中美貿易戰回到半年前：特朗普手上還有牌嗎？｜Jack Talk・去片

在韓國亞太經合會議（APEC）峰會上的潛在「習特會」進入倒數階段之際，中國對美國接連出招，先是破天荒包含「長臂管轄」條款的稀土出口管制，令特朗普（Donald Trump）大驚失色，繼而中方再跟進美國10月14日實施的中國船舶港口費，反徵收美國船隻港務費，並且向正在協助美國重建國內造船業的韓國韓華海洋5家在美分公司實施制裁。

特朗普先是威脅要以額外100％關稅、全面禁止關鍵軟體出口來回擊，說沒有理由再去同習近平見面；其後卻淡化衝突，說習近平只是一時不快而打出稀土牌，「不必擔心」中國，表示沒有取消APEC期間的中美元首會晤；到自己被輿論嘲笑「又TACO」（按：特朗普總會退縮，Trump Always Chickens Out）之後，他又再在嘴巴上強硬起來，指他認為美國正在跟中國打貿易戰，不必等到「習特會」之後再作此判斷。

美國財長貝森特（Scott Bessent）亦幫口稱全世界有可能一同跟中國脫鈎，「這是中國對抗世界，不是中美之間的事。」

從硬而軟，再從軟而硬，特朗普態度千變萬化，但真正具體提得出來的卻只有不買中國食用油－－去年美國在此的進口額只得12億美元－－此言讓人啼笑皆非。

到底中方的「稀土牌2.0」為何能殺特朗普一個措手不及？這是中國的主動出擊，還是被動反制？「稀土牌2.0」對美國軍工、半導體、AI等行業有何影響？

如果特朗普到10月31日至11月1日的韓國APEC峰會之上也未能說服中國收回或放寬新的稀土出口管制，又找不出能夠進一步有效施壓中國的辦法（還是早已用過的100％關稅嗎？），這一場「習特會」確實有可能會變成特朗普自己的「澤連斯基時刻」。

習近平當然不會像特朗普當面斥罵澤連斯基那樣公開羞辱特朗普，但同習近平見面之後，中國若然不動如山，這場會面的羞辱效果將會同2月澤連斯基訪美時的白宮罵戰一樣，只是風格不同而已。

特朗普此刻正在面臨他自己的「逆向版」澤連斯基時刻。