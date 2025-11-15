伊朗「亡國」危機：不是美國以色列，是水！｜Jack Talk・去片

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）11月6日說了一句理該震撼世界、卻沒有震撼世界的話：「如果到11月底德黑蘭還不下雨，我們就得實行限水。如果到時候還是不下雨，我們就得撤離德黑蘭。」

撤離德黑蘭？

德黑蘭城區人口高達千萬。是何等缺水才需要撤離首都呢？

伊朗過去六年其實一直經歷旱災。如今，德黑蘭的降雨竟然到了一個世紀以來最低的水平。供應德黑蘭的5個儲水庫整體只剩下10％容量的水，只及不足兩週的需求。過去好一些年，德黑蘭民眾已經大量濫用地下水，導致部份地區的地層下陷速度高達一年31厘米（一年幾毫米已經會讓建築物結構受損），因此地下水也難以補足水庫乾涸後的需求。

如果德黑蘭人可以透過「撤離首都」就解決缺水問題，長遠而言，這也是一條出路。不過，此刻伊朗的困境是全國各地都缺水－－遠在東北阿富汗邊境的第二大城馬什哈德（Mashhad），其水庫儲水量如今更低至3％。

伊朗人口達9000多萬，豈不是一個在氣候轉變衝擊之下可以試圖另覓新家園的「太平洋島國」。

伊朗固然是乾旱國家，但中東乾旱國家比比皆是，沙特、以色列要面對的水資源壓力比伊朗還要高，為何唯獨是伊朗會出現這種連首都有可能不能住人的危機？

這到底是天災，還是人為？伊朗長期難解的缺水問題對其地緣政治有何影響？今天的伊朗伊斯蘭政府又能否有效落實政策，讓伊朗能夠走出今天的資源困境？