荷蘭「搶劫」中企：誰撞槍口誰先痛

由中國企業聞泰科技100%控股的子公司荷蘭安世半導體日前被搶劫。荷蘭政府和法院引述冷戰時期的法律暫停聞泰科技實際控制人張學政的職務、剝奪其投票權，同步凍結了安世全球30個法律主體的資產調整權限及知識產權調配權，將聞泰持有的多數股權託管給第三方。

這相當於聞泰科技失去了對安世半導體荷蘭總部的控制，在安世半導體最高決策層失去了代表權。在聞泰的整體業務部署中，荷蘭總部是其最重要的研發和設計中心，德國和英國是晶圓製造中心。中國廣東東莞、馬來西亞、菲律賓是組裝和測試基地。荷蘭的操作不只讓聞泰失去荷蘭的研發設計中心，德國和英國的製造中心恐怕也將失去控制。

這是赤裸裸的搶劫。荷蘭之所以敢於做出這樣的行動在於美國的授意。2024年12月，美國把聞泰科技列入制裁清單，然後多次要求荷蘭政府限制聞泰的子公司安世。2025年6月12日，美國商務部官員與荷蘭外交部舉行會議時，要求更換安世半導體負責人張學政。

每輛汽車使用約270個安世半導體生產的晶片。（安世半導體視頻截圖）

荷蘭在全球半導體領域佔據一席之地，比如阿斯麥（ASML，又譯艾司摩爾）是全球高端光刻機市場壟斷者。明面上荷蘭政府採取這一措施是為了防止安世半導體的晶片專業技術流向中國。但是和英偉達、AMD、高通或英特爾等晶片巨頭不同，安世半導體並不是尖端技術的代表，不過是致力於常規晶圓設計和生產，以高效的工藝業務流程取勝。美國之所以連非高端的半導體公司都要制裁，在於中國已經能夠突破了中低端的晶片研發製造，美國氣急敗壞之下對中國這部分產能進行限制打擊。

荷蘭政府援引的是制定於1952年的《商品供應法》，該法律旨在應對冷戰時期突發事件，授予政府在戰時狀態接管特定企業的權力。如今突然被引述來針對中國企業，本質上是配合美國行事，是赤裸裸的掠奪。

這本是一場中美較量，荷蘭卻參與進來等於站隊美國，影響非常惡劣。如果各國都如此積極配合美國的規則。那將對中國企業產生相當大的損害。中國不可能坐視不管。

中國聞泰科技2025年10月13日表示，在荷蘭政府下令對聞泰子公司安世半導體（Nexperia）進行幹預後，公司將採取行動保護其權利。（網頁截圖）

中國商務部已迅速出台了出口管制措施，禁止安世中國公司及其分包商出口在中國生產的特定產品部件和子組件。這一招最大的受害者是歐洲的汽車生產廠家。中國廣東東莞工廠承擔着安世半導體全球70%的最終產品出貨量。這些晶圓和封裝件裏，有不少是為歐洲客戶定製的。

10月16日歐洲汽車製造商協會將壓力給到荷蘭：「若安世繼續缺貨，歐洲整車線將在數周內停擺。」庫存表上，用於電動車窗、雨刷、電源管理的成熟製程晶片只剩3周安全量，法拉利、福特歐洲、現代歐洲全部在列。隨後荷蘭經濟部長德克·貝利亞茨（Dirk Beljaarts）隨後在電視鏡頭前改口：「我們希望與中國朋友坐下來，共同找到出口管控的靈活方案。」這與一周前的「歐洲技術必須留在歐洲」判若兩人。

中國近日的稀土出口管控措施是針對美國而來的，不會限制正常的民用生產。但是加入美國制華隊伍的國家，必然要受到中國的反制。荷蘭的晶片半導體企業在中國稀土缺供的情況下還能開足馬力運轉未可知。

中美鬥爭，美國善用長臂管轄，看似能夠輕鬆動員他國打擊中國，實際上經此荷蘭一役，歐洲國家也必須要明白，能夠中立才是明智的選擇，否則誰撞槍口，誰就先痛。