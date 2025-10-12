高市早苗有何政策重點？「亞洲再平衡」有可能嗎？

2025年10月4日，日本政壇迎來歷史性時刻——高市早苗成為自民黨總裁，十天後將成為日本史上第一位女首相。她的當選，在極大程度上改寫了日本政治的性別史，可謂是空前的政治進展。高市早苗的當選不僅打破了日本長期以來的男性政治主導局面，也引發了國際社會對日本未來政治走向的廣泛關注。

就高市早苗的政治主張而言，從高市早苗踏入政壇伊始，「強硬保守派」的標籤就與其如影隨形。1993年邁入政壇，她以獨立候選人身份參加了當年的眾議院選舉，主張「強大日本」口號，併成功當選。1996年進入自民黨，並加入該黨的清和政策研究會，逐步成為保守派的核心人物，有時被譽為「日本的特朗普」。

自進入政壇之後，高市早苗逐步獲得安倍晉三的高度信任，在其任期內逐步成為保守派核心人物。在安倍遇刺身亡後，她以安倍政治遺產「繼承人」身份自居，獲得黨內大量支持。其極右翼政治主張主要有以下四個方面，一是在經濟方面將延續「安倍經濟學」，推行大規模公共支出與低利率等寬鬆政策。二是主張修改憲法，將自衛隊納入憲法第九條，強烈要求確保日本皇室由男系男子繼承，反對「女皇」。三是在歷史認知方面，否認日本侵略和殖民統治歷史。四是在外交方面極其親美，多次發表抹黑中國的言論，對外國人持排斥態度。

2025年10月4日，日本東京，高市早苗（右一）贏得自民黨總裁選舉後，與首相石破茂（右二）以及其他總裁候選人內閣官房長官林芳正（左二）及農林水產大臣小泉進次郎（左一）站在一起合影。（Reuters）

此次勝選之後，不少分析都指出，在正式就任並執掌權柄後，高市早苗恐將會充分踐行其政策主張，將安倍晉三的政治遺產充分落實為實質性的政策框架和內容。就中日關係而言，在高市早苗掌權之後，意味着中日關係進入一個更復雜的階段：軍事摩擦更頻繁、經濟安保對抗加劇、地區安全格局外溢，這三大變量會逐步疊加並形成新的互動模式。未來的中日兩國關係，不僅是雙邊防衛姿態的博弈，更是會進一步深度嵌入美日聯盟與印太戰略網絡的結構性競爭，雙邊關係恐難免進一步下滑。

對此，高市早苗的上台確實會進一步加大中日關係的不確定性。但是，就高市早苗的掌權而言，其面臨的掣肘因素也不宜低估，而在其治下，更有價值的動向或許在於，日本外交會進一步邁向「亞洲再平衡」。

第一，就高市早苗的首要任務而言，處理好日美關係是毋庸置疑的關鍵。從國家利益的第一性出發，日本的核心目標是同時保全安全與擴大國家利益，一方面維繫日美安全同盟帶來的安全傘，另一方面爭取經濟與技術上的回報與更大的自主空間。

高市早苗為「安倍派」餘下少數有力問鼎首相的人物，並自稱是「安倍經濟學」的繼承者，支持財政及金融寬鬆。

高市或許會持「相對強硬但充滿韌性」的立場，這意味着她不會選擇與美國對抗性撕裂，而是通過制度化、多輪次的談判、以及議題拆分來蠶食利益差距：在駐軍與防務負擔、對日高科技出口管制、供應鏈重構、對美市場準入和投資便利等具體議題上要求對價並用可交換的讓步換回實質性收益。

高市可能會把談判節奏設置為「高頻小步進、長期累積」的策略：把高張力議題拆分成多個可操作的小項，通過技術性協議、框架性諒解與互補性的經濟政策來實現利益最大化；同時利用國內輿論和國會作為談判籌碼，製造談判的議價空間。約束來自美國國內政治的不確定性、特朗普式風格可能帶來的不可預測性，以及日本國內對與美過度強硬或過度妥協的雙重警惕；可觀測的指標包括雙邊談判中經濟議題被列為交換條件的頻率、駐軍分擔談判公開化的案例數以及涉及高端技術出口的讓步與獲取。

第二，就日本近年來持續推進的軍備更新和擴張而言，從安全與經濟雙重動因考察，擴大軍備生產既是對外威懾與危機應對的必要反應，也是工業政策與就業拉動的有力工具，這一政策立場大概率會持續下去。高市若推動比以往更大幅度的軍備建設，會傾向採用多年度預算承諾以降低年度政治摩擦、通過國防採購與產業補貼捆綁推動本土化供給鏈、並以軍民融合推動高端製造、半導體、傳感器、人工智能等相關產業的升級。

高市早苗(左)10月4日當選第29屆日本自由民主黨總裁。圖為今年4月台灣總統賴清德接見訪台的高市早苗。

實際操作上其或許會優先發展能夠增強反介入/區域拒止能力的系統、增強海空情報與指揮控制網絡、以及提高後備動員與海洋保障能力；同時可能推動放寬武器出口限制以實現規模化生產與國際協作。約束包括憲政與戰後和平主義傳統的社會敏感度、財政可持續性以及關鍵零部件對外依賴造成的瓶頸；因此進程或會以「漸進放開、制度化保障」呈現。可檢驗的信號有國防預算的長期增長軌跡、國防採購國產化率、軍工企業產能與就業數據、以及對外武器銷售許可案例的變化。

第三，就日本對台政策的定位而言：基於第一性原則，國家在處理鄰國爭端時會在價值表達與風險控制之間尋求平衡。高市長期秉持「挺台」立場，但這並不絕對等於其會把日本無條件推入與中國的直接衝突；更現實的路徑或許是「親台而不挺台」——以強化非軍事層面的實質支持為主，包括經貿與供應鏈的深化、議會與民間交流的擴大、對台關鍵技術與人員往來的便利化以及更密切的情報與後勤非公開協作，但在公開軍事承諾與直接軍事介入上保持模糊與克制。

高市或許會利用語言與象徵性的外交動作滿足國內政治需求，同時通過不對稱、低可見性的支持工具來降低誤判風險。約束體現在與中國的直接對抗成本與可能的經濟反制，以及在美日同盟與台海安全之間必須小心維持的灰度。監測點包括對台交流與投資政策的實質性調整、議會代表團訪台的活躍度、以及在危機情境下日方選擇的公開度與參與深度。安邦智庫研究人員認為，不排除高市早苗時不時會克制不住，發出一些驚人「暴論」的可能性，但這些「暴論」大多也就侷限於口頭表達。

2025年10月4日，日本東京，執政黨自民黨新任黨總裁高市早苗在勝選後舉行記者會。高市早苗當選黨總裁後，高喊「新時代」的到來，並有望成為日本首位女首相。（Reuters）

第四，就高市本人的執政期限而言，主要的決定因素不是單一的能力或意志，而是能否在內政與外交間保持靈活可退的政策身段並及時兑現經濟成果。相較於「年更一相」的政治慣例，高市若能以漸進而非激進的政策組合（例如通過可見的產業成果、就業拉動、地方財政迴流等）穩固基層與自民黨關鍵派系支持，那麼延長執政周期的概率會上升；相反，若在敏感議題上過度強硬且缺乏替代性的社會經濟收益，則易遭遇內部分裂與民意反彈。因此她政治生存的路徑會包含：穩步推進能夠帶來可量化好處的政策以換取選民耐心；在高風險議題上保留回撤或技術化處理的空間；並通過地方利好與黨內資源分配來凝聚派系支持。可觀察的變量包括黨內派系動態、國會投票中的團結度、民調變化與地方選舉結果。

第五，就未來中日關係的可能走向而言，高市是一個「不易對付」的對手，中國方面對於高市本人的了解恐怕並不是十分充分。不過，由於高市既要在安全上與美國保持緊密，又不得不考慮與中國的大規模經濟關聯，這就使其在對華政策中體現出矛盾但可預測的邏輯：在必要時採取強硬立場以回應國內政治需求或盟友期待，在更廣泛的經貿與現實利益面前保持務實接觸。

對中國而言，既不能輕視她的強硬，也不能把她簡單標籤化，必須以耐心、制度化與利益驅動的接觸策略為主：用持續的高層對話、技術與產業合作、在多邊場合爭取共同議題（如氣候、區域經濟合作）來建立正面互信，同時做好軍事與經濟上的應對準備以防誤判。約束來自中日曆史問題、領土爭端的情緒化反應，以及雙方國內政治對外交釋放信號的脆弱性。衡量雙方互動的指標是高層互訪頻率、經貿合作項目簽約與取消案例、以及在區域機制中立場的一致性或分歧。

第六，應當正視日本外交政策「亞洲再平衡」的可能性和進程，日本可能會把「再平衡」視為從高度依賴單一超級大國的安全框架向更具多元外交與經濟迴旋餘地的區域定位轉變，這一過程天然是漸進而非革命式的。

高市具有一定的前瞻意識，其會試圖在維持與美國安全聯繫的同時，通過經濟合作、區域機構參與、與東盟及中國的功能性議題合作（能源、基礎設施、氣候、供應鏈）來擴大日本的戰略自主空間，「亞洲再平衡」實際就是這種日本戰略自主空間的擴大和蔓延；手段可能包括推動區域經濟項目、在關鍵產業上與鄰國達成互補性合作，以及在安全議題上倡導危機管理機制以降低對單一盟友的全盤依賴。該進程的實現程度受制於美國對日經濟與戰略期待的強度、日國內政治對靠近中國風險的容忍度，以及中美大國競爭的走向。可觀測的長期信號有日本在區域多邊機制中的立場變化、對華經濟項目的數量與質量、以及在涉及美日利益衝突時日本選擇的傾向性。

總體而言，「亞洲再平衡」不是對美關係的拋棄，而是以更有彈性的地緣政治策略為目標的長期調整，高市的當選提供了一次可能的契機，但其成敗仍深受外部大國態勢與國內政治韌性的制約。

綜合來看高市早苗的政策取向，經濟問題依舊是一個主要的方向，預測高市早苗將會與特朗普一樣，選擇最容易着手的地方，開始推進她的政策，而不是挑選艱險的地緣政治領域開始動手。安邦智庫的資深研究員認為，高市將會選擇的這個點就是日元。她將會讓日元貶值，從而讓「日本製造」變得更加便宜。同時，她這樣做，還會造成日股出現狂飆行情，企業界非常高興。說白了，就是「安倍經濟學」，又將回來啦。

最終分析結論：

概而言之，高市早苗秉政之後，其治國邏輯或將體現出「強硬中的靈活、對美依附中的自主追求、以及地緣戰略中的再平衡傾向」。她的政策框架以維護日美同盟為核心軸，但將力圖通過談判與議價實現國家利益的「增量空間」，並以強化軍備、推動軍工產業化為經濟增長與安全雙重目標的支點。她在對台問題上會謹慎控制「温度」，以象徵性親台維持政治姿態，而避免實質性介入風險；在國內政治上，則依賴政策彈性和經濟績效來延長執政周期。

在對華關係上，高市雖具強硬外表，卻不排除在現實利益驅動下形成務實接觸，而這也將成為未來中日關係的關鍵觀察點。更深層意義上，高市的政治軌跡可能開啟「亞洲再平衡」的緩慢進程——日本在維繫同盟的同時，將逐步追求戰略自主與區域主導地位，以在美中競爭之間贏得更大的行動空間。這一趨勢雖不會立刻顯現，卻可能決定未來十年東亞格局的走向。

本文原載於2025年10月8日的安邦智庫每日經濟欄目

