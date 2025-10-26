美國區域性銀行「爆雷」不是個別事件？

在美聯儲開始重啟降息進程之際，美國銀行業陰影再現，使得包括美國在內的全球市場遭遇恐慌性地拋售。美國兩家區域性銀行，Zions Bancorp（簡稱「齊昂銀行」）和Western Alliance Bancorp（美國西部聯盟銀行，簡稱「西聯銀行」）先後表示，在向投資不良商業抵押貸款的基金提供貸款時遭遇了欺詐。齊昂銀行表示，其全資子公司加州銀行與信託的兩筆合計逾6000萬美元的循環授信貸款被拖欠，目前已經計提約5000萬美元的壞賬減值，佔到其利潤的5%。西聯銀行同樣確認，就向Cantor Group V LLC實體提供的循環信貸額度提起訴訟，以追回約1億美元，並指控「借款人存在欺詐行為」。

美國區域性銀行信貸資產出現的風險引起市場的恐慌情緒，拖累了銀行股股價大跌。10月16日，兩家銀行分別收跌超13%、10%。美股銀行股集體下挫，KBW銀行指數下跌3.64%。美國74家最大銀行市值單日合計蒸發逾1000億美元，市場擔憂美國區域性銀行體系的潛在風險或再度引發連鎖反應。這種擔心也蔓延到全球，10月16日，美股、歐洲、日本等股市下跌幅度都超過1%，美國10年期國債收益率回到4%以內，黃金等貴金屬價格則漲至歷史新高。

不過，情況在10月17日有所好轉。當日，多家銀行發布財報顯示這些銀行資產質量仍然穩健，從而緩解了市場焦慮，推動銀行股企穩反彈，帶動美股回升。這意味着雖然一些銀行出現信用質量下滑，但資本市場對美國銀行業的情況並不過於擔心，仍認為沒有系統性風險。不過，在安邦智庫（ANBOUND）的研究人員看來，美國區域性銀行出現問題，並非孤立事件，一方面，反映出這些中小銀行風險在不斷積聚，並沒能有效化解；另一方面，市場對此最初的恐慌反應，其實反映了高估值背景之下，投資者脆弱的信心。

齊昂銀行（Zions Bancorp）表示，其全資子公司加州銀行與信託的兩筆合計逾6000萬美元的循環授信貸款被拖欠，目前已經計提約5000萬美元的壞賬減值，佔到其利潤的5%。（網上圖片）

此次兩家銀行出現的問題，源自兩家銀行為投資不良商業抵押貸款的基金提供的貸款資產，銀行認為其提供貸款時遭遇了欺詐。這恐怕反映出兩個方面的問題，一方面是美國房地產市場前景堪憂。雖然美聯儲將繼續降息，但較慢的降息節奏使得房屋抵押貸款利率仍維持在6%以上的高位，並正在拖累房屋銷售、住宅建設和房價增長。根據抵押貸款科技公司ICE的數據，全美6月房價年化增幅僅為1.3%，低於5月份的1.6%，為兩年來最慢增速。美國地產交易公司Redfin 6月發布的數據顯示，美國賣家手中積壓的待售房產總價值高達7000億美元，創下歷史新高。從全國待售房屋數量來看，當前庫存已達到五年來的最高水平。雖然一些地方房價仍在上漲，並且隨着美聯儲降息，抵押貸款利率有可能進一步下降，但這個過程不會太快，而經濟放緩的幅度可能加大，從而影響市場。不過，疫情後在持續放水的情況下，美國房地產不斷走高，一旦市場放緩，則可能帶來類似「次貸危機」的效果，導致了以房貸為主的中小銀行的信貸資產風險急劇上升。

另一方面是美國區域銀行目前的這種經營方式中，這種類投資業務逐漸增多，在經濟放緩周期中，因並不直接面對企業客戶，因而並不能有效控制風險，反而因為資產不透明面臨更多不確定性。市場估計，這類貸款通常佔大型銀行商業貸款規模的三分之一左右，而區域性銀行的風險敞口可能更高。由於對非存款金融機構貸款的監管薄弱，雖然此類資產有助於節省成本，分散銀行風險，但這些資產實際上還需要經過基金或其他非銀金融機構，因而銀行實際上並不能完全掌握資產質量變化的情況。而此次區域性銀行投資不良商業抵押貸款的基金發放的貸款遭遇欺詐，引發市場對信貸市場出現更多缺陷的擔憂。這種資產不透明，在經濟下行周期，更容易引起恐慌性的拋售。此次市場對信貸問題的過度反應，在某種程度上反映了高估值背景下的投資者情緒脆弱性。

摩根大通CEO戴蒙提出「蟑螂論」，意指看到一兩隻蟑螂其實意味着還有很多未被看見的蟑螂。（Reuters）

雖然目前整體情況有所好轉，但如摩根大通CEO戴蒙提出的「蟑螂論」，美國企業債務違約的不斷出現，正在不斷影響投資者的信心，同時也意味着銀行「踩雷」也不是個案。近期次級汽車貸款機構Tricolor、汽車零部件製造商First Brands等企業的破產，讓市場感受到可能出現的「連環爆雷」。這些企業同樣存在所謂的「金融欺詐」的問題，而且情況更為嚴重，涉及大型的投資機構、商業銀行等。此次，兩家銀行「踩雷」，可以被理解為商業地產信貸資產不穩的信號，也是企業信貸違約的延續。這種情況如果持續，很可能引發持續的連鎖反應。

當然，這種爆雷和踩雷，還不至於到類似2008年「次貸危機」那樣大面積爆發的情況。同時，考慮到美聯儲的態度，預計這些風波不會引發資本市場的流動性問題。穆迪全球私募信貸負責人馬克·平託表示，市場確實對部分機構「放鬆放貸標準」及貸款附帶條件的寬鬆性存有疑慮。然而，他指出，從整體體系來看，並未發現類似傳染效應的跡象，足以引發更廣泛的金融危機。不過，考慮到2023年矽谷銀行事件，如果不能加強和改善監管，美國區域性銀行出問題仍然避免不了。如安邦智庫的研究人員此前指出的，雖然導致矽谷銀行風險暴發的因素與此次並不相同，但在數字經濟條件下，恐慌情緒蔓延的速度仍然很快，「擠兑」的情況會非常嚴重。鑑於美國中小銀行普遍抗風險能力不足，一有風吹草動，很難全身而退。

矽谷銀行破產成為2023年美國首個金融「黑天鵝」事件，美國以前所未見的速度加息乃一大原因。（Reuters）

需要注意的是，此次區域性銀行「踩雷」，是在美聯儲降息周期之中，有人對在降息情況下，銀行業前景感到樂觀。不過，這裏有三個方面的問題會影響資產價值的穩定。一是降息的節奏。在通脹和就業兩難的矛盾下，美聯儲降息可能不會太快，那麼，一些風險較大的企業可能難以承受如此之久的限制性利率。一些質量較差的信貸資產仍有不斷爆雷的可能性。二是經濟放緩的壓力。目前的降息，更多是應對經濟下行而並非單純的遏制通脹。經濟下行帶來的需求減弱更是直接影響到房地產市場，給這些信貸資產帶來影響。三是市場泡沫。目前，美國房地產市場和股票市場，都處於相對較高的估值之下，此時的市場回調，權益價值下跌，對高槓杆企業帶來的風險更大，更容易出現債務違約的情況。就此而言，未來很可能有更多的企業出現債務「爆雷」，而區域性銀行「踩雷」也必然不是小概率事件，會不時影響到市場的穩定。

綜合來看，令人困惑的是，美聯儲的現行利率政策不能從純金融的角度理解。因為商業地產的成本高企，受到不良資產的壓力，在特朗普當選前後就已經很明顯了，安邦也曾經多次跟蹤過如「梅西百貨」等大型企業經營困難的訊息，顯示了成本包括利息成本之高，嚴重抑制商業地產的發展，容易推升這方面不良資產的情況。所以現在的情況，要用美聯儲僅關注宏觀情況來解釋，非常牽強。不能排除美聯儲基於政治因素，明知不應為而故意為之，堅持高利率，刻意打壓特朗普的經濟表現。所以，如果情況進一步發酵，預計特朗普的經濟分析團隊反應過來之後，很快就會有一輪炮火集中射向美聯儲，要求其為此負責。此外，美聯儲意識到事情「已經過分」之後，採取減息措施，而且幅度之大超乎預計，那也是完全有可能的。

最終分析結論：

近期出現了美國區域性銀行因信貸資產質量問題而被擠兑的情況，相關風險也在包括美國在內的全球資本市場蔓延。這種銀行「踩雷」的情況看似個案，難以對市場帶來系統性影響，但其反映的經濟信號、銀行體系的系統性變化，意味着這種類「次貸危機」的不穩定現象不會消失。

本文原載於2025年10月21日的安邦智庫每日金融欄目

