戴蒙的「堡壘」哲學與長期主義

戴蒙（Jamie Dimon）1956年出生於美國紐約，是摩根大通集團董事長兼首席執行官，被譽為「華爾街最令人敬畏的銀行家」。他出生於一個希臘移民家庭，祖父和父親都從事銀行業，這讓他從小對金融行業耳濡目染。雖然家族並非超級富豪，但深厚的行業背景為他提供了早期職業資源和視野。他畢業於塔夫茨大學（主修心理學和經濟學），後獲得哈佛大學MBA學位。戴蒙的職業生涯始於1982年加入美國運通，並成為華爾街傳奇人物桑迪·韋爾的得力門生。此後，他參與了一系列重大金融併購，包括協助打造花旗集團，並先後領導美國第一銀行和摩根大通。據福布斯統計，2024年其淨資產約26億美元戴蒙，年薪酬達3900萬美元。

除了卓越的職業成就，戴蒙更以其獨特的風險管理哲學著稱。戴蒙自執掌摩根大通以來，始終把系統性風險管理當作銀行業的命門。他屢次提醒金融圈：「絕大多數風險，其實就擺在我們眼前。」在他看來，除了報表上那些明面的數字，更得看清底層潛伏的隱患。在他的推動下，摩根大通打造出了所謂「堡壘式資產負債表」的資本結構，堅持審慎配置與嚴格風控。戴蒙每年在股東信裏反覆說：「要持續審視潛在風險，風控標準必須維持在最高水準。」他要求銀行不做表面合規，而要實施常態化壓力測試，以應對極端情形。戴蒙認為，銀行最怕的就是「自滿、官僚、套利心態」——只有把風險管理變成制度、化為日常，才可能穿越周期。也正是憑藉橫跨多條業務線的風控機制和高效的識別流程，摩根大通在多次金融動盪中始終走得穩健。

圖為2022年6月30日，位於美國紐約市曼哈頓的摩根大通（JPMorgan Chase & Co）總部。（Reuters）

戴蒙對經濟周期格外敏感。他尤其警惕市場上瀰漫的過度樂觀，認為非理性繁榮常常遮蓋真實風險，最終引致劇烈回調。2020年疫情剛暴發時，他就判斷美國可能重演2008年級別的衰退與金融壓力，並火速調整應對策略。直到2024年，他仍在致股東信中警告：美國經濟還面臨通脹反覆、全球資金失衡等多重威脅，必須保持謹慎。他始終堅持「穿越周期」的思維，不追逐短期利潤，更看重資本的持續回報和市場份額的提升。

戴蒙在危機中展現出強大的決策力和執行力。2008年金融海嘯時，摩根大通幾乎是唯一未受重創的大型銀行，他還果斷收購貝爾斯登，重塑其價值。到2024年投資者日，他再度明確，無論宏觀環境如何變化，摩根大通都要爭取實現25%的長期股東資本回報。他屢次批評華爾街流行的短期主義，呼籲銀行業回歸本質——服務實體經濟，堅守誠信、客戶至上和長期主義。

不僅在風控和周期判斷上眼光獨到，戴蒙在資產配置與併購中也兼具穩健與果敢。他不斷鞏固核心業務，也借併購補強戰略短板。2004年收購美國第一銀行、2008年拿下貝爾斯登，令摩根大通規模和競爭力躍至行業頂端。近年又通過第一共和國銀行資產收購進一步擴大市場。但戴蒙在併購上依然謹慎。他曾明確說，即使現金充足，也只尋求「適當的併購」，對複雜交易始終保持審慎。同時，他不斷優化資產組合，根據利率與市場波動靈活調整貸款與證券配置，將部分業務利潤再投入關鍵領域。分析人士評價，戴蒙領導下的摩根大通「資本實力令人印象深刻」，可攻可守，為銀行爭取到極大戰略彈性。

摩根大通（JPMorgan Chase）董事長兼行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）2023年11月20日在紐約摩根大通新總部大樓發表講話。（Reuters）

面對金融科技浪潮，戴蒙的策略是既雄心勃勃又冷靜務實。他篤信科技是提效降本的利器，摩根大通2025年技術預算高達180億美元。他大力投入創新，比如人工智能風控已投入2億美元，每年減少超一億美元的欺詐損失。Al在反欺詐、客服、營銷等環節廣泛應用，顯著提升運營效率。他還鼓勵內部創新試驗，比如自研大語言模型、引入外部數據增強產品體驗。在FinTech併購上，戴蒙積極佈局支付、數字銀行、網絡安全等領域，以應對新玩家競爭。但他也不避諱錯誤，2023年公開承認收購理財平台Frank是「重大失誤」。他強調每項技術投資都須經嚴格回報測算，但也表示，如果真能提升客戶服務，可以「先推進，別太計較短期成本」。正是這套平衡創新與實效的策略，讓摩根大通在數字時代保持領先，又未陷入盲目擴張。

在監管面前，戴蒙姿態強硬。他多次直言美國銀行業正遭遇「規則猛攻」，呼籲行業「起來反擊」。他認為過去十餘年金融監管疊牀架屋、條款複雜，反而拖累實效。他將這些監管比喻為「意大利麵條圖」，批評規則冗餘無助於解決問題。戴蒙主張針對性調整規則，而非不斷加碼。比如在巴塞爾III談判中，他強調「魔鬼在細節中」，反對不合理的資本提升要求。

全球市場佈局上，戴蒙同樣積極敏鋭。他高度重視亞洲、歐洲和新興市場。2025年初在上海，他公開肯定中國過去二十年提升民眾生活的進展，承諾摩根大通會作為「長期投資者」深耕中國市場，強調「我們不會撤退」，並建議美國公司應適應中國現實。而對歐洲，戴蒙則多次發出警示，認為歐洲在經濟競爭中已落後於中美，呼籲歐盟加速市場一體化和經濟改革。除此之外，摩根大通也在肯尼亞、科特迪瓦新設分行，發展企業銀行與投行業務。戴蒙認為，只有深入本地、聯動政府與企業，才能搶佔全球競爭先機。

摩根大通曼哈頓新大樓的外觀（中）。從帝國大廈望去。（Wikimedia Commons）

戴蒙也非常重視公司文化與團隊管理。他強調「時刻保持警惕、提前準備」，藉助數據分析預判潛在問題，並明確警告「自滿、傲慢和官僚會毀掉公司」。在他推動下，摩根大通風控與審計機制持續升級，AI被用於自動檢測欺詐與異常活動，確保各業務線統一遵循嚴格標準。他注重聆聽基層聲音，每年都率高管團隊赴美國各地與地方官員、企業主和員工面對面交流。董事會還定期召開「無CEO會議」，獨立討論管理層與接班人問題，保障治理透明與延續。戴蒙塑造了一種既嚴謹又開放的文化，強調多樣性與創新，並以身作則——每天與員工共進午餐、參觀分行，踐行「以人為本」的管理。

作為華爾街標杆人物，戴蒙以務實、果斷、重人本的管理風格著稱。早年執掌美國第一銀行，他就大力削減冗餘開支、保留一線員工，並親自下沉各部門督導，樹立鐵腕與細節並重的風格。進入摩根大通後，他延續這一路線，更進一步。他言語簡潔，卻總能直擊核心，把銀行業的角色定位為「推動經濟增長的飛輪」，高度重視其社會價值。

戴蒙出身紐約中產家庭，並無顯赫的金融家族背景，但他的職業生涯深受「導師」桑迪·韋爾的影響，兩人曾親密合作十餘年，後雖因權力分歧分道揚鑣，但戴蒙多次公開稱韋爾是其「重要榜樣」。他的管理風格融合韋爾的併購手腕與自身對風險控制的執着，形成「電鋸式成本削減」與「長期主義」並重的獨特模式。戴蒙的妻子朱迪·肯特也是金融從業者，兩人共同撫養三個女兒，家庭生活低調而穩定。

戴蒙的管理風格和對業務細節的執着，以及頻繁與員工互動，為他贏得廣泛信任。也正因如此，每次危機中，投資者與政策制定者都視他為可靠的聲音。2008年收購貝爾斯登之後，摩根大通的聲譽比肩巴郡。最新調查中，他仍是華盛頓頻繁諮詢的銀行家之一。戴蒙的經歷與影響力，印證了務實與責任心如何塑造行業領袖。就如他本人常說的：「銀行本質是信任。」正是始終如一對該原則的堅守，讓他成為業內最受尊敬的領導者之一。

最終分析結論：

戴蒙的投資哲學，紮根於平衡與前瞻。既要增長與創新，又求穩健與風控，危機中能守住安全，行情中敢搶奪機會。他深知市場狂熱的危險，始終保持冷靜、拒絕非理性擴張。這種長期主義加上審慎經營的策略，為整個金融業帶來重要啟示，即越是風雲變幻，越要堅持資本和信譽的「雙重保險」，把握周期與技術之機遇，這才是真正穿越周期的成功之道。

本文原載於2025年11月10日的安邦智庫每日金融欄目

