉馬杜羅（Nicolás Maduro）政府持續打壓而要長期隱藏的反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）。

全球各國媒體不少都以「半嘲諷」的態度來報道特朗普的「落選」。

不過，事實上，2025年的諾貝爾和平獎提名期早在本年1月31日就結束，評斷的基礎大多都是看這個截止日期之前發生的事。相較之下，無論特朗普口中如何吹噓他叫停了七場還是八場戰爭，無論正式提名特朗普獲取和平獎的全球政客有多位高權重，這些和平「偉績」和提名其實與2025年的和平獎誰屬關係不大。

雖然本年和平獎確實是因為特朗普因素而炒熱，但特朗普自許為「和平締造者」（peacemaker）的工作其實是在「放長線釣大魚」，「釣」的不是2025年的和平獎，而是2026年甚至是更後期的獎項。

此刻嘲笑特朗普「落選」的人們恐怕是在自暴其短，揭露出他們對於和平獎的程序缺乏認識。

到底為何特朗普對諾貝爾和平獎會如此鍾情？像特朗普這樣的一個不談自由主義普世價值的單邊主義者真的可能會獲得和平獎嗎？不論特朗普最後能否釣到「大魚」，為何他的「放長線」對整個世界來說也是一件好事？