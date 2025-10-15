美國越來越不美國了　一個國家的迷失始於背離自身信條

一些看似不經意的細節，往往透露出很意味深長的信號。有一個感覺，最近的美國，越來越任性，越來越離譜，國際法成了擺設，怎麼霸道怎麼來。當力量掙脱了規則的繮繩，世界便成了強權者肆意馳騁的獵場。



10月14日，特朗普在社交媒體上宣佈：

「今天上午，根據我作為總司令的常設授權，戰爭部長下令對一艘隸屬於指定恐怖組織 (DTO) 的船隻進行致命打擊……情報證實，該船隻正在販運毒品，與非法毒品恐怖分子網絡有關聯，並且正沿着一條已知的DTO航線航行。此次襲擊在國際水域進行，船上六名男性毒品恐怖分子在襲擊中喪生。沒有美軍人員傷亡。感謝您對此事的關注！」

下面還配了美軍襲擊爆炸的視頻。

2025年10月14日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在Truth Social平台發文稱，美方在委內瑞拉海岸對一艘船發動襲擊，造成6人死亡。特朗普表示，該船遭襲時正在販運毒品，且與非法毒品恐怖分子網絡有關聯。（Truth Social@Donald J. Trump）

特朗普洋洋得意，但整個拉美，毫無疑問，倒吸了一口涼氣。別忘了，這是在國際水域，這是拉美人的船隻，美國說炸就炸。至於證據，美國只有情報，說這是一艘運毒船隻。萬一情報出錯呢？美國出錯的情報還少嗎？

歷史的教訓，往往被遺忘在權力的傲慢之中。

委內瑞拉就宣稱，美國這完全是濫殺無辜，是在恐嚇委內瑞拉，其實美國根本沒有任何證據。事實上，受美國打擊影響，委內瑞拉漁民都不敢出海了。

在不久前聯大演講中，哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）就痛批，美國的禁毒政策，根本不是要阻止毒品流向美國，而是要征服南方人民，「美國在加勒比地區的導彈是為了阻止毒品，這是一個謊言。」

2025年9月2日，美國總統特朗普在白宮表示，美軍在加勒比海襲擊了一艘從委內瑞拉出發的運毒船，並打死船上11人。（Truth Social影片截圖）

即便一些美國人，也表達了擔憂。畢竟，殺人要有正當理由，更有必須的法律程序。不經審判的裁決，本質上是強權對公理的踐踏。

美國共和黨參議員蘭德·保羅（Rand Paul）就痛批，「美化未經審判就殺人，是一種多麼卑鄙和輕率的情緒。」

但美國就是美國，一次又一次幹了，而且每次還都洋洋得意，昭告天下。據統計，美軍已發動5次類似襲擊，至少炸死27人。這到底是一支軍隊，還是海盜行為？

事情還有很多。同一天，也就是10月14日，特朗普在白宮迎來了一位老朋友——阿根廷總統米萊（Javier Milei）。米萊送給特朗普一個特殊禮物，一封裱框起來的信，提名特朗普獲得諾貝爾和平獎。

2025年10月14日，美國總統特普在白宮內閣會議室與阿根廷總統米萊（Javier Milei）會面，手中拿著一封裱框的信——米萊提名川普角逐諾貝爾和平獎。(Reuters)

特朗普很高興，向媒體記者們展示。嗯，還是米萊最懂我。投桃報李，特朗普毫不掩飾地說，如果米萊輸了，「我們就不會對阿根廷慷慨」。

什麼意思？阿根廷最近日子不好過，貨幣在貶值，經濟陷困境，美國財政部上周宣佈，將通過200億美元的雙邊貨幣互換，幫助阿根廷干預外匯市場。我看到，西方媒體普遍認為，這是在公開幫助米萊，是對阿根廷兩周後關鍵選舉的一劑強心針。但特朗普還堂而皇之說出來了，夠簡單，夠粗暴，也真夠直接。

2025年10月14日，美國總統特朗普在白宮迎接來訪的阿根廷總統米萊（Javier Milei）。（Reuters）

國際關係中的「胡蘿蔔與大棒」，感覺從未如此赤裸地展示其交易本質。只是，這不是明顯干涉阿根廷內政又是什麼？

我看到，在外國社交平台上，很多人就點評，特朗普成了第一位承認直接干涉外國選舉的美國總統，並確認，如果他的朋友米萊沒有贏得選舉，美國就停止對阿根廷的援助。

別以為美國不會這麼幹？哥倫比亞總統佩特羅在紐約痛批美國後，美國隨後就找了一個理由，吊銷了佩特羅的簽證。按照當初聯合國設在紐約的協議，美國有義務為去聯合國的各國官員，提供簽證便利。

2025年9月23日，哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）在聯合國大會上發言。（Reuters）

但美國不提供，你又有什麼辦法？

規則的制定者一旦成為規則的破壞者，秩序的根基便開始動搖。別忘了，今年聯大，鑑於很多西方國家紛紛承認巴勒斯坦國，美國遷怒於巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas），阿巴斯根本是沒拿到簽證，只能發表視頻談話。

美國對自己盟友呢？也是在10月14日，特朗普又痛批西班牙。

他聲稱：

1，我對西班牙非常不滿。西班牙是北約中唯一一個沒有將國防開支提高到5%的國家。這是對北約的極大不尊重。

2，鑑於他們的所作所為，我實際上正在考慮對他們徵收關稅，以示貿易懲罰。我可以這麼做。

3，在所有北約國家中，西班牙是唯一一個這樣做的國家，我認為他們應該受到懲罰。

就因為西班牙堅持，自己的錢要花在民生上，不可能將國防開支提高到GDP的5%，美國就大棒揮舞。

2025年10月2日在西班牙馬德里，支持巴勒斯坦的民眾抗議以色列軍方攔截「全球堅韌船隊」（Global Sumud Flotilla）（Reuters）

但美國自己呢？

北約數據顯示，美國2024年軍費支出佔比為3.4%。但特朗普聲稱，美國無須遵守5%的目標，但其他盟國必須履行義務。西班牙不配合，不排除將它踢出北約。

雙重標準的邏輯，本身就是一種霸權的話語。當然，美國對西班牙的不滿，多少還有點以色列的因素。

在西方國家中，西班牙一直強烈批評以色列在加沙濫殺無辜。也是在10月14日，西班牙首相桑切斯強調，加沙停火協議，並不意味着以色列的行為應該被遺忘，並表示「不能有罪不罰」。這種態度，在西方已經很難得，必須為西班牙點個大大的讚。

一樁樁，一件件，就10月14日這一天，這就是現在的美國。

這裏面，我們要承認，肯定有領導人個性的因素，但不可忽視的一點，有美國對霸權的迷戀，總認為自己是例外，總覺得自己有實力敲打全世界，更別提拉美。霸權就是一種癮，沉溺其中者往往最後被其反噬。

打，奉陪到底；談，大門敞開。

2025年10月14日，特朗普在其社交平台發表的一篇文章中表示，中國「故意不購買我們的大豆，給我們的豆農製造困難」，這是在實施「經濟敵對行為」。（realDonaldTrump@truthsocial）。

這句話，在這個世界，真不是每一個國家敢說的，更敢做的。這需要實力，需要底氣，還需要鬥爭策略和手段。實力很重要，但更別忘了，實力之上，還有國際道義。失道寡助，是歷史反覆驗證的鐵律。

一個越來越霸道的美國，讓一些國家因畏懼不得不委曲求全，又有幾個國家能發自內心的尊重？美國曾經自詡的軟實力和巧實力，現在成了美國的軟肋和笑話。

回到美國在拉美的大打出手，我看到，中國就曾在安理會仗義執言。中國代表指出：美方在所謂「國際海域」單方面、超出合理限度對他國船隻進行執法，侵犯相關人員生命權等基本人權，對相關海域的航行自由與安全構成潛在威脅，並可能影響各國依法享有的公海自由。

中方並且痛批：相關行為嚴重侵犯他國主權安全和合法權益，嚴重違反國際法，威脅地區和平與安全。我們對此深表關切，將密切關注局勢發展……

局勢還在惡化中。

美國也越來越不美國了。一個國家的迷失，往往始於對自身信條的背離。

或許，我們可以改一句中東外交官的名言：如果美國看到美國正在做的事情，美國一定會入侵美國，並從美國暴政下解放美國。

