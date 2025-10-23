大軍壓境委內瑞拉　特朗普門羅上身背叛MAGA？｜Jack Talk・去片

自8月下旬以來，特朗普（Donald Trump）以打擊「販毒恐怖主義」（Narco-Terrorism）網絡為理由，陸續調動大量海軍戰艦飛機集結在委內瑞拉對開的加勒比海海域，如今海軍人數近萬，美國全球海軍艦隊的8％已經聚集在此，上周美軍更高調派出有能力擊殺馬杜羅（Nicolas Maduro）政府高層人員的3架B-52戰略轟炸機進入委內瑞拉首都機場的航空情報區內繞圈，特朗普自己更承認已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉展開秘密行動。

到底特朗普真的是要在加勒比海「掃毒」，還是要完成其第一任期未完成的委內瑞拉「政權更替」目標？

在打擊毒品走私的問題上，美軍至今一共擊沉至少7艘被指偷運毒品的小船，非法殺死至少30人。特朗普政府一直拒絕向國會提供它們偷運毒品的證據，而且經加勒比海出口的毒品也不是佔美國吸毒過量死亡人數七成的芬太尼（Fentanyl），而是可卡因－－從此等背景來看，美軍的大規模部署似乎不是（或至少「不只是」）要打擊販毒集團。

更值得留意的是，特朗普從第一任期起已認定馬杜羅是委內瑞拉「販毒恐怖主義」組織的領導層，並懸賞千萬美元緝捕馬杜羅。本年7月，特朗普更簽署了秘密行政命令，授權國防部動用軍隊對付被定義為恐怖組織的販毒集團。這些因素疊加起來，似乎為特朗普以「掃毒」為由入侵委內瑞拉、試圖推翻馬杜羅政府提供了一個非常方便的「理由」。

可是，特朗普所代表的MAGA派（MAGA即「讓美國再次偉大」）從來都有孤立主義傾向，強烈反對美國干預外國。作為MAGA派「唯一領袖」的特朗普何以儼然變成了美洲廿一世紀最大潛在戰爭的發起人一般？

美國自19世紀以來便有「門羅主義」（Monroe Doctrine）的傾向，一方面反對歐洲列強介入美洲，另一方面也視自己為美洲（或西半球）的當然「國際警察」。過去200年來，美國介入拉丁美洲事務的事例多不勝數－－特朗普對黎內瑞拉的潛在入侵，更有1989年美國入侵巴拿馬、以毒品走私罪名推翻當時該國領袖並將其帶到美國受審的影子。

曾被視為美國退出世界潮流的領導者的特朗普暗地裏其實是否門羅主義的忠實信徒和實踐者？